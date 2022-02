PUTINS KRIG: – Et demokratisk, pluralistisk og kanskje etter hvert mer velstående og velstyrt Ukraina ville utgjøre en uutholdelig kontrast til Putins Russland – et Russland som uansett hva som nå skjer videre, ikke har en lys fremtid under Putin, skriver Sven G. Holtsmark.

Putins primitive retorikk og Ukrainas skjebne

Putins holdning overfor Ukraina er krystallklart uttrykt av Putin selv: Noe grunnlag for et selvstendig Ukraina finnes ikke. En slik primitiv retorikk har vi ikke hørt fra en leder av en europeisk stormakt siden Hitlers taler i 1938 og 1939 og Molotovs uttalelser om Polen etter delingen i 1939.

SVEN G. HOLTSMARK, professor ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

Russland har anerkjent de to «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk, og russiske styrker har rykket inn i området. At styrkene omtales som fredsbevarende, er irrelevant. Ingen stat kan ensidig iverksette en «fredsbevarende» operasjon i en nabostat. Dessuten: Våpnene og utstyret som nå ruller inn i Ukraina, har kapasiteter som går langt utover «fredsbevaring».

Hva sier dette om hva som har vært bakgrunnen og motivet for Russlands agering overfor Ukraina de siste månedene? Jeg starter med å eliminere påstander og teorier som vi nå med stor sikkerhet kan si ikke var riktige.

1. Nato som en trussel mot Russlands sikkerhet var og er en fiksjon. Selv uten bruk av etterretningskilder har de russiske beslutningstagerne nok kunnskap til å vite at Nato, av både politiske, geografiske og militære grunner, ikke kan utløse en aggresjon mot Russland. Det Nato derimot kan, er å avskrekke Russland fra å bruke makt mot nabostater som er medlemmer i alliansen.

I forlengelsen av dette: Er Putins frykt for ukrainsk Nato-medlemskap reell? Selvsagt ikke – han vet like godt som alle andre at Ukraina ikke kan bli medlem av Nato så lenge landet er i konflikt med Russland over Krim – og i det spillet sitter Putin med alle kortene selv.

2. Vi kan slå fast at den stadig gjentatte russiske begrunnelsen for det hele – at Nato har rykket nærmere og nærmere Russlands grenser og nå utgjør en direkte trussel mot Russlands sikkerhet – har vært en ren avledningsmanøver. Hvorfor kan vi være så sikre? Jo, og dette ble varslet av meg og mange andre tidlig i konflikten: Alt Russland hittil har gjort, har hatt fullstendig forutsigbare effekter. Nato står mer samlet enn på mange år, Nato forsterker sitt nærvær i de «nye» medlemsstatene, og Nato og enkeltland i Nato vil komme til å forsterke sitt nærvær i Ukraina. At dette ville bli effekten, visste man selvsagt i Moskva.

3. Russland har aldri vært interessert i en «forhandlingsløsning», hvis man med det mener en avtale som er akseptabel for alle parter, også Ukraina. Fra og med det første diplomatiske utspillet 10. desember i fjor har landets linje ligget fast: Betingelsen for å delta i substansielle forhandlinger har vært at Nato og USA på forhånd skulle godta en serie krav som man med absolutt sikkerhet kunne si at Nato og USA ikke ville eller kunne akseptere. Slik agerer ikke en stat som faktisk er interessert i å finne en «diplomatisk løsning».

4. Russland har aldri vært opptatt av en full implementering av den såkalte Minsk-2-avtalen. Også dette har vært klart hele tiden, blant annet fordi Russland konsekvent har benektet at det i det hele tatt finnes russiske styrker eller russisk utstyr i «folkerepublikkene». I absolutt strid med de faktiske forhold, har Russland (når dette har passe dem) beskrevet situasjonen i Øst-Ukraina som et rent indre ukrainsk anliggende. Minsk 2-avtalen sier at alle utenlandske styrker og utenlandske våpen skulle trekkes ut. Hvordan kunne Russland etterleve dette – landet kunne jo ikke trekke ut styrker de sa ikke fantes?

5. Russland er fullstendig uinteressert i angivelige brudd på menneskerettigheter i Ukraina, på samme måte som man ikke bryr seg om slikt på eget territorium. Å utnytte reelle eller angivelige menneskerettighetsbrudd som påskudd for å blande seg inn, er noe helt annet.

Hva er det så Putin faktisk vil oppnå? Putins holdning overfor Ukraina er krystallklart uttrykt av Putin selv, først i hans «artikkel» fra 12. juli i fjor «Om russeres og ukraineres historiske enhet», og nå i hans tale 21. februar da han undertegnet «anerkjennelsen» av de to «folkerepublikkene». Han skriver og taler i klartekst: Ukraina har bare eksistensberettigelse «i partnerskap» med Russland. Noe grunnlag for et selvstendig Ukraina finnes ikke.

At Ukraina dukket opp som stat i kjølvannet av Oktoberrevolusjonen skyldtes Lenins og bolsjevikenes kortsynthet: De ga etter for «nasjonalistiske krefter» i sin desperate kamp for å holde seg ved makten. Som Putin sa i sin tale på mandag: Landet burde egentlig hete Ukraina imeni Vladímira Iljitsjá Lénina – «Ukraina oppkalt etter Vladimir Iljitsj Lenin». I sin «artikkel» og sin tale gir han uttrykk for en bunnløs forakt for Ukraina som statsdannelse. Slik primitiv retorikk har vi ikke hørt fra en leder av en europeisk stormakt siden Hitlers taler i 1938 og 1939 og Molotovs uttalelser om Polen etter delingen i 1939.

Putin har med dette lagt et ideologisk og kvasihistorisk grunnlag sin Ukraina-politikk. Og hva slags Ukraina ville oppfylle Putins krav? Jo – et Ukraina med status som Hviterussland under Lukasjenko, altså et land med nominell selvstendighet, men som er fullstendig i Russlands makt både økonomisk, innenrikspolitisk og utenrikspolitisk – og selvsagt militært. Dermed sier det seg selv at et slikt Ukraina ikke blir et demokratisk Ukraina – for et slikt regime ville kun la seg opprettholde gjennom bruk av indre tvang støttet opp av ytre, altså russisk, makt.

Hvorfor er det et slikt Ukraina Putin trenger? Jo, for et demokratisk, pluralistisk og kanskje etter hvert mer velstående og velstyrt Ukraina ville utgjøre en uutholdelig kontrast til Putins Russland – et Russland som uansett hva som nå skjer videre, ikke har en lys fremtid under Putin. En slik utvikling i Ukraina vil Putin forhindre, og for dette formålet er han villig til å bruke ethvert middel han anser som nødvendig, inkludert massiv voldsbruk.

Hvor langt er han villig til å gå? Om nødvendig til full krig for å ta kontroll over hele Ukraina.

Men vi må anta at dette selv for Putin er siste utvei. Det virker mer sannsynlig at han vil gjennomføre mer begrensede militære operasjoner med utgangspunkt i «folkerepublikkene», som for øvrig ganske sikkert om kort tid vil bli innlemmet i Russland, akkurat som Krim. Men om noe som starter som begrensede kamphandlinger ikke vil eskalere, er et spørsmål i seg selv.

Om større eller mindre deler av Ukraina forblir under ukrainsk kontroll, vil Putin holde konflikten gående. Omkostningene for Russland vil bli store – men det er neppe Putins største bekymring: Han er opptatt av å sikre sitt eget regime, koste hva det koste vil. Hele spektret av virkemidler vil bli brukt for å tvinge Ukraina i kne – militær makt, energivåpenet, politisk undergraving, propaganda og cyberbaserte virkemidler.

Trolig er det denne virkeligheten Ukraina selv, Nato, og Norge i overskuelig fremtid vil måtte leve med og nå forberede seg på å håndtere.