Tilbakeslag for Putin

Vladimir Putin.

I Moskva skjedde det et oppsiktsvekkende attentat i helgen. På det russisk-okkuperte Krim meldes det om en rekke eksplosjoner på militære baser og ammunisjonslagre.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Disse dramatiske hendelsene finner sted seks måneder etter at Vladimir Putin startet invasjonen av nabolandet.

Russerne opplever nå alvorlige tilbakeslag, langt fra fronten i det østlige Ukraina.

Når Krim ikke lenger oppleves som trygt for russiske turister og bilen til en fremtredende støttespiller av regimet blir sprengt i luften i hovedstaden kommer krigen brått russerne mye nærmere.

Åstedsgranskere på stedet der en bil Darja Dugina kjørte eksploderte i utkanten av Moskva sent lørdag.

Darja Dugina ble drept i et tilsynelatende bombeattentat lørdag kveld nær Moskva. Det er uklart hvem som står bak.

I Russland spekuleres det i om hennes far, Aleksandr Dugin, var det egentlige mål.

Han anses for å være Putins ideologiske ledestjerne.

Darja Dugina var en av mange russere som ble sanksjonert av flere store vestlige land fordi hun som redaktør for nettplattformer skal ha fremmet russisk desinformasjon om Ukraina og krigen.

FAR OG DATTER: Aleksandr Dugin er en politisk ideolog som anses å være nært knyttet til Vladimir Putin. Hans datter Darja ble drept lørdag kveld.

Inntil for et par uker siden virket krigen langt unna for innbyggere og turister på den russisk-okkuperte Krim-halvøya. Men så ødela store eksplosjoner på en flybase om lag halvparten av den russiske svartehavsflåtens jagerfly.

Deretter fulgte flere eksplosjoner ved militære anlegg. I helgen skal det ha vært en eksplosjon ved flåtens hovedkvarter i Sevastopol.

Russiske myndigheter forsøkte først å bortforklare hendelsene. Nå åpner de for at det kan være sabotasje eller droneangrep.

Selv om dette i seg selv ikke forandrer så mye på den militære maktbalanse mellom Russland og Ukraina viser det russisk sårbarhet og tapt prestisje for Putin.

Røyken fra eksplosjoner på en militær flybase nær Novofedorivka 9. august kan sees fra en strand på Krim.

Når krigen kommer nærmere kan flere russere komme til å stille kritiske spørsmål til Putins «spesielle militæroperasjon» i Ukraina.

Sannheten er at krigen står i stampe, at Putin ikke har oppnådd noen av sine mål og at krigen har påført Russland store tap av menneskeliv.

Putins angrepskrig har ført millioner av ukrainere på flukt, lagt byer i ruiner og krevd enorme sivile ofre i Ukraina.

På onsdag skal Ukraina feire sin uavhengighetsdag. 24. august markerer også at det er et halvt år siden Putin ga ordre om en invasjon.

Med militære midler forsøkte Putin å frata ukrainerne deres uavhengighet. Han har mislykkes fullstendig.

Ukraina står mer samlet enn noensinne i kamp for sin selvstendighet.

Putin startet denne krigen. Det er i hans makt å stanse den.

Men ingen vet med sikkerhet hvordan Putin vil reagere på alvorlige tilbakeslag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer sine landsmenn om at russerne kan komme til å utføre spesielt brutale angrep på uavhengighetsdagen. Krigen kan gå inn i en enda farligere fase.