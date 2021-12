Leder

Stoltenberg er en god kandidat

Tidligere statsminister, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, er et godt og sikkert valg som ny sentralbanksjef.

Norges Bank må ha en toppsjef som ivaretar sentralbankens uavhengighet. Og som har en dyp forståelse av både økonomi og politikk - og av sammenhengen mellom de to.

Denne uken ble det kjent at Stoltenberg er blant søkerne til den utlyste stillingen som ny sentralbanksjef. I virkeligheten er det bare to kandidater som kjemper om jobben: Stoltenberg, og dagens visesentralbanksjef, Ida Wolden Bache. Begge er særdeles godt kvalifiserte for jobben.

Stoltenbergs politiske fortid, og hans nære forhold til statsminister Jonas Gahr Støre, blir av enkelte trukket frem som et problem ved Stoltenbergs kandidatur. Det kan være en relevant problemstilling - forutsatt at det er utbredt og velbegrunnet tvil om Stoltenbergs uavhengighet, og hans lojalitet til Norges Bank og de oppgaver som tilligger banken. Det er en tvil vi ikke kan se at det skal være grunnlag for.

Nicolai Tangen

Norges Bank er uavhengig. Men den opererer ikke i et vakuum. Toppsjefen for Norges Bank må forstå politikk og samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. Vi så, gjennom ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet, at avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen og hans folk manglet denne grunnleggende politiske forståelsen. Prosessen ble både rotete, og politisk betent. Slik hadde det ikke trengt å bli.

Oljefondsjef Nicolai Tangen er en markant skikkelse. Med ham har Oljefondet fått en langt større plass i norsk offentlighet.

Tung politisk bakgrunn kan ikke i seg selv være diskvalifiserende for stillingen som sentralbanksjef. Dagens sjef for Den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, er tidligere finansminister i Frankrike. Hennes amerikanske kollega Jerome Powell er republikaner. Dette har ikke blitt ansett som et argument mot dem. Tvert om. Også i norsk historie er det flere eksempler på sentralbanksjefer som har holdt tunge statsrådsposter før de har tiltrådt toppjobben i Norges Bank.

Sjefen for Norges Bank er også styreleder for Oljefondet. Det er faktisk den viktigste delen av jobben. Det gigantiske oljefondet må ikke få bli en stat i staten. Sterke krefter jobber for at fondet skal ut av Norges Bank. Dette har blitt avvist fra politisk hold tidligere. Men presset er der. Vi mener at Oljefondet fortsatt skal ligge under Norges Bank, og at sentralbanksjefen fortsatt skal være styreleder for fondet.

En åpen og ryddig prosess

Nicolai Tangen er en markant person, som i rollen som oljefondsjef har tatt en større plass i norsk offentlighet enn det som har vært vanlig. Makt må møtes med motmakt, også her. De som blåser av argumentet om at Stoltenberg “kan holde Tangen i ørene”, undervurderer både størrelsen på Oljefondet, og den innflytelsen dette kan gi fondet i årene fremover. Jens Stoltenberg forstår makt og motmakt bedre enn de fleste. Dette er en kvalifikasjon i seg selv, i denne sammenhengen.

Det er en god ting, både for Norge og for sentralbanken, at det er to høyst kvalifiserte kandidater på søkerlisten. Vi tar for gitt at ingen av dem er lovet jobben på forhånd, men at det blir en ryddig og åpen prosess.

Sett under ett, mener vi for vår del at Jens Stoltenberg er et godt og sikkert valg som ny sentralbanksjef. Han har det som kreves. Bredden, autoriteten, tyngden og erfaringen.