CORONA-KLØYVERI: – Du har et forklaringsproblem, Preben Aavitsland, mener norsklektor Victor Hansen (t.v.).

Debatt

Aavitslands ordkløyveri

Byttet Norge virkelig coronastrategi i mai 2020? I så fall har Aavitsland noe han må forklare oss lekfolk.

VICTOR HANSEN, norsklektor

FHI-overlege Preben Aavitsland prøvde 6. september å arrestere VG-kommentator Astrid Meland med følgende tweet på Twitter: Eeeh, @astridmeland, du er klar over at regjeringen ikke har hatt noen slå ned-strategi siden mai 2020?

Men du har et forklaringsproblem, Aavitsland, for du er nå kommet fram til folks virkelighet. Her har du to valg: Tast 1 for å forklare hva som endret seg i mai 2020. Tast 2 for å innrømme at vi i praksis ikke fikk en ny coronastrategi i mai 2020.

Velkommen til Lekfolk spør fagfolk. I dette programmet må fagfolk snakke så lekfolk forstår, og det er ikke lov å gjemme seg bak byråkratiske eller faglige finurligheter, eller ditto ordkløyveri.

Tast 1 for å forklare hva som ble så himla annerledes av at strategien fikk et nytt navn i mai 2020.

7. mai 2020 kunngjorde statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse at slå ned-strategien var erstattet av en kontrollstrategi. Lekfolkspørsmålene lyder dermed: Hvordan kunne vi som menige borgere ha merket at vi gikk bort fra slå ned-strategien og over til kontrollstrategien? Og hvorfor er denne forskjellen så sentral at det gir mening å irettesette Astrid Meland for å ha brukt det ene ordet istedenfor det andre?

På nevnte pressekonferanse forklarte Solberg at forutsetningen fra da var at vi skulle ha kontroll på smittespredningen. Dette er det store vendepunktet i norsk coronahåndtering Aavitsland viser til når han prøver å arrestere Meland. Men ble den nye strategien egentlig fulgt? Var strategien politisk akseptabel? Og hva ble den store praktiske forskjellen for innbyggerne?

Å «slå ned» (= knekke, knuse) viruset er sterkere ordbruk enn «kontroll» og «flate ut kurven», og det forventes strengere tiltak av det første enn av det siste. Hvorfor ble karantenehotell og stengte restauranter innført høsten 2020 som en del av kontrollstrategien, men ikke som en del av slå ned-strategien under første nedstenging våren 2020? Hvorfor opplevde innbyggerne i Oslo en lengre og mer omfattende nedstengning fra november 2020 til mai 2021 enn under første nedstengning fra mars til mai/juni 2020? Var det fordi kontrollstrategien ikke ble fulgt, eller var det fordi kontrollstrategien ikke virket?

I januar 2021 kom den britiske mutasjonen på banen og førte til ytterligere innskjerpinger. Hvorfor snakket FHI-direktør Camilla Stoltenberg, Aavitslands sjef, om at det var mulig å slå ned viruset? Hvorfor sa Helsedirektør Bjørn Guldvog at det var viktig å slå ned viruset? Hvorfor snakket også helseminister Bent Høie om å slå ned viruset? Hadde de ikke fått med seg at Norge åtte måneder tidligere hadde byttet strategi? Eller var problemet at kontrollstrategien ikke virket?

Hvorfor fortsatte helsetopper, politikere og journalister å snakke om å slå ned viruset hvis strategien egentlig var å ha kontroll? Hvilken strategi var det egentlig som gjaldt? I mars ble så de fleste skoler i Oslo-regionen stengt fra 5. klasse og oppover. Var dette en del av kontrollstrategien eller slå ned-strategien? Hva var den merkbare forskjellen for befolkningen i Oslo-regionen?

Astrid Meland og undertegnede mener nok ikke det samme om myndighetenes coronahåndtering, men vi deler likevel en opplevelse av at slå ned-strategien fortsatte i hvert fall til forsommeren 2021. Hva er det vi ikke har forstått? På hvilken måte endret den nye kontrollstrategien vår hverdag? Kan vi bebreides for å bruke de samme begrepene som fagpersoner, politikere og lekpersoner har brukt?

For at tweeten skal være betimelig, bør Aavitsland forklare den praktiske forskjellen for oss som føler at virkeligheten gjennom vinteren og våren 2021 var strengere og mer langvarige tiltak enn gjennom våren 2020.

Eller likevel velge det andre alternativet: Tast 2 for å innrømme at vi i praksis ikke fikk en ny coronastrategi i mai 2020.