Frankrike velger Europas kurs

Av Per Olav Ødegård

UTFORDRER: Marine Le Pen i Berck-sur-Mer på siste dag av valgkampen . Hun vil forandre EU og Nato.

PARIS (VG) Står Frankrike sterkest alene? Eller skal Frankrike være en pådriver for et sterkere Europa?

Emmanuel Macron eller Marine Le Pen? Det er Frankrikes valg. Utfallet avgjør Europas skjebne.

Hvis Marine Le Pen vinner vil det på alvorlig måte svekke EU, Nato og det nære samarbeidet med Tyskland.

Konsekvensene av fransk alenegang ville ha vært store i fredstid. De vil bli dramatiske større når det samtidig pågår en krig i Europa.

Vi kan ikke ta sikkerhet, frihet og demokrati for gitt. Hvis ikke demokratiene i Europa står sammen når det gjelder som mest er vi alle sårbare. Derfor er valget i Frankrike særdeles viktig. Også for oss.

KAMPKLAR: Emmanuel Macron med boksehansker på et valgmøte i Saint-Denis utenfor Paris på torsdag.

I utenriks- og sikkerhetspolitikken kan ikke valget mellom to alternative retninger bli tydeligere. Marine Le Pen vil ta Frankrike ut av Natos militære kommando. Hun vil erstatte det EU vi kjenner i dag til et forbund av nasjonalstater. Hun nærer mistillit til multilaterale organisasjoner og traktater. Hun er en nasjonalist og isolasjonist. Det er Frankrike først.

Le Pen er kritisk til amerikansk innflytelse i Europa. Hennes parti er blitt finansiert av lånte penger fra russiske og ungarske banker. Hun står statsminister Viktor Orban nær, som det siste tiåret har forandret Ungarn til et illiberalt demokrati. Le Pen har også støttet Vladimir Putin i mangt, i hvert fall inntil hans styrker marsjerte inn i Ukraina.

Hvis Le Pen blir valgt vil det skape uro og splittelse i EU og Nato.

Det vil ikke lenger være en felles europeisk linje i forhold til et aggressivt Russland. Et gjenvalg av Macron betyr mer enn en videreføring av hans politikk.

Det er grunn til å forvente at Macron vil forsterke innsatsen for å bygge et sterkere og mer selvstendig Europa, innenfor rammene av EU-samarbeidet. Særlig når det gjelder energi, sikkerhet og miljø.

Etter Russlands krig mot Ukraina må Europa avvennes avhengigheten av russisk energi, i form av olje og gass. Noen land ønsker å slutte brått, andre trenger tid til å trappe ned.

Le Pen støtter de fleste sanksjonene, men vil ikke stanse russisk gass og olje. Og så snart krigen i Ukraina er over vil hun gjenoppta samarbeidet med Kreml.

Le Pen har endret Nasjonal samlings program. Nå vil hun beholde euro og bli i EU. Men hun vil ikke få med seg andre store medlemsland i å rive ned mye av det som er bygget opp. Hennes krav om endringer i det indre marked er uforenlig med de fire friheter EU bygger på.

Fransk alenegang vil redusere landets innflytelse. Fordi det er en illusjon at hun alene kan klare å endre EU kan man ikke utelukke en fransk exit, en frexit. Det vil være enda mer ødeleggende for EU enn brexit.

EU-VENN: Presidenten Emmanuel Macron drev valgkamp i Figeac fredag, som var den siste dag av valgkampen.

Macron har, som sine forgjengere, lagt stor vekt på samarbeidet med Tyskland. Det er 60 år siden president Charles de Gaulle og forbundskansler Konrad Adenauer signerte Elysée-avtalen, vennskapstraktaten mellom Tyskland og Frankrike.

De to europeiske stormaktene har sammen ledet integreringen i EU. Det har ikke alltid vært uten konflikter, men samarbeidet mellom de to er blitt nært og forpliktende.

Tidligere forbundskansler Angela Merkel pleide å si at vi trenger mer Europa, ikke mindre. Det samme mener Macron. Det er vanskelig å forstå Le Pen på annen måte enn at hun er dypt skeptisk til samarbeidet med Tyskland.

Macron er opptatt av å styrke forsvarssamarbeidet i EU. Han var tidligere kritisk til hvordan Nato fungerte og kalte alliansen for hjernedød. Men i dag spiller Frankrike er viktig rolle i Nato og USAs president Joe Biden omtaler landet som en “ekstremt, ekstremt verdsatt” partner.

I Ukraina-krisen har Macron spilt på lag med USA og europeiske allierte. Ingen andre vestlige ledere har brukt på langt nær så mange timer på å forhandle med Putin som Macron. Dessverre uten å få Putin fra å angripe nabolandet.

TO RIVALER: En bonde setter frem varene på et marked i det sørvestlige Frankrike, foran valgplakatene til Macron og Le Pen.

Tidligere denne uken gikk tre sosialdemokratiske statsministre, Portugals Antonio Costa, Tysklands Olaf Scholz og Spanias Pedro Sánchez, ut med en uvanlig oppfordring til franske velgere.

– Frankrike må velge mellom en demokratisk kandidat og en kandidat for det ekstreme høyre, skrev de tre i et innlegg i den franske avisen Le Monde.

De tre statsministrene anklaget Le Pen for åpent å ta parti med “de som angriper vår frihet og vårt demokrati”. Hun er en av flere ledere på ytre høyre fløy som har sett på Putin som en “ideologisk og politisk modell og gjentatt hans nasjonalistiske påstander”.

Europeiske ledere har ikke for vane å blande seg inn i andre lands valg. Men så er heller ikke dette vanlige tider. Det er derfor er ikke et valg som alle andre, skriver Costa, Scholz og Sànchez.

Det er krig i Europa. Det er et større behov for samhold og samarbeid mellom landene i det demokratiske Europa enn på noe tidspunkt siden Den kalde krigen. Alternativet er en splittelse blant vestlige land. Det vil tjene Putins interesser.