NY KULTURMINISTER: – Det å komme sammen for å utgjøre en forskjell ble min vei inn i politikken, og gjennom årene har jeg erfart og forstått at all politikk er personlig, skriver Anette Trettebergstuen.

Politikk er personlig

Kulturlivet, frivilligheten og idretten skal gjenoppbygges og forsterkes etter pandemien, skriver den nye kulturministeren.

ANETTE TRETTEBERGSTUEN, kultur- og likestillingsminister (Ap)

Jeg var ti år gammel da jeg kjente politikken på kroppen for første gang, da 4000 brumunddøler vendte ryggen til høyreekstremisten Arne Myrdal. Det ble starten på en lang rekke demonstrasjonstog for meg.

Det å komme sammen for å utgjøre en forskjell ble min vei inn i politikken, og gjennom årene har jeg erfart og forstått at all politikk er personlig.

Derfor er det en spesiell ære å bli kultur- og likestillingsminister. For det er i dette departementet, og på disse saksområdene, at politikken blir aller mest personlig.

Hvem rammes av likestillingspolitikken? Hvem er det vi ikke ser når noen løftes frem. For Arbeiderpartiet er det ingen tvil om at CRPD (FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) skal inkorporeres i norsk lov og at konverteringsterapi skal forbys. Alle skal med, og vi skal ha et samfunn hvor statens oppgave er å gjøre terskelen for deltakelse og inkludering så lav som mulig.

Hvis alle skal få muligheten til å eie sitt eget liv, og gjøre sine egne valg, må politikken legge til rette for det. Tenk på alle kunstnerne og kulturarbeiderne som under pandemien opplevde at hele livsgrunnlaget forsvant fortere enn man rakk å si «nedstenging». Dette er ikke folk som «lever av hobbyen sin», dette er arbeidsfolk, helt vanlige folk, som henter i barnehage og har regninger å betale.

De skal være trygge på at de har en regjering som faktisk gjør en innsats for å styrke rettighetene de har som kunstnere når det blåser som verst. Politikk er personlig.

Vi i Arbeiderpartiet har store ambisjoner på vegne av kulturlivet, idretten og frivilligheten i hele Norge. Denne regjeringen ønsker blant annet å innføre regionale kulturfond, styrke regional filmsatsing, lage en nasjonal plan for idrettsanlegg, sikre gratis lån av utstyr til trening og friluftsliv i kommunene og øke pressestøtten for å sikre utvikling i lokale medier.

Alt i min portefølje handler om enkeltmenneskers liv, og det handler om hvem vi er sammen.

Derfor er det på tide med et nytt kulturløft som særlig satser på regional og lokal kultur. Vi må forstå at ikke all kunst og kultur er til for å tjene penger. Mye av det smale, eksperimentelle og søkende vil aldri kunne være lønnsomt i seg selv, men det har likevel en viktig samfunnsverdi.

Regjeringen er tydelig på at disse uttrykkene også er ytringer som vi ønsker å sikre og utvikle, det er nettopp det som er grunnen til at vi har en kulturpolitikk. Det er helt avgjørende at det offentlige legger til rette for mange av de uttrykkene som aldri vil kunne være helkommersielle, men som er så viktig for kunsten i seg selv.

I et samfunn hvor vi har hele verden tilgjengelig ved hjelp av noen få skjermtrykk, hvor alt vi ser og konsumerer av norsk innhold, konkurrerer med det globale i en evigvarende dans, må vi hegne om kunsten og kulturens egenverdi. Vi kan aldri bli størst, men vi kan være best. Derfor ønsker vi blant annet en incentivordning for ny norsk dramatikk og en boklov som sikrer fastprissystemet.

Norge er et langstrakt land, hvor det er et viktig prinsipp at alle er like mye verdt. By eller bygd, vi utgjør Norge sammen. Kultur er ikke bare det fantastiske som skjer i Operahuset i Oslo, det er også jentungen i Vadsø som holder blokkfløyta feil vei. At alle er like mye verdt handler om like muligheter, og skal vi lykkes med det må vi ha en aktiv stat som utjevner forskjeller og gjennomfører et kulturløft i hele landet.

Ytringsfrihet er selve bunnplanken i demokratiet vårt. Vi har akkurat gitt fredsprisen til to svært modige journalister, og tildelingen er også et symbol på hvor viktig den frie pressen og de redaktørstyrte mediene er. At den frie pressen har en slik posisjon i et samfunn er ikke gitt, heller ikke i det norske, og Arbeiderpartiet ønsker å styrke de redaktørstyrte medienes rolle i Norge.

Likestilling og LHBTIQ-politikk har vært en kampsak for meg og Arbeiderpartiet lenge. Vår historie og homokampens historie går hånd i hånd. Vi har gått i front for partnerskapslov, felles ekteskapslov og bidratt til å innlemme kjønnsidentitet i straffeloven.

Det skal vi være stolte av, men vi må aldri la det bli et hvileskjær. Vi har en rekke store oppgaver foran oss. Derfor vil vi styrke de sentrale aktørene som jobber for økt likestilling, forby konverteringsterapi, legge frem en ny handlingsplan for LHBTIQ-personer som går i dybden på levekår og psykisk helse og som styrker tilbudet til folk med kjønnsinkongruens.

Nå er det vanlige folks tur, og alle skal med. Fordi politikk er personlig.