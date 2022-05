Leder

Strengere våpenkontroll er svaret

Den horrible slaktingen av skolebarn i Texas er så grusom at man ville tro det brakte et land sammen i sorgen. I stedet styrker det splittelsen i folket.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Når kritikere av USAs liberale våpenlover viser til hvilke forferdelige konsekvenser enkel tilgang til automatvåpen kan ha, som i dette tilfellet, blir de beskyldt for å ville «politisere tragedien».

I det polariserte USA er den individuelle retten til å bære våpen, gjerne synlig, blitt en symbolsak for rurale strømninger på høyresiden.

Våpenlobbyen har tradisjonelt hatt gode støttespillere i det republikanske partiet, men under Trump har disse kreftene blitt en egen fraksjon.

I SORG: Ansatte ved Marjory Stoneman Douglas High School sørger etter masseskytingen i Parkland på Valentines-dagen 2018.

Å kritisere lover som gir en forstyrret 18-åring rett til å kjøpe angrepsrifler utviklet for militær bruk, anses derfor som kritikk av den amerikanske frihetsideologien, og blir brukt til å stemple tilhengere av våpenkontroll som «upatriotiske».

Hendelsen i Texas denne uken er den 27. skoleskytingen i USA bare i år.

Økningen i slike massedrap gjør at våpen nå er den fremste årsak til barnedødelighet i det amerikanske samfunnet.

Ifølge den siste statistikken fra det nasjonale folkehelseinstituttet CDC, døde 2270 barn under 18 år av skuddskader i 2020, mens 2159 barn omkom i bilulykker, 1407 av kreft og 777 av drukning.

Mennesker i sorg etter massakren på skolen i Uvalde, Texas.

I USA defineres masseskytinger som hendelser der fire personer eller flere er blitt drept eller skadet. Siden 2014 har amerikanerne hatt mer enn 3600 slike. 2021 alene hadde 692 masseskytinger, med 703 døde og 2840 skadde. Det betyr ca. to hendelser per dag.

Med fire skytevåpen-drepte per 100 000 innbyggere plasserer USA seg på en uhyggelig verdensranking, der bare narkokrigene i Columbia, Mexico og Costa Rica krever flere liv.

Data fra University of Washington, gjengitt i The Times, viser at dødsraten grunnet skyting er høyere i USA enn i Afghanistan, Eritrea og Russland.

Til sammenligning ligger Norge på 0,07 drepte per 100 000 innbygger, som er fjerde nederst på den samme rankingen.

En annen statistikk USA topper, er antallet sivile skytevåpen i befolkningen. Her er amerikanerne så langt foran alle andre at de har flere våpen enn innbyggere.

Ifølge Small Arms Survey finnes det i underkant av 400 millioner håndholdte våpen i USA, eller ca 120 skytevåpen per 100 innbyggere. Nr. to på listen er Jemen, med ca 15 millioner våpen, som er 53 per 100 innbyggere.

OFRENE: Denne plakaten, med alle de dreptes navn, ble holdt frem under en vake i Uvalde onsdag.

I USA er retten til å eie våpen historisk betinget. Å innskjerpe Det andre grunnlovstillegget fra 1791, det som gir sivilbefolkningen rett – blant mange forstått som en plikt – til å eie og bære våpen, anses som lite realistisk.

Samtidig vedtar Høyesterett omtrent årlig justeringer av det føderale lovverket som regulerer eierskap og omsetning av håndvåpen. Og selv om dette sjelden er mer enn prinsipielle føringer, har noen stater begynt å innføre egen våpenkontroll.

Delstater med strengere våpenlover har færre drap, ifølge Giffords Law Center. Strengest er Massachusetts med lavest rate per innbygger.

Masseskytingene i USA har et bakteppe av psykiatri, rus og fanatisme som kan være krevende nok å beskytte seg mot. Men nettopp Massachusetts’ eksempel burde gi politikerne gode argumenter mot våpenlobbyen:

Tallenes tale er tindrende klare på at det er en opplagt sammenheng mellom antallet drap og hvor lett det er å skaffe seg skytevåpen.

HØR MER I PODKASTEN GIÆVER OG GJENGEN: