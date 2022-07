Leder

Dette blir dyrt og vanskelig

KRAFTEKSPORTEN FORTSETTER: Energisituasjonen er ekstrem i Europa og kraftprodusentene er bedt om å holde igjen på vannet.

Matprisene går opp. Drivstoffprisene er rekordhøye. På toppen kommer strømprisene. De kan bli astronomiske.

Det optimistiske regnestykket finansminister Trygve Slagsvold Vedum viste frem på Debatten på NRK tidligere i vår, ser ut til å bli enda dårligere for folk flest.

Bensin- og dieselprisene nærmer seg 30 kroner literen. Fra 1. juli gjorde matprisene et hopp.

I høst kan den allerede svindyre strømmen bli ekstremt dyr.

Den siste tiden har det ifølge Nettavisen gått brev mellom energimyndighetene og kraftprodusentene med å beskjed om å holde igjen mer av vannet.

Likevel har eksporten til utlandet fortsatt ufortrødent.

NVE tror ikke rasjonering blir nødvendig. Statnett holder også sjansene lave. Men i verste fall kan det bli realitet.

Norsk Industris sjef Stein Lier Hansen sier til Klassekampen at deler av industrien kan måtte stenge for at sykehus og husholdninger skal få kraft. E24 skriver at folk flest kan få en kvote på strøm.

Utsiktene er enda dystrere i Europa. Tysk industri er avhengig russisk gass.

I Danmark har myndighetene en liste over hva som skal kobles ut først. Innbyggerne er bedt om å ta kortere dusjer og å droppe tørketrommelen for å spare på energien.

Men også Norge med all vår vannkraft, kan det altså bli problemer.

For det meste som kan gå galt, har gått galt.

Det er krig og Russland har redusert gasseksporten til Europa kraftig.

Sør for Dovre er det tørrår og rekordlav magasinfylling. Dernest har franske kjernekraftverk omfattende stans og problemer. Det nye, finske kjernekraftverket sliter med utsettelser. I fjor høst åpnet vi nok en utenlandskabel. Timingen var for å si det forsiktig, ikke heldig.

SPESIELT DYRT I SØRVEST: Magasinene på Østlandet er skrantne. Samtidig er prisene på strøm nesten null med breddfulle magasiner nord for Sognefjorden og Dovre.

Og argumentet med at kablene gir forsyningssikerhet i tørrår er også blitt svekket. For om Tyskland innfører gassrasjonering, er det ikke sikkert vi får kraft derfra.

– Jeg tror ikke alle har tatt innover seg helt at det er en reell risiko for fysisk rasjonering av gass i Tyskland. Og da kan prisene bli alt mulig, sier Statkrafts direktør Christian Rynning-Tønnesen til Aftenposten:

Hvem han kritiserer her, vet ikke vi. Men vi legger til grunn at Norges største kraftprodusent er sitt ansvar bevisst, tar beskjeden og holder igjen vann.

For dette må bransjen ordne opp i, ellers går det på tilliten løs.

I tillegg bør myndighetene forberede folk med noe annet enn rosenrøde regnestykker.

For det å holde igjen vann betyr ikke at vi kan vente billigere strøm, tvert om.

Tiltaket vil bety svært mye dyrere strøm.

Med mindre værgudene virkelig står oss bi og Russland lar gassen flyte, står vi foran stadig nye prisrekorder.

Skal Rynning-Tønnesen og de mange hundre andre kraftprodustenene eksportere mindre, da må kraftprisene skyhøyt opp. Det er måten man beholder vannet i Norge på. Da må kraften være dyrere her enn i landene vi selger kraft til.

Og på kontinentet er strømmen stort sett knalldyr om dagen.

Å holde igjen vann er altså ingen kvikkfiks på de høye prisene, og vil heller ikke gjøre kraftproduktene mer populære.

Det handler om å ha nok kraft.

Og for det må vi antagelig punge ut. Men det kan vise seg å være en forsikring det er verdt å betale i disse urolige tidene.