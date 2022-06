ADVARER REGJERINGEN: – Det spøker for fremtiden på norsk sokkel dersom SV får fortsette å diktere tempoet over Norges desidert viktigste næring, mener Frp-politiker Terje Halleland.

Debatt

Hvor lenge vil regjeringen la SV styre norsk oljepolitikk?

I to av to mulige forhandlingsrunder har regjeringen kastet inn håndkleet og gitt SV betydelige gjennomslag for innstramninger i olje- og gasspolitikken. Det spøker nå for fremtiden på norsk sokkel.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TERJE HALLELAND, stortingsrepresentant (Frp)

I kompromisser mellom partier tviholder ofte parten som har tapt mest i forhandlingene på at det er helheten som er betyr noe. Da de rødgrønne partiene kom til enighet om statsbudsjettet i fjor høst, ble det kjent at SV hadde fått gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde.

Det vil få alvorlige konsekvenser for oljenæringen som på ubestemt tid ikke får lete etter olje og gass i nye områder på sokkelen.

Daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen ble raskt svar skyldig om nødvendigheten av å gi SV denne seieren. På spørsmål fra Frp om regjeringen kunne garantere for at letepausen ikke ville bli permanent, kvitterte Persen med at det ikke var noen dramatikk i vedtaket, og at det uansett er leterundene knyttet til eksisterende felt som betyr mest – altså helheten i konsesjonssystemet.

Ifølge Persen skulle leting etter olje og gass i nye områder uansett være en del av regjeringens politikk etter 2022. Men bare noen uker etter stemte Ap og Sp likevel ned Frps forslag i Stortinget om å lete etter olje og gass i nye felt etter 2022.

I forrige uke ble regjeringen og SV omsider ferdige med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Mange trodde nok at SV ikke kunne få nok en oljeseier, særlig i lys av Russlands invasjonskrig som har ført til energikrise i et Europa som tørster etter norsk olje og gass for å kvitte seg med russisk energiavhengighet.

Så feil kunne vi altså ta.

Regjeringen har nå gitt SV fullt gjennomslag for å trekke tilbake tre oljeblokker i Barentshavet. Det vil på sikt svekke Norges evne til å eksportere pålitelig og demokratisk underlagt energi til Europa.

Det gikk ikke lang tid fra enigheten var på plass til forhandlingslederen fra Sp, Geir Pollestad rykket ut i mediene og forsvarte SVs oljeseier med at vedtaket ikke endrer hovedbildet – altså helheten i petroleumspolitikken.

Men på grunn av rødgrønne kompromisser er dessverre dette hovedbildet og helheten nå i endring. Politisk retning betyr noe, særlig for en næring som er fullstendig avhengig av forutsigbare rammebetingelser for å kunne fungere optimalt.

I to av to mulige forhandlingsrunder har regjeringen nå kastet inn håndkleet og gitt SV betydelige gjennomslag for innstramninger i olje- og gasspolitikken.

Det spøker for fremtiden på norsk sokkel dersom SV får fortsette å diktere tempoet over Norges desidert viktigste næring.

Regjeringspartiene bør raskt oppklare hvor lenge de vil la SV styre norsk oljepolitikk.