FERIETID: – Sommerferien gir oss et pusterom til å tenke over hvor vi står og hvor vi går. Les gjerne Laozis lille skatt av en bok, «Daodejing». Den finnes på norsk, skriver kronikkforfatteren.

Tid for feriefilosofi

Nå er det tid for ferie. Finnes det en feriefilosof som kan vise oss vei?

TORBJØRN FÆRØVIK, forfatter og historiker

Ja visst gjør det det. Den kinesiske vismannen Laozi skal ha levd for rundt 2500 år siden. Visdomsordene som tilskrives ham, ble senere til en bok, «Daodejing». Navnet betyr Veien og dyden.

For Laozi besto veien til lykke av å være minst mulig virksom. «Jeg har tre skatter som jeg holder fast ved», skal han ha sagt. «Den første er kjærlighet, den andre er nøysomhet, og den tredje er å ikke stille seg fremst i verden.»

Kanskje du er opptatt av å gjøre karriere, av å strebe etter makt og posisjoner. Hvorfor det? Glorien du muligens får, varer uansett ikke lenge, og underveis ofrer du både helsen din og familielivet.

«Han som vet hva som er nok, er rik», konstaterte Laozi. «Vismannen kler seg derfor i grovt tøy, men gjemmer jaden i hjertet sitt.»

Ifølge en versjon arbeidet Laozi som bibliotekar ved Det keiserlige arkiv da han ble oppsøkt av en annen vismann, Konfusius. De tenkte helt forskjellig, og samtalen mellom dem ble nokså amper.

Mens Laozi foraktet makt og talte for at mennesket burde leve i pakt med naturen, understreket Konfusius at mennesket måtte finne sin plass i et klart definert samfunnshierarki, arbeide med flid og adlyde øvrigheten.

Noe senere vinket Laozi farvel til sin høye stilling. Han følte seg oppgitt over korrupsjonen og intrigene ved hoffet og ville vekk. Fortellingen om ham ender med at han forlater Kina ridende på en okse, men før han forsvinner ut i det store intet, setter han seg ned og skriver «Daodejing».

De siste to tusen årene har kineserne studert boken med flid. «Mens konfutsianismen er kinesernes arbeidsfilosofi, er daoismen deres fritidsfilosofi», skrev Lin Yutang, en kinesisk forfatter, på 1930-tallet.

Kinas rikholdige litteratur byr på tallrike fortellinger om daoister som oppsøker naturen for å finne ro i sjelen. Dao, Veien, er tilværelsens urkraft. Det gjelder bare å holde fast ved den.

De syv vismennene i bambuslunden skal ha levd for vel 1700 år siden. Ji Kang, gruppens leder, skrev et brev til en bekjent med overskriften «syv ting som jeg ikke utholder». Tre av dem nevner jeg her:

«Jeg liker å sove lenge, men hvis jeg blir embetsmann, vil tjenerne mine vekke meg tidlig, og det er det første jeg ikke utholder.»

«Jeg liker å spille på min guqin (et strengeinstrument), gå på fuglejakt og fange fisk, men hvis jeg blir embetsmann, vil tjenerne mine begrense mine bevegelser, og det er det andre jeg ikke utholder.»

«Blir jeg embetsmann, må jeg sitte med rett rygg bak kontorpulten min. Bena blir numne av inaktivitet, og jeg blir ute av stand til å vifte bort fluene under min offisielle embetsdrakt – og det er det tredje jeg ikke utholder.»

Daoismen er i dag en av Kinas fem anerkjente religioner i tillegg til buddhismen, islam, protestantismen og katolisismen. I formann Maos styretid fra 1949 til 1976 ble den undertrykt og langt på vei forbudt. I

de senere år har den fått en renessanse, og et stort antall daoisttempler er restaurert med bidrag fra det offentlige. All religiøs virksomhet er imidlertid underlagt streng kontroll, for bare kommunistpartiet forvalter sannheten om livet og døden.

Ifølge daoistpresten Liang Xinyang har Kina om lag ni tusen daoistempler. I Beijing er det flere av dem. I en kinesisk undersøkelse utført i 2010 ble antallet daoister anslått til 173 millioner.

Det kunne ha vært enda flere, mener Liang, hadde det ikke vært for at mange kinesere har «negative oppfatninger» om daoismen: «De forbinder den med overtro, kvakksalveri, spådomskunst og voodoo.»

Kanskje har han rett. Etter å ha eksistert i mer enn to tusen år er daoismen blitt en mosaikk av tanker og uttrykksformer. Noen av dem fremstår som merkelige. Dessuten vil ikke partiet ha for mange mennesker som går sine egne veier.

Av samme grunn tar det avstand fra den ferske «ligge-flat-bevegelsen», som begynte med en ytring på Internett i fjor vår. En viss Luo Huazhong sa han var lut lei av karrieremaset i det kinesiske samfunnet.

Heller enn å jobbe livet av seg ville han gjøre minst mulig: «Jeg kan nøye meg med å sove i min tønne og sitte i solen på samme måte som Diogenes.»

Luos ytring utløste en flom av sympatierklæringer, særlig fra unge kinesere som føler at de ikke strekker til i den krevende hverdagen. For partiet er ungdom uten ambisjoner en trussel mot landets økonomi og produktivitet.

Selveste Xi Jinping, partiets leder, slo straks tilbake og oppfordret de unge til å ofre seg for folket og fedrelandet.

Partiavisen Nanfang Dagblad var enda skarpere: «Stilt overfor press er det skammelig å ligge flat. Det er overhodet ikke noe godt å si om denne giftige kyllingsuppen.»

Den nådeløse arbeidskulturen har lenge vært et hett tema i Kina. Stadige undersøkelser viser at stressrelaterte sykdommer er blitt mer utbredt, selv hos barn.

Men arbeidsgiverne har ikke tatt signalene. Alibaba-sjef Jack Ma uttalte i 2019 at enhver som var en del av «996-kulturen», burde føle seg stolte. Han siktet til dem som jobbet fra ni om morgenen til ni om kvelden seks dager i uken.

Mas utsagn ble i drøyeste laget selv for partiledelsen. Senere har både partiet og landets høyesterett fastslått at enhver arbeidstager har krav på regulert arbeidstid og nok hvile.

Om det blir så lett å etterleve vedtakene når pandemien er over, er et åpent spørsmål. Flere eksperter peker på at den kinesiske arbeidsstyrken vil krympe i årene som kommer.

Samtidig vil landet få stadig flere eldre over seksti år. I dag teller de 260 millioner, i 2050 kan det – ifølge Den nasjonale helsekommisjonen – være så mange som 487 millioner. Da nytter det ikke å ligge på latsiden.

Gamle Laozi vil neppe gjøre noe stort comeback i verdens mest folkerike land, selv om mange synes å lengte etter et friere liv. Selv Liang Xinyang, daoistpresten, mener det ville være uheldig om alle Kinas innbyggere ble daoister.

I så fall ville alt gå i stå. Men for kineserne som for alle andre folk er det viktig å finne den rette balansen mellom arbeid og hvile. For som Laozi også sa: «Et hus fullt av gull og jade kan ingen vokte. Med rikdom, rang og hovmod sender en seg selv i ulykke.»

Sommerferien gir oss et pusterom til å tenke over hvor vi står og hvor vi går. Les gjerne Laozis lille skatt av en bok, den finnes på norsk.

God ferie til alle.