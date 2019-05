TIL FOLKET: – I dag er dagen for å hylle de gode kvalitetene ved deg som gjør at jeg er et så fantastisk godt land å feire. Foto: Kelly, Ryan / NTB scanpix

Takk, det norske folk!

Jeg er Norge, og i dag skal du feire meg med god samvittighet.

ZEESHAN SHAH, markedsansvarlig

Jeg er Norge – et av verdens beste land å bo i. Jeg gir deg – det norske folk – muligheten til å skape et liv for deg og din familie som milliarder av mennesker verden rundt kun kan drømme om. Jeg tar vare på deg fra den dagen du blir født, og helt frem til du ligger på dødsleiet og trekker dine siste pust. Jeg har gjennom denne perioden sørget for at du får utdanning, jobb, velferd, helsetilbud og trygge omgivelser.

I dag har jeg bursdag, og det får meg til å tenke over følgende: hvordan har jeg blitt et så fantastisk samfunn, hvem skal ha æren for det? Svaret er jo i grunn ganske enkelt: Du.

Zeeshan Shah. Foto: Kristian Skalland Moen.

Det er jo du; det norske folk, som har bygd meg opp til å bli det landet jeg er i dag. Det er jo du; det norske folk, som er årsaken til at jeg år etter år kan smykke meg med gull på FNs rangering av verdens beste land å bo i.

For to år siden takket du meg for mine kvaliteter. I år vil jeg hylle deg.

Du er ung, gammel, mørk, lys, rik, ikke så rik. Du bor både på vestkanten og på østkanten. Du bor i byen og du bor ute på bygda. Du er arbeidsdyktig, og du er også ufør og må leve av staten. Du spiser gris og drikker alkohol, men du er også en som aldri har smakt noe av det. Du står på ski, du sitter hjemme på sofaen. Du tror på Gud og du er ateist, du feirer jul og du feirer id. Du heter Anders og Siri. Du heter Ali og Aisha. Du er det norske folk. Du er alle som bor i Norge og elsker meg.

Jo da, det finnes negative sider ved deg, i likhet med alle andre samfunn. Det finnes mennesker blant deg som snyter på skatten, som er ytterliggående, uærlige og som ikke bidrar til samfunnet på en god måte.

Det finnes ekstremister som den norske terroristen, og IS-krigere. Men i dag er en dag for å feire det gode i deg. I dag er dagen for å hylle de gode kvalitetene ved deg som gjør at jeg er et så fantastisk godt land å feire.

Det som gjør meg unikt er dine unike kvaliteter. Du er ærlig og oppriktig. Du er pliktoppfyllende på jobb, og har en høy arbeidsmoral. Du holder det du lover og er troverdig. Du er rettferdig, og sier klart ifra når noen begår urett. Du er sympatisk og inkluderende. Du er lovlydig, selv når du har mulighet til å bryte loven. Du er miljøbevisst, og du er flink til å kildesortere. Du er behersket, og du tyr heller til logisk argumentasjon fremfor å heve stemmen. Du betaler skatt, og bidrar til fellesskapet.

I vanskelige øyeblikk danner du et hav av roser, og velger samhold fremfor splittelse.

Du er politiet som risikerer liv og helse for å bringe trygghet i gatene. Du er legen som jobber 18-timers vakter og er med på å bygge opp et av verdens beste helsesystemer. Du er sykepleieren som gir omsorg og pleie til de trengende, selv de gangene du er sliten og lei. Du er renholdsmedarbeideren som sørger for å holde gatene rene. Du er læreren som beriker våre barn med kunnskap, og oppdrar dem til å bli gode verdensborgere. Du er taxisjåføren som bringer festglade mennesker trygt hjem fra byen. Du er advokaten som gir folk deres juridiske rett. Du er flyktningen som ønsker å bidra i samfunnet, og du er den velstående forretningsmannen som skaper arbeidsplasser. Det er din ærlige innsats; fra du står opp om morgenen til du legger deg på kvelden, som gjør meg stolt.

I dag skal du feire meg med god samvittighet, men fra i morgen av må du fortsette å jobbe for at jeg også neste år skal toppe listen over verdens beste land å bo i.

Gratulerer med dagen.

Publisert: 17.05.19 kl. 15:41