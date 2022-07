Kommentar

Denne høsten blir ekstrem

Av Astrid Meland

MÅ UT MED MILLIARDER: Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kan i verste fall oppleve rasjonering. De har forlenget strømstøtten til og med mars 2023.

Og regjeringens tiltak gjør strømmen enda dyrere.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Strømprisene er helt ville. Midt på sommeren koster kraften i sørvest 2 kroner og 50 øre.

Sommeren 2020 var prisen 2 øre!

Og til vinteren venter vi ekstreme priser.

Prisene i Tyskland ligger an til å bli på 4,50 kroner per kWh i snitt i fjerde kvartal i år. Det er svært dyrt. I Frankrike er det enda verre, omtrent dobbelt så dyrt.

Dette kan forandre seg. Men lite tyder på at det blir billig.

SKRANTNE MAGASIN: Magasinfyllingen i Sør-Norge er på et nær historisk minimum. Her fra Blåsjø, Nord-Europas største kraftmagasin.

I en stri strøm av problemer, vil dette bli noe av det vanskeligste fremover for regjeringen. Presset på dagens system vil øke. Flere vil kreve stans i eksporten eller at Norge isoleres fra det europeiske kraftmarkedet.

For krigen i Ukraina har ført til et umettelig behov for norsk kraft til kontinentet. I tillegg har været sviktet. Det er skrantent i vannmagasinene, særlig i det området utenlandskablene ligger.

Deler av LO og ytre venstre har i årevis ønsket mindre marked og mindre kraftutveksling.

Og i år har den ene samfunnstoppen etter den andre snudd, og sagt at politikerne må gripe inn i kraftmarkedet.

På Stortinget ønsker blant andre SV, deler av Frp og Senterpartiet, at Norge struper eksporten til utlandet.

Det er også blitt mer usikkert om Norge faktisk kan importere kraft fra utlandet når vi trenger det. Årsaken er at europeiske land kan få lite å selge, siden Russland i midten av juni stoppet store deler av gasseksporten til Tyskland.

VIL FÅ UTFORDRINGER: Energminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Opposisjonen krever både eksportstopp og mer strømstøtte.

Nå snakker norske myndigheter om mulighet for rasjonering. De tror ikke det skjer, men vil ha planer klare i tilfelle vi ikke får importert strøm.

For vannkraftlandet Norge er ikke garantert selvforsynt. Vi opplever innimellom tørrår. Sist gang vi hadde nettoimport var i 2019.

Rasjonering, derimot, det har vi ikke hatt siden kraftmarkedet ble liberalisert i 1990. Det var derimot mer vanlig i tiårene før.

I andre europeiske land griper myndighetene inn i markedet, med makspris og subsidier.

Torsdag snakket Senterpartiets stortingsgruppe om å stanse eksporten. Energiministeren åpnet for å innføre «eksportrestriksjoner», ifølge NTB.

Er de på glid og vil legge om hele systemet?

Det vil ikke statsminister Jonas Gahr Støre.

KAN BLI ENDA MER STRØMSTØTTE: Ordningen skal reforhandles igjen til høsten. Det er alt bestemt at den økes til å dekke 90 prosent når strømmen koster mer enn 70 øre/kwh i oktober, november og desember i år.

For det er vanskelig for ham både politisk og juridisk.

Bransjebladet Montel undersøkte i fjor. Ekspertene svarte at det antakelig er i strid med EØS-avtalen om politikerne går inn og stopper eksporten.

Å slå av kablene «bare» fordi prisen er høy, er ikke gangbart. Det går kun om det handler om systemsikkerheten.

Politisk er det også vanskelig for Støre å fortelle Tyskland at Norge stopper krafteksporten. De er i en langt vanskeligere situasjon enn oss. Omkvedet er at Europa må stå samlet nå.

Altså vurderes de politiske kostnadene som store.

Men de politiske kostnadene vil også være store her hjemme om kraften blir for dyr.

Og særlig om det blir rasjonering.

Det vil være politisk ødeleggende om industrien i Høyanger og Lista må slås av, mens eksporten av oppmagasinert vannkraft til kontinentet fortsetter.

Regjeringen blir tvunget til å gjøre noe.

Men det virker ikke som de har så gode alternativer.

Kutter de kablene nå, kan Norge få for lite strøm. De gasskraftverkene vi bygget etter siste kraftkrise er demontert eller skal legges ned.

Så hva gjør regjeringen? De satser på å spare på vannet i magasinene. Kraftprodusentene har fått beskjed om å produsere minimalt. De skal ha nok vann igjen til vinteren.

Tanken er at strømmen skal bli så kostbar at eksporten til utlandet stopper opp. Dette kan man gjøre uten å gripe inn i hele markedet.

Men dette tiltaket gjør altså kraften i Norge enda dyrere. Det samme vil skje om kravet til magasinfylling økes.

Vanlige forbrukere i Norge må punge ut, men det er ikke de som merker best at prisen er to kroner, tre kroner eller fire kroner. For de er skjermet av strømpakken.

Men industri og næringsliv kan bli ulønnsomt og i verste fall stengt ned.

Årsaken til at vi har høy strømpris, er at det er for lite strøm i det europeiske markedet. Strømmen må koste for å få forbruket ned og produksjonen opp.

Det er like greit å si det som det er. Dette blir vanskelig. Og dyrt. Lenge.

Kraft fortsetter å være råbillig i nord. Men for alle andre er det lurt å forberede seg på en tøff høst og en enda verre vinter. Og at det ikke blir bedre neste år.

Det er bare å bestille ved. Mye ved.