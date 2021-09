Leder

Trusler mot politikere truer demokratiet

Mer enn halvparten av norske lokalpolitikere opplever trusler og hatytringer, ifølge en ny undersøkelse.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H), som har bestilt undersøkelsen fra Telemarksforskning og Senter for ekstremismeforskning (C-REX), er rystet. Med god grunn.

Statsråden kaller det «trist og uakseptabelt» at så mange lokalpolitikere har opplevd trusler og hatytringer. Han frykter at dette fører til at flere slutter å engasjere seg og at det blir vanskeligere å rekruttere folk til politikken.

Det er en frykt vi deler. Undersøkelsen forteller at 52 prosent av norske lokalpolitikere opplever både trusler, hatytringer og andre plagsomme henvendelser. Fem prosent har opplevd at noen har truet med å skade dem eller noen av deres nærmeste.

35 prosent av lokalpolitikerne som har opplevd minst én ubehagelig hendelse, sier at det har begrenset talefriheten deres. 32 prosent har latt være å engasjere seg eller uttale seg i en bestemt sak. I overkant av 25 prosent av politikere som har vært utsatt for trusler, trakassering eller hatytringer, har vurdert å slutte. Seks prosent har allerede bestemt seg for at nok er nok.

Ikke overraskende er det via sosiale medier truslene kommer. Det er også via slike digitale plattformer lokalpolitikere opplever at det fremsettes ondsinnede påstander, eller det sendes utilbørlig SMS og e-post.

Det er gjerne enkeltsaker som er bakgrunnen for truslene; det kan handle om reguleringsspørmål, byggesaker eller nedlegging av offentlige institusjoner og tilbud. Partitilhørighet, kjønn og alder er andre faktorer.

Representanter fra Rødt og Venstre er mest utsatt for trusler, ifølge undersøkelsen, mens Frp, Rødt og MDG får flest hatytringer og plagsomme henvendelser. Kjønns- og aldersmessig er kvinner under 30 år mest utsatt for både trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser, men også menn rundt 40 opplever slike ubehageligheter.

Det er uansett helt uhyrlig at personer som frivillig påtar seg tillitsverv blir truet og sjikanert for det viktige samfunnsoppdraget de forvalter. Lokalpolitikk kan by på kvaler og søvnløse netter for dem som må ta vanskelige beslutninger på vegne av samfunnet. Da er det helt forkastelig at enkeltpersoner i det samme lokalmiljøet – kanskje folk som aldri har tatt noe overordnet ansvar – går løs på dem som bruker tid og krefter på fellesskapets beste.

Det er et demokratisk privilegium å kunne protestere på politiske vedtak man er uenig i. Å henvende seg direkte til beslutningstakere er innenfor denne retten. Når dette privilegiet misbrukes til å fremsette mishagsytringer som både er hatefulle eller direkte truende, kan det rammes av straffelovens § 263 – 266a. Det er alvorlig i seg selv.

Alvorligst er likevel de videre konsekvenser av slik atferd. Angrep på politikere, er også angrep på den politiske debatten og hele grunnlaget for vårt folkestyre. Dersom dette fører til at særlig unge mennesker vegrer seg for å påta seg tillitsverv eller delta i politiske beslutninger, rammer truslene mer enn den enkelte. Da er det vårt demokrati som er truet.