Det liberale demokratiet står på spill

Krigen i Ukraina kan samle Norden om NATO, og slå fast at i møtet med trusselen mot liberale demokratier er samarbeidet mellom Europa og USA avgjørende.

ODD EINAR DØRUM, tidligere justisminister (V)

ERLING MOE, landsstyremedlem i Venstre

Ukrainas tapre kamp mot Putin er også vår kamp. Krigen handler om forsvaret for retten til nasjonal suverenitet og det liberale demokratiet. Derfor har det vært nødvendig at NATO har vist solidaritet med Ukraina gjennom omfattende våpenhjelp og kraftige økonomiske sanksjoner.

Før andre verdenskrig viste Storbritannia og Frankrike svakhet overfor Hitler ved å gi bort Sudetlandet, en del av Tsjekkoslovakia der det bodde tre millioner tyskere. Mot Tsjekkoslovakias vilje ble landet delt opp, fordi Storbritannia og Frankrike trodde på Hitlers forsikringer om at han ikke ønsket resten av Tsjekkoslovakia, men bare «frihet for tyskerne» slik han uttrykte det.

Hvis Ukraina og Vesten på samme måte hadde gitt bort Øst-Ukraina til Putin, etter trusler og provokasjoner, er det ikke usannsynlig at for eksempel deler av Georgia og Transnistria i Moldova ville vært sterkt utsatt.

Den amerikanske historikeren og Ukraina-eksperten Timothy Snyder sammenligner Putins aggresjon med Sovjets politikk før andre verdenskrig, der halvparten av Polen og de baltiske land ble erobret av Sovjet i en allianse med Hitler.

Den gang var målet å nekte Polen suverenitet, og invasjonen i september 1939 ble kalt en «redningsoperasjon», akkurat som dagens situasjon i Ukraina.

Som den gang skriver dagens hersker i Moskva om historien, og bygger myter for å fremstille historien annerledes enn den er, mener Snyder.

EKSPERT: Historikeren Timothy Snyder drar paralleller mellom Putins aggresjon med Sovjets utenrikspolitikk før andre verdenskrig.

Norges feilvurdering før 9. april 1940 var å undervurdere vår strategiske betydning. NATO-medlemskapet ble vår forsikring mot at dette skulle skje igjen. Mens medlemskapet skulle avskrekke Sovjet, ble de selvpålagte restriksjonene innført for å vise Sovjet at Norge ikke hadde aggressive hensikter. Ikke atomvåpen i Norge i fredstid, ingen amerikanske baser og ingen NATO-øvelser i Øst-Finnmark ble norsk politikk.

Denne politikken hvilte på et sterkt norsk forsvar innen NATO. Vi har nå et svekket forsvar. Vi trenger en kraftig styrking av forsvaret både i nord og hele landet. Nå er det viktig å ruste kraftig opp forsvaret. Vi kan ikke la politikken om «beroligelse» i nord svekke vår forsvarsevne.

Det sikkerhetspolitiske bildet endrer seg dramatisk hvis Sverige og Finland blir medlemmer av NATO. Det betyr for eksempel et fullstendig brudd med «finlandiseringen», der Finland ble nødt til å gi opp sin utenrikspolitiske selvbestemmelse for å tilfredsstille Sovjet.

Også etter Sovjets sammenbrudd har Finland vært forsiktig med å utfordre sin nabo i øst, men tok et svært viktig skritt mot utenrikspolitisk selvbestemmelse ved å bli med i EU.

I den norske debatten har enkelte tatt til orde for en «finlandisering» av Øst-Ukraina, blant annet fordi det bor mange russere i denne delen. Ukrainas og NATOS vilje til å stå opp mot aggressoren viser at vi har lært av historien og avviser både en «sudet»-tankegang og «finlandisering».

Denne krigen har vist at det er det transatlantiske samarbeidet som er grunnlaget for sikkerheten til demokratiene i Europa. Jens Stoltenberg gjorde en uvurderlig innsats da han klarte å holde den NATO-skeptiske Donald Trump om bord i samarbeidet.

Krigen i Bosnia på 1990-tallet viste betydningen av alliansen mellom Europa og USA, der president Clinton sammen med europeiske ledere tvang Serbia til å avslutte krigen. Det samme i Kosovo, der NATO (med et symbolsk bidrag fra Norge) hindret videre etnisk rensing fra serbernes side.

For oss som mener at det er det liberale demokratiet, menneskerettigheter og frihandel som står på spill i Ukraina-krigen må samarbeidet med USA fortsatt være vår sikkerhetspolitiske ryggrad.

Et samlet Norden i NATO vil være det endelige bruddet med illusjonen av at Norden kan ha en egen forsvars- og sikkerhetspolitisk plattform. Den kalde krigen splittet Norden på 1940-tallet – krigen i Ukraina kan samle Norden om NATO, og slå fast at i møtet med trusselen mot liberale demokratier er samarbeidet mellom Europa og USA avgjørende.