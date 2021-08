Kommentar

Innvandrer søker parti

Av Shazia Majid

AP MISTER TAKET: Kan Jonas Gahr Støre stanse innvandrernes stemmeflukt fra Arbeiderpartiet? Her er han på besøk på Stovner under pandemiens bølge tre i vinter. Sammen med Rashid Nawaz, leder for bydelsutvalget på Stovner.

Arbeiderpartiet har ikke lenger innvandrernes blinde lojalitet. Det åpner velgerbasen for andre partier. Men er de interessert?

Da jeg var yngre og det var lokalvalg eller stortingsvalg, fikk vi pakistanske «onkler» på døren. De serverte valgflesk, vi serverte chai. Og med seg hadde de ferdigutfylte stemmesedler. Der de hadde kumulert inn seg selv, eller krysset ut en motstander.

Det var bare å slippe stemmeseddelen ned i stemmeboksen på valgdagen. Og der de ikke var helt overbevist om at de hadde nådd frem, ble de faktisk med helt inn i stemmelokalet*.

For en tid det har vært.

Med én konge på haugen. I femti år har Arbeiderpartiet (Ap) fått flertallet av stemmene fra innvandrerbefolkningen. Særlig de med bakgrunn fra Asia og Afrika.

Eneherskere

Denne gruppen er klart venstreorientert. De utgjør omtrent åtte prosent av den norske befolkningen. Flesteparten bor på Østlandet, aller flest i Oslo, hvor en av tre har innvandrerbakgrunn. De har dermed en reell, og økende makt til å påvirke valget.

Om de stemmer.

Folk med innvandrerbakgrunn stemmer i mye mindre grad enn befolkningen ellers. Høyresiden tjener på det.

For det er ikke tvil. (Ikke-vestlige) innvandrere stemmer rødgrønt.

I Oslo i 1999 fikk Ap, SV og Rødt 80 prosent av innvandrerstemmene**. Størst var mobiliseringen blant pakistanere. Hele 65 prosent avla stemme. Siden har det svingt noe, i 2007 var SV rekordstor med en av fem innvandrerstemmer. Fire år senere fikk Ap alle sine tapte stemmer tilbake.

Blind lojalitet

Ved stortingsvalget i 2017 hadde Ap-oppslutningen gått ned. Men den var fortsatt bunnsolid.

Nær 60 prosent av stemmene fra folk med asiatisk og afrikansk bakgrunn gikk til Ap, mot om lag 26 prosent av velgerne uten innvandrerbakgrunn. Over 8 av 10 muslimer stemte på de rødgrønne.

Og for denne sterke lojaliteten, har Arbeiderpartiet frem til nylig knapt løftet en finger. I alle fall sammenlignet med andre politiske partier.

De har fått stemmene så å si gratis. Til stor frustrasjon for blant annet Høyre. Som har likt å stelle i stand både grillfester med halalkjøtt, og nasjonaldagsfeiringer, for å lokke pakistanerne. Andre har besøkt moskeer. Men til lite nytte.

Arbeidernes parti

Grunnlaget for denne automatikken ble lagt tidlig. Da «fremmedarbeiderne» kom til Norge på 70-tallet.

Den gang var det naturlig for gruppen å stemme på arbeidernes parti. Det største partiet. Det ble tatt som en selvfølge at partiet ivaretok interessene til sliterne på gulvet.

Selv om det er Aps Trygve Bratteli sine to regjeringer som sto for alle innstrammingene i den frie arbeidsinnvandringen, familiegjenforeninger og sågar innvandringsstoppen i 1975.

Personvalgskamp

Det er naturlig at det var Arbeiderpartiet som fikk de første politikerne med minoritetsbakgrunn. Disse fikk etter hvert stor makt i Oslo.

Og i 2011 kuppet de like godt kommunevalget i hovedstaden. 11 av 20 bystyrerepresentanter fra Ap hadde innvandrerbakgrunn. Mange av de hadde drevet personvalgskamp.

Personstemmer løftet kandidater fra bunnplassering og rett inn i bystyret. Partiet selv hadde bare satt opp fire kandidater på de tyve øverste plassene. Det sendte sjokkbølger inn i partiet. Nå måtte valglovene strammes inn.

GLUPSKE SV: Marian Abdi Hussein er SVs kvinne på Stortinget hvor hun sitter som vara. Nå kjemper hun og SV blant annet for innvandrerstemmene.

Nedturen

I dag har situasjonen snudd. «Nå må vi jobbe for hver eneste stemme. De kommer ikke gratis lenger», forteller en Ap-politiker med innvandrerbakgrunn. «Hva er forskjellen på Ap og Frp», får de høre på valgboder.

Innvandrerbefolkningen har begynt å lese partiprogrammene.

Den politiske bevisstheten øker. Barn av innvandrere er blitt stemmedyktige, mange har foretatt en klassereise. De er utdannet i Norge, og følger med på det offentlige ordskiftet.

Samtidig med denne utviklingen valgte Arbeiderpartiet å ta et skritt til høyre i spørsmål om innvandrings- og asylpolitikk. Det ble lagt merke til. Folk var skuffet. Deres foretrukne parti var ikke så «innvandrervennlig» som foreldrene hadde trodd. Flere forsto behovet for enkelte innstramminger, men Ap gikk etter manges mening for langt.

Det var forskjell på retorikken, ikke så mye på politikken.

I bevegelse

Nå er store velgermasser i bevegelse. Det drivende er i større grad klasseskillet og verdispørsmål, fremfor etniske og kulturelle skillelinjer.

Det så man ved kommunevalget i 2019. I innvandrertette, og dermed Ap-vennlige bydeler i hovedstaden, falt partiet som en stein. Oppslutningen var tilnærmet halvert siden siste valg. Stemmene gikk til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, SV og Rødt.

At det er endring på gang ser vi når vi får et nettsted som «MuslimerStemmer», og som oppskriftsmessig finner ut at KrF er det rette partiet for de konservative (muslimene). KrF kjemper mot sperregrensen, de tar alt de kan få, og kan takke de muslimske organisasjonene som nå går god for partiet.

Bare 1 av 3 med afrikansk bakgrunn og under halvparten med asiatisk bakgrunn er for selvbestemt abort***.

STERKE PROFILER: Kamzy Gunaratnam er varaordfører i Oslo. Det er flere sterke profiler med innvandrerbakgrunn i Ap. De må kjempe mer enn sine forgjengere for å mobilisere innvandrerstemmene.

Bare å forsyne seg

Innvandrerbefolkningen teller i hundretusener. Innvandrere fra EU-EØS stemmer som nordmenn flest og gjerne på høyresiden. De øvrige stemmer i mindre grad, og mange er på søken.

Potensialet er altså stort. Her er det bare å forsyne seg for den som gidder.

Klarer partiene å få flere innvandrere til valgurnene kan denne velgermassen avgjøre valget, i alle fall på Østlandet og i Oslo.

For partier på venstresiden, særlig SV og Rødt er det en udelt fordel. Det så vi ved forrige valg. For høyresiden kan det være en ulykke.

Ikke rør bilen

Men ingen risikerer mer med høyere velgeroppslutning blant innvandrere enn Miljøpartiet De grønne.

Innvandrerbefolkningen tåler det meste. Men ikke at du kommer etter bilen deres.

Men det utenkelige kan skje. Det gjelder å spille kortene sine riktig. For her er innvandrerstemmer «up for grabs».

Kilder:

* NTB (28.8.1991), Ap-politiker: Innvandrere må respektere norsk demokrati. Saken omtaler hvordan velgere med pakistansk bakgrunn ble fulgt helt inn i stemmelokalet

** Bjørklund, T. og K.E. Kval (2001), Innvandrere og lokalvalget 1999, Rapport 2: 2001, Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

*** Valgundersøkelsen blant innvandrerbefolkningen 2013, Institutt for samfunnsforskning/Statistisk sentralbyrå.