Fotballtopper bør gå av

Av Leif Welhaven

ANSATTE SIN EGEN «SJEF»: Hugo Kjelseth i Divisjonsforeningen gikk fra nestleder til leder i styret i interesseorganisasjonen i august. Foto: Odd Leif Andreas, HARSTAD TIDENDE

Hvordan skal Divisjonsforeningen kunne ha tillit til sin egen styreleder og daglige leder? Et eller annet sted må det gå en grense for amatørskap.

I en folkebevegelse tuftet på mye frivillighet og dugnadsånd, vil det fra tid til annen dukke opp noen organisatoriske rariteter.

Men like fullt må idretten ha noen gjerdestolper for hva slags ledelse som er akseptabelt. Det må også innebære at det får konsekvenser dersom grunnleggende forutsetninger blir overtrådt.

Historien om hvordan Divisjonsforeningen fikk ny ledelse på, fremstår som et klokkeklart eksempel på hva som ikke bør kunne godtas.

Derfor burde foreningen selv ved første anledning sørge for å markere hva som ikke går an ved rekruttering av et ledende verv eller stilling.

Divisjonsforeningen er altså en interesseorganisasjon for forholdsvis gode fotballklubber.

Da bør det også medfølge et minimum av profesjonalitet på toppen.

Her har altså Kari Lindevik søkt og senere fått jobben som daglig leder i Divisjonsforeningen, mens hun samtidig var styreleder i interesseorganisasjonen.

Nestleder Hugo Kjelseth var med på ansettelsen av henne.

FORENINGSLEDER: Kari Lindevik fra Fløy ble i august ny daglig leder av Divisjonsforeningen.

Da hun gikk av, var det Kjelseth selv som arvet styrelederposten fra den han hadde ansatt.

Her er det virkelig ikke så lett å henge med i svingene.

For som om ikke dette var nok, markedsførte Kjelseth i sosiale medier at hans eget rekrutteringsfirma bisto da det ble søkt etter ny daglig leder for nærmere 100 medlemsklubber.

Hallo?

Det er en viss selvkritikk å spore i etterkant. Kjelseth sier nå at «I ettertid ser vi at det kanskje hadde vært enda mer ryddig» om Lindvik hadde gått av som styreleder, dersom hun samtidig skulle være jobbsøker til en fulltidsstilling og bli vurdert av kollegene sine.

Dessverre er ordene «enda mer ryddig» en nedvurdering av alvoret i denne saken. Hvordan oppleves det for andre søkere med en påfallende mangel på fair play? Det skal ha vært 28 kvalifiserte søkere, ifølge foreningen, selv.

Ærlig talt, en slik måte å rekruttere ledere på er jo ikke ryddig i det hele tatt.

Det hjelper ikke så mye at Kjelseth hevder at det var ham selv og ikke bedriften som var involvert i ansettelsesprosessen. Akkurat nå er det vanskelig å se annet enn at foreningen bør bytte ut en ledelse som har havnet der de er på en måte som er såpass lite grei.

Divisjonsforeningen er et lite miljø, opererer ikke med store penger involvert og har et vidt spekter av oppgaver. Medlemmenes satsingsgrad spriker.

Det unnskylder imidlertid ikke en slik lederprosess, der det også stilles spørsmål ved kommunikasjonen ut til klubbene.

Her er det nemlig fullstendig uforståelig at det ikke ringte noen alarmklokker høyt og tydelig. Det har det heldigvis gjort i flere av klubbene i 2. og 3. divisjon, som har bedt om en forklaring.

Den bør være usedvanlig god.