Det røde landet

Av Hans Petter Sjøli

De ildrøde og systemkritiske partiene bykser frem på målingene rett før valget, og nærmer seg Ap i størrelse. Men Norge blir neppe en sosialistisk folkerepublikk av den grunn.

Hva kjennetegner norsk politikk, iallfall siden den såkalte «Arbeiderpartistaten» stille sovnet inn på slutten av 1960-tallet og makten begynte å gå på omgang mellom høyre- og venstresiden? Jo, at de store partiene på hver side av midtstreken sørger for en balansert orden i kaoset, og dermed en relativt stø kurs uavhengig av retningen på de politiske vindkastene.

Ap og Høyre er muligens hovedmotstandere, slik de begge ynder å hevde, men i de tunge, strukturelle sakene, er de nære allierte. En tidligere bauta i norsk kommentarjournalistikk formulerte denne grunnloven i norsk politikk på følgende, skjelmt smilende vis: «Norge styres best når en Ap-regjering fører Høyre-politikk.»

«Balansemodellen» ble forsiktig utfordret av den besynderlige sentrumsregjeringen på slutten av 1990-tallet, og ytterligere svekket av Frps store fremganger på 00-tallet, da partiet i to påfølgende perioder var større enn Høyre på Stortinget – et frempek om at regelen om «de to store» ikke er hugget i stein. Høyre kom raskt tilbake som solid hegemon på blå side, og Sylvi Listhaugs Frp er i dag som en pjusk skårunge sammenlignet med fremskrittsbølgen i Siv Jensens pre-regjerings-lederperiode.

På venstre side, derimot, der Aps rolle som den store og sterke har ligget like fast som Dovrefjell, er det nå så store bevninger at gamle fjellmassiver rører på seg, som en Fingal Olsson, knapt så død som ryktene skulle ha det til. Det gjelder i aller høyeste grad også to andre størrelser med dødsdommer lenge hengende over seg, ytre venstre-partiene SV og Rødt.

Det er to uker til valget og Arbeiderpartiet går mot et historisk elendig resultat. Det kan gå riktig ille – verre enn da Jens Stoltenberg gikk til valg på en norsk versjon av Tony Blairs tredje vei, og fikk unnselige 24,3 prosent av stemmene.

2001-sjokket – ordvalget er nesten for mildt – førte Ap inn i en allianse med partiets gamle nemesis Senterpartiet og et SV som da hadde 23 mandater på Stortinget og var landets fjerde største parti. Strategien lyktes. Ap gikk fra nedgang til oppgang, og passerte 30-prosenten igjen med god margin, helt til krasjlandingen i 2017, da Jonas Gahr Støre styrte partiet til miserable 27,4 prosent.

I dag er 27,4 som en våt drøm i Ap-kretser, og resultatet ville blitt møtt med et seiersbrøl på et desibelnivå som kun er mulig på en valgvake i Folkets Hus på Youngstorget. Ja, selv en tangering av katastrofen i 2001 vil føre til en koz og klemz-bølge der inne som bryter alle smittevernregler og muligens andre regler også. For dagens Ap, like sulteforet på makt som en desperat slanker er på mat, er det bare én ting som gjelder: At Støre blir statsminister.

Et mindre pralende og mer uambisiøst Ap, altså, og det har vitterlig både velgere og konkurrerende partier for lengst bitt seg merke i. På TV 2s siste måling har de tre partiene til venstre for Ap (MDG betakker seg sikkert for en slik karakteristikk, men vi andre tenker nå vårt om det) nesten like stor oppslutning som Støres kohort, og om det skulle holde helt inn, så snakker vi om en forskyvning med et betydelig historisk sus over seg.

At et etablert radikalt alternativ som SV har medvind etter åtte års borgerlig styre, er lite oppsiktsvekkende. Det post-kommunistiske Rødts noe mer snodige fremgang handler mest om tidsånden, og en ikke grunnløs venstrepopulistisk reaksjon på det småslitne «nyliberale» hegemoniet som har vært den bærende fortellingen i vår tid, helt siden 80-tallets markedsvending, også innen sosialdemokratiet. Begge partiene fremstår dessuten usedvanlig samlet, som om venstresidepartienes hang til absurde fløybataljer har tatt pause på ubestemt tid. Ikke krangler de særlig med hverandre, heller.

Gitt at dette holder helt inn, og en statsminister Støre må forholde seg konstruktivt til en ildrød Stortings-opposisjon – vil det ha så mye å si, tross alt? Står vi overfor en kraftig radikalisering som vil ryste «balansemodellen» i dens grunnvoller og føre Norge inn i ukjent og ruskete farvann?

Neppe. Til det er norsk politikk for disiplinert og så realitetsorientert at selv Senterpartiet avlyser stormangrepet på EØS-avtalen når det drar seg til. Men når selv en borgerlig regjering bruker penger som fulle journalister, kan man jo tenke seg til hva som kan skje om Støre og Vedum må forhandle budsjett med Rødt og MDG. Per Bortens gamle sukk om å bære staur kan vise seg å være en for svak metafor for hva som venter de to hvis ytre venstre får muskler på musklene og kravstorheten blir deretter.

Men kanskje har Ap – og Sp – godt av å bli utsatt for en stresstest av dette slaget, for ingen av dem kan beskyldes for å ligge i forkant av utviklingen. Heller er de forsvarere av en orden som nå utfordres kraftig, aller mest i det eksistensielle klima-spørsmålet, men også i en annen av valgkampens absolutt viktigste temaer – den økende ulikheten. Den gamle Ap-strategen Arne Strand oppfordrer sågar Støre til å droppe Senterpartiet og satse på en «Oslo-modell», altså en ren venstresidekonstellasjon.

Det er ønsketenkning, for lite tyder på at venstresiden får flertall uten Sp. Men det er heller ingen tenkelig vei for en Støre og et Ap som er seg bevisst rollen som den stabiliserende kraften på venstre side av norsk politikks midtstrek, med Sp som en strategisk avgjørende partner når det skal hentes velgere over streken. Aps erfaringer i Oslo frister nok heller ikke så altfor mye. For selv om Raymond Johansen er den mest ruvende byrådslederen i hovedstaden på flere tiår, er det koalisjonspartnerne som høster gevinsten. På noen av Oslo-målingene er de tre «små» til sammen betydelig større enn Ap.

I den grad Samuel Becketts berømte og abstrakte stykke «Vente på Godot» faktisk handler om noe, så er det vel at det er farlig å bli stående fast «mens man forspiller å fylle sitt liv med innhold», som det heter i en omtale.

Det kan stå som et bilde på at de trauste og etablerte har godt av å bli utfordret av mindre og mer rastløse aktører. Å vente og se er ofte en lur strategi, men rett som det er dukker han opp, Godot, og innevarsler en ny tid. Valget 2021 kan bli et Godot-øyeblikk for Ap.

Og kanskje det er det Arbeiderpartiet trenger for igjen å komme på høyde med sin tid?