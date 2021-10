HEDRER HOLMEN: – Klokskapen hennes har slett ikke gått ut på dato, skriver Petter Mejlænder. I dag, mandag 11. oktober, bisettes vår store skuespiller fra Frogner kirke i Oslo.

Et møte med Kjersti Holmen

Da jeg skrev tankene hennes ut, slo det meg at denne teksten kanskje var en glimt av mennesket Kjersti Holmen som flere kunne ha glede av. At vi alle kunne stå der sammen med henne på takterrassen og kikke utover verden i fred. Kanskje både hun og vi fortjener det?

PETTER MEJLÆNDER, forfatter

Kjersti Holmen ble bare 65 år, og måtte gi opp skuespillerkarrieren da hun var 56. Hun fremsto som sprell levende og autentisk, og var liksom evig ung. Hennes troverdighet og innlevelse ga rollene styrke, snert og ekthet. Likevel gled hun ut fra de skrå bredder i stillhet og forsvant i evigheten, uten at vi som hadde så mye glede av hennes skuespillerkunst forsto hva som foregikk. Hun slapp taket lik et gildt fargerikt høstblad, som ikke hadde flere krefter igjen, og fikk fred.

Jeg kjente henne ikke godt, men jeg traff henne noen få ganger og vi hadde en lang og grundig prat hjemme i hennes og Sverre Anker Ousdals leilighet på Frogner i Oslo. Det er temmelig nøyaktig femten år siden og dermed seks år før hun måtte gi opp skuespilleryrket.

Vi satt på kjøkkenet og snakket om et prosjekt, en opptreden der jeg skulle være hennes samtalepartner. Vi skulle snakke om hennes tanker om og erfaringer med skuespilleryrket. Det skulle dreie seg om hvordan man kunne nå og berøre et publikum – og om god kommunikasjon. Jeg hadde gjort noe liknende med Arne Næss og Wenche Foss. Nå var det hennes tur.

Jeg noterte flittig, men fikk aldri brukt notatene. Ikke før nå, etter at stemmen hennes forstummet.

For Kjersti Holmen dreide det hele seg om «å skape et levende menneske». Det var slik hun formulerte det. Hun ville trylle frem en troverdig og sann virkelighet, og gi publikum inntrykk av å oppleve et annet menneske enn henne.

Hun fortalte om faren sin, som kom fra enkle kår og hadde jobbet seg opp som leder i Harald A. Møller, en bilforretning som ble startet i 1936 og i dag har flere tusen ansatte. På den tiden vesle Kjersti ble kjent med farens arbeid var firmaet mest kjent for import av «Bobla», altså Volkswagen, som på 1960- og 1970-tallet var en av Norges mest populære bilder. «Far var seig. Han likte seg på verkstedet blant arbeiderne,» sa hun.

I slike situasjoner, når man sto ansikt til ansikt med hverandre, fant den beste kommunikasjonen sted. Det var den forståelsen faren hadde sådd i henne. Da leste man også kroppsspråket, som løftet kommunikasjonen opp til noe langt mer enn språk og ord. «PowerPoint og andre digitale kommunikasjonsmåter var ikke-kommunikasjon,» konkluderte hun.

PRIS: Kjersti Holmen ble kåret til beste kvinnelige artist, revy og komedie, under utdelingen av Komiprisen på Edderkoppen teater i Oslo i 2009.

Hennes skuespill hadde dype røtter. Barndommen var særlig viktig: «Alle barn leker, observerer og kler seg ut, men på et tidspunkt blir det stanset.» Sånn var det ikke for henne. «Jeg gjennomgikk en bevisstgjøringsprosess, som bidro til at jeg tok vare på barndommens lidenskap.»

«Lek er å finne seg hemmelige rom. De fant jeg under syrinbusken eller når jeg klatret i trær. Trærne var mine venner og medspillere.» Hun tenkte at noe av det samme skjedde på teatret: «En skuespiller må tro på sin rolleverden. Du kan ikke late som.»

Som barn hadde hun det med å stirre på folk. Hun var vel nysgjerrig og undret seg over hvordan andre mennesker var. Derfor irettesatte moren henne: «Du må ikke glo så fælt!» Som voksen tenkte hun at intet menneskelig skulle være henne fremmed og at det hang sammen med barndommens stirring.

«Jeg observerer og absorberer folk. Jeg fanger opp stemninger, følelser og sansninger eller hendelser jeg bare ser. Det kan skje på bussen eller på gaten, særlig hvis det inntreffer noe uventet. Dét er råmaterialet mitt.»

«Jeg tenker at jeg har en heis inne i meg, der etasjene er barnet, ungdommen og alle de andre aldrene. Det er som om jeg har en evne til å forflytte meg rundt i dette aldershuset.»

Oppvarming var viktig. Rollen måtte få sin egen varme og dynamikk. «Både hodet og kroppen må være med, slik at stemmen blir en del av hele meg. Når jeg har varmet opp er det også lettere å være spontan. Man må bli et hele. En god skuespiller gir alt for å være rollen sin - fullt og helt.»

«I det strabasiøse arbeidet med rollen blir jeg lett primitiv. Basal. Det er ikke en høflig lek. Jeg kan bli desperat og uhøflig – og lei meg. Jeg kjenner på hva som skjer i meg og forestiller meg at jeg er en bank jeg kan bruke. Det skjer intuitivt mens jeg jobber. Jeg snuser meg frem til det jeg kan stole på.»

«Kommunikasjonen med instruktøren er avgjørende. Vi må lytte til hverandre for å finne detaljene og dynamikken. Slik liker jeg å bygge opp et mønster, men blir frustrert dersom jeg ikke får med min egen intuisjon. Alt dette krever gjensidig tillit. Men jeg fungerer først tilfredsstillende når spontaniteten får et rom å utfolde seg i.»

Skuespillerprofesjonen dreier seg om å se og bli sett, sa hun. «Først når vi blir sett, blir vi flinke til å skape. En skuespiller må bli sett av ledelsen på teatret. Et barn som ikke blir sett, blir ingenting. På teatret er det likedan. Dessverre er det mye forskjellsbehandling som virker destruktivt.»

Når Holmen fikk tenkt seg om, sa hun: «Store filmregissører kan være noen skikkelige troll.» Det kom som et hjertesukk, og hun utbroderte det ikke, bortsett fra enda en gang å henvise til barndommen: «En skuespiller skal bli noe nytt, og trenger derfor den samme friheten som et barn har, for å gjennomleve det primitive.»

Så tilføyer hun: «Men barn trenger også grenser – og trygghet.» Åpenbart mente hun at det også gjaldt for en voksen skuespiller, ettersom grenser og trygghet i mange henseender er motets og frihetens beste venn.

Så sa hun noe mer gåtefullt og mørkere. «Du må tørre å være det du tviler på at du er.» Kanskje hun tenker på nødvendigheten av å prøve seg frem, at feilene kan være en viktig vei å gå for å lykkes, at man også må våge seg inn i det usikre og faretruende. «Du må tørre å gå over den mørke broen. Hvis jeg ikke tror på det jeg er, uansett hva det måtte være, da er det ingen andre som tror på det heller.»

Hun mente forventningene var større enn tidligere og at det var mer krevende å gå ut på scenen uten å vite hva som skal skje. «Scenen er et rom der alt kan skje. Jeg våger å ikke vite hva som skal skje. Jeg har en følelse av å kaste meg ut på havet og ta av meg svømmevesten. Når du gjør det må du hengi deg til havet og stole på det.»

Premierene kunne være ille. «Det blir så mye angst. Iallfall i min kropp. Det hjelper å løpe, men jeg vil ikke løpe av meg alt, for angsten er også det kruttet som må til for at jeg skal lykkes. Da kan jeg treffe selve punktet, ikke late som om jeg treffer det.»

«Når situasjonen er stram og tør, da låser alt seg. Det beste er å gå inn på scenen med en viss utrygghet. Da, da må man leve sammen med historien som formidles, i stedet for at man jager etter den.»

«Når jeg går ut på scenen tenker jeg på alle de andre skuespillerne som gjør det samme verden over. Det fellesskapet er det godt å kjenne på. Da dreier det seg ikke lenger bare om lille meg.»

«Jeg tror folk i vår vestlige verden trenger trøst og bekreftelse på egen tilkortkommenhet. Det som interesserer meg er at mennesker er sammensatt, og at det er få som føler seg vellykket. Mennesket er sårbart. Vi trenger å minne hverandre på det. Når jeg selv er publikum, ønsker jeg like gjerne å gråte som å le.»

«Hvis jeg tenker tilbake, har jeg fått alt,» sa Kjersti Holmen. Hun likte også den flate strukturen hun opplevde tre år på Torshovteatret. «Der var alle med på å bestemme rollene. Det fungerte kanskje ekstra bra for kvinnene. I teaterverdenen blir de dessverre alt for ofte bestemt over.»

FOLKEKJÆR: Kjersti Holmen spilte mot Sven Nordin som Hans Solberg i Bo Hermanssons TV-klassiker «Rød snø» (1985).

Slik, inne på kjøkkenet hennes, bygget vi opp temaer vi kunne bruke i en samtale foran et publikum, på et bibliotek eller i en aula. Hun ville gå rett på sak. Slik det også hadde vært da jeg reiste rundt med Wenche Foss eller Arne Næss. De trengte også hjelp til å fortelle om seg selv på scenen.

Da jeg skulle gå ville Kjersti Holmen vise meg noe. Hun tok meg med opp på takterrassen som hørte til leiligheten. Fra den kunne vi se spiret til Frogner kirke, der hun skal bisettes, og utover Oslo. Der kunne bare solen, himmelen og fuglene se henne.

I dag blir det noe symbolsk ved denne situasjonen. Hun ville jo nå toppen i sitt fag ved å se og forstå alt, men ble aldri helt fornøyd og kom aldri helt til den toppen. Den usikkerheten var hennes drivkraft, liksom utsikten fra takterrassen ga henne inspirasjon og trygghet.

Dessverre fikk vi aldri realisert planen vår. Det kom noe i veien for det første forsøket, og dermed forsvant det hele i hverdagens mas og glemmebokens store rom. Notatene ble liggende i skrivebordsskuffen, og ble først vekket opp igjen av dødens nådeløse taushet.

Da jeg skrev tankene hennes ut, slo det meg at denne teksten kanskje var en glimt av mennesket Kjersti Holmen som flere kunne ha glede av. At vi alle kunne stå der sammen med henne på takterrassen og kikke utover verden i fred. Kanskje både hun og vi fortjener det?

Iallfall tenker jeg at det, for meg, ikke finnes en bedre måte å hedre henne, for klokskapen hennes har slett ikke gått ut på dato. Tvert imot.