Tvinges til et nytt spor

VIL HA ENDRING: VGs kommentator Leif Welhaven mener det må endringer til i langrennssporten. Her er Norges smøretrailer i Lillehammer desember 2018.

Internasjonal langrenn har ikke noe valg om sporten skal forbli relevant. Smøretrailer-fordelen må bort.

Toppidrett kan aldri bli helt rettferdig.

Dersom Michael Phelps og jeg hadde vært jevngamle, fulgt samme treningsregime og hatt likt støtteapparat, hadde jeg uansett vært sjanseløs mot ham i bassenget. De fysiske forutsetningene er nemlig så ulike.

På samme måte er 211 centimeter høye Ivo Karlovic skapt for å serve i tennis, mens Therese Johaugs genetiske lodd har gitt henne store fordeler i oppoverbakker.

Slike ting er som de er, men i hvilken grad bør utstyret forsterke forskjeller i en idrettsgren?

I en fotballkamp har normalt ikke det ene laget mye bedre støvler eller leggskinn enn det andre. I langrenn er utstyrsfaktoren av enorm betydning.

SKIFORSKJELLER: Feste og glid kan gi store utslag i løpet av en konkurranse, som her fra 50-kilometeren i Holmenkollen i mars.

Norges smøretrailer og store smøreteam gjør at løperne våre kan få flerfoldige sekunder servert, sammenholdt med nasjoner som må spinke på alt.

Snakke vi da om en fair konkurranse? Eller bør det tas grep for at langrenn skal være utøver mot utøver, minst mulig forstyrret av hvem som har råd til hva?

Problemstillingen er luftet tidligere, men det interessante er bevegelsene vi nå ser fra innsiden av skifamilien.

Alarmklokkene ringer så rungende at å fortsette som nå, på de største nasjonenes premisser, ikke fremstår bærekraftig i lengden.

Derfor er det så interessant å lese tankene til Guri Knotten, den norske skilederen som er i gang med en superspennende stilling i Sveits.

Hun tar til orde for en drastisk forandring. Standardisering av utstyr er overskriften som i praksis kan innebære en revolusjon.

Akkurat hvordan noe slik kan foregå i detalj, kan hverken Knotten eller andre si med sikkerhet. Det avgjørende er å jobbe for å finne en best mulig løsning.

Da må vi få parkert tankesettet om at utstyr i så stor grad skal være et ekstra ess på hånden i konkurranser. Det sitter sikkert langt inne for Norge og andre nasjoner å gi slipp på fortrinnet, men i det lange løp bør det være i alles interesse å tenke nytt.

Selvsagt må det utredes grundig hva som kan fungere, og hvordan vi best kan få mer fair play. I første omgang er det viktige å få enighet om at dette er en vei vi må gå ned. Felles smøreopplegg for alle er en mulighet som er luftet. Begrensninger i antall tillatte per ski per hode, er et annet.

Knottens utmerkede poeng er at vi må våge å leke, tørre å tenke nytt, innse at sportens overlevelse må trumfe en enkelt nasjons konkurransefortrinn.

Heldigvis virker FIS-topp Pierre Mignerey også å være innstilt på forandring, og det er positivt at det jobbes med å utrede felles preparering av ski.

Hvis langrenn taper ytterligere terreng i store land sentralt i Europa, begynner det å bli skremmende lite igjen. Mange sliter, og for eksempel har Storbritannia så dårlig økonomi at de sliter med å lønne trenere.

Selvsagt skaper den nødvendige utestengelsen av Russland ytterligere problemer for interessen på kort sikt, men det er et sidespor akkurat her.

Poenget er at noe må gjøres med at utstyrs- og smøregaloppen forsterker allerede store forskjeller. Kritikere vil garantert komme opp med diverse argumenter for hvorfor standardisering er så vrient i praksis. Men her er det virkelig grunn til å lete etter muligheter i stedet for å dyrke begrensninger, selv om det innebærer å redusere et norsk konkurransefortrinn.

Langrenn har ikke noe valg, et sporskifte er påkrevet.