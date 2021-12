UTSEENDE-DEBATTEN: – Å bli gammel er ikke morsomt. Vi forfaller. Vi skal det. Å akseptere aldringen blir imidlertid vanskelig når omgivelsene heller ikke gjør det, skriver Vibecke Groth.

Debatt

Vi forfaller, vi skal det

Vi mister vår verdi med årene og vet det, men vi vil ikke bli snakket om som en handelsvare på et marked.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

VIBECKE GROTH, forfatter, tidligere lagdommer og advokat

Jeg klarer ikke å legge vekk debatten som startet med at den svenske debattanten Åsa Lindeborg uttalte at hun ikke vil «vise hvor gammel jeg har blitt. Men det kan jeg ikke si, for det høres jo helt vilt ut – jeg er jo tross alt ikke eldre enn 53. Når jeg står i et fjernsynsstudio og skimter meg selv i monitoren, vil jeg bare løpe av sted. Er det sånn jeg ser ut?!»

Her på berget tok debatten virkelig fyr da de to psykologene Thuen og Kjøs uttalte at kvinner har en markedsverdi, nær knyttet til utseende, som vi har en tendens til å overdrive etter hvert som vi blir eldre. Vi ble forbannet! Det var en tingliggjøring av kvinner som vi trodde likestillingskampen hadde tatt livet av for lengst.

Men er det sant? Har de rett?

Selv er jeg 74 år, og jeg kan ikke si at det er med glede jeg møter meg selv i speilet og lurer på om det er moren min. Jeg har vært fotografert noen ganger i det siste, og har foreslått for fotografene både et slør på objektivet som fjerner rynker og som slanker. Hvorfor gjør jeg det? Fordi jeg ikke liker mitt eget utseende lenger, og fordi jeg vet at utseende spiller en stor rolle. Jeg skal selge bøker, og også det markedet foretrekker unge kvinner. En falmet kvinne som ikke lenger er fruktbar, betraktes ikke som like kreativ, skapende og spennende.

Vi mister vår verdi med årene og vet det, men vi vil ikke bli snakket om som en handelsvare på et marked. Det var retorikken til Thuen og Kjøs som var feil. Vi blir usynlige med årene. Å gå på gaten gjør vi med stor fare for å bli tråkket ned av yngre personer med barnevogn. Vi snubler ut i rennestenen uten at noen legger merke til det.

les også Markedsverdien har aldri vært høyere

Menn som skiller seg, gjør det ofte fordi de har truffet en ny. Hun er nesten alltid yngre enn henne han gikk fra. For en kvinne å bli forlatt etter et langt ekteskap er stentøft. Han vandrer lykkelig og nyforelsket videre mens hun får sin verden snudd på hodet, ofte med en helt annen økonomisk virkelighet enn hun har vært vant til. I tillegg sitter hun igjen alene med sterkt redusert «markedsverdi» og relativt små muligheter for å treffe en ny mann som har de kvalitetene hun etterspør. Ikke sjelden går hun inn i en lang ulykkelig periode der hun så visst blir klar over sin tapte verdi.

Å bli gammel er ikke morsomt. Vi forfaller. Vi skal det. Å akseptere aldringen blir imidlertid vanskelig når omgivelsene heller ikke gjør det.