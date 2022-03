DER LIVET FORMAST: – Kulturopplevingane sit i og er med å definere meg som menneske, set farge på livet mitt. Krydrar historiene eg fortel på fest: Sa eg at eg har handhelst på Willie Nelson, skriv kronikkforfattaren.

Kulturlivet to år etter – og for alltid!

Sjå tilbake på livet ditt. Det er truleg ein grå graut. År og kvardagar som saumlaust glir over i kvarandre, men der kulturopplevingane har satt farge og smak. Gjort deg til den du er. Delte opplevingar med vennar. Der du traff kjærasten din. Det er ikkje gitt at vi er her for alltid. Men vi er her no. Kom!

KJETIL AARSETH, CCO i Tikkio

12. mars 2020 var ein mørk dag for oss alle. Eit nytt liv. Nye uttrykk. «Pandemi». «Covid». «Meteren». «Kohort». «R-talet».

Kva tapte vi? Utover folkehelseutfordringar? Utover ein økonomisk knekk for mange næringar? Som ansatt i eit billettselskap er eg sjølv i ein bitteliten del av kulturnæringane og merka det direkte og umiddelbart – inntektene forsvann over natta. Arrangement vart avlyste eller flytta. Tusenvis av kulturarbeidarar mista jobben.

Så er det komt diverse kompensasjonsordningar og stimuleringspengar. Det har hjelpt litt, men kompetanseflukta har vore betydeleg. Bransja har mist mange flinke folk til tryggare jobbar. Tryggare foreløpig i alle fall. For kulturbransjen har vore i sterk vekst sidan noken galne fyrar arrangerte festival på eit jorde i Woodstock. Eller på eit jorde på Giske langt seinare. Eller menn og kvinner overalt i landet vårt. Ingen land har større tettheit av rikt kulturliv enn Norge. Eller hadde.

Men vi skal røyse oss igjen, vær sikker. Meir om det seinare.

Vi har tapt pengar og folk til andre bransjer, men kanskje viktigare enn dette forsvann vesentlege identitetsmarkørar når kulturen forstumma. Det rammar eit heilt land. Eit heilt folk.

Eg gjer følgande øving av og til: Eg prøvar å minnast år og opplevingar og havnar alltid på tankane om noko kulturelt. Livet er ein grå graut der åra er vanskeleg å skille, i alle fall når det har gått litt tid. I 1992 såg eg Michael Jackson på Valle Hovin i Oslo. Kva eg gjorde elles det året huskar eg lite av. Eg var russ det året, men eg var også avholdsmann, så eg kan ikkje skulde på husken av den grunn.

Eg har handhelst på Willie Nelson på Rockefeller. Nokre år før det var eg i moshpit på samme stad for siste gong og endte opp med blåveis på begge sider. Kva anna som skjedde dei åra? Huskar knappast. Men kulturopplevingane sit i og er med å definere meg som menneske, set farge på livet mitt. Krydrar historiene eg fortel på fest: Sa eg at eg har handhelst på Willie Nelson?

Våre inntekter er tilbake der dei var dei siste vekene før nedstenginga for nøyaktig to år sidan. Det skuldast ikkje at bransja er friskmeldt. Det skuldast at vi som selskap har lykkast å få fleire arrangørar til å ta oss i bruk. Sniittinntektene per arrangør er langt lavare. Dramatisk lavare. Tikkio klarer seg, men bransja treng hjelp. Din lokale arrangør treng hjelp.

Myndigheitene og tiltaka både i form av tilskot og tilpassingar av avstandskrav, opningstider og anna har gjort sitt. Men som kjent litt for seint og litt for lite og litt for uforståeleg. Urettferdig. Våre arrangørar har blitt ekspertar på smittevern, men har sett andre næringsdrivande ha opne dører. Vi ser oss litt tilbake og tenker vi kunne vorte behandla bedre, men ser først og fremst framover. Vi søker heile tida ny næring til næringa.

For det er næring vi er. Industri. Arbeidsplassar. Som sagt stadig veksande. Viktigare. Og med ringvirkningar langt utover vår eigen badedam. Ein arrangør som Momentium omset for omlag 30 millionar kroner på stadion i samband med Jugendfest. Inntekter for stadioneigar, idrettslag som stiller i dør, bar og som trivselsvakter, for riggarar, lydfolk og billettselgarar som meg sjølv.

Analyser viser videre at samfunnet tek inn over 20 millionar utanfor stadion. Overnattingsstader, transport, nye klede, nye frisyrer, mat og drikke. Over 20 millionar kroner. Hundrevis av arbeidsplassar. Hotellansatte, taxisjåførar, frisørar, klesselgaren, servitøren. Skattepengar frå folk og bedrifter. Bidrag til det velferdssamfunnet vi er så krye av og som sender Norge til topps på alle kåringar.

Vi har det best her oppe, og det er fordi vi har eit sosialt sikkerheitsnett, der det ikkje berre sytast for mat i magen og tak over hovudet, men verdige liv. Bolyst. Interessante opplevingar. Naturen vi er velsigna med frå eventuelle høgare makter, fekk vi gratis.

Kulturopplevingane kjem frå kulturarbeidarar som er på jobb når du har fri. Willie Nelson var på jobb på Rockefeller og eg var eit sekund i himmelen. Eit handtrykk som varte inn i evigheita.

Dei såkalte trygge jobbane i andre næringar viser seg ofte å ikkje å være så trygge likevel for dei kan automatiserast. Digitaliserast. Settast bort. Ikkje slik med felles kulturopplevingar. Kulturnæringane har drive godt og med vekst sidan Woodstock, som sagt.

Kulturopplevingane skjer i samspel med andre menneske i publikum og med kulturarbeidaren på, ved og bak scena. Skjermtid kan ikkje konkurrere med lyd, lys, lukter og smakar i sanntid. Eller dobbeltsidige blåveisar i moshpit. Forfedrane og -mødrene våre koste seg med å dele sang, dans, fortellingar og humor allereie i hulene. Kulturopplevingar er her no og for alltid. Det er berre litt ekstra mørkt i den moderne hula no.

Kulturlivet var rikare enn nokon sinne før det forsvann. Og det kjem tilbake. Men vi treng fortsatt forståelse frå myndigheiter for å sikre gode rammevilkår. Og vi treng at publikum kjem tilbake.

Og når du som les dette tenker deg om, så treng du oss.

Sjå tilbake på livet ditt. Det er truleg ein grå graut. År og kvardagar som saumlaust glir over i kvarandre, men der kulturopplevingane har satt farge og smak. Gjort deg til den du er. Delte opplevingar med vennar. Der du traff kjærasten din. Der borna såg og høyrte ho dei berre har sett synge på tv før. Store auger. Open munn. Gåsehud. Kanskje handtrykket eller klemmen ein aldri gløymer. Opplevingar delt. Minner for livet. Du treng oss. Vi treng deg.

Det er ikkje gitt at vi er her for alltid. Vi er her no. Kom!