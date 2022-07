Leder

Bidens kontroversielle reise

President Joe Biden ankommer Israel onsdag ettermiddag.

President Joe Biden startet onsdag en omdiskutert reise til Midtøsten. Mest kontroversielt er hans besøk i Saudi-Arabia, et land som han i valgkampen for to år siden omtalte som en pariastat.

Som presidentkandidat var Biden svært opptatt av å kritisere Saudi-Arabia for krigføring i Jemen, brudd på menneskerettighetene og drapet på systemkritiker og journalist Jamal Khashoggi.

Khashoggi ble i 2018 brutalt angrepet og myrdet på et saudiarabisk konsulat i Tyrkia. Amerikansk etterretning konkluderte med at den mektige saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman var ansvarlig for å ha gitt ordre til drapet.

Nå har Biden gjennomført en snuoperasjon. Saudi-Arabia er ikke en utstøtt paria-nasjon.

Biden omtaler i stedet landet som en viktig strategisk partner. I et innlegg i Washington Post skriver presidenten at målet er å forsterke et forhold som bygger på felles interesser og forpliktelser.

Biden argumenterer med at USA må forholde seg direkte til land som Saudi-Arabia, blant annet for å fremme regional stabilitet og amerikanske sikkerhetsinteresser.

Økonomiske realiteter er en viktig årsak til Bidens endrede kurs. Den andre er geopolitikk i Midtøsten. Saudi-Arabia og andre autoritære monarkier ved Persiabukta er blitt enda viktigere for verdensøkonomien på grunn av krigen i Ukraina og vestlige sanksjoner mot Russland.

De skyhøye prisene på drivstoff og elektrisitet forteller om et marked i stor ubalanse.

Biden var opptatt av et grønt skifte og menneskerettigheter. Nå er han mer opptatt av å få økt oljeproduksjonen og senket prisen på bensin.

Han vil styrke forholdet til store olje- og gassproduserende land, selv om disse har en politikk som bryter med det Biden kaller amerikanske verdier.

Det er Bidens første reise til Midtøsten som president.

Han vil bli den første amerikanske president som flyr direkte fra Israel til Saudi-Arabia, noe han beskriver som et lite symbol på bestrebelsene for å normalisere forholdet mellom Israel og den arabiske verden.

På dette området følger Biden opp de såkalte Abraham-avtalene fra Donald Trumps tid. Det viktigste for USA er å bygge en politisk og militær allianse som kan stå opp mot Iran.

Palestinerne ble fullstendig oversett i Abraham-avtalene.

I sine møter med israelske og palestinske ledere vil Biden stå fast på at USA fortsatt ønsker en tostatsløsning.

Støtten til Israel ligger fast, men Biden har også gjenopptatt den økonomiske bistanden til palestinerne.

Biden bør kartlegge muligheter for å få gjenopptatt forhandlinger mellom Israel og palestinske myndigheter.

Og Biden kan ikke, med troverdigheten i behold, besøke Saudi-Arabia uten å berøre det som for to år siden fikk ham til å omtale landet som en paria.