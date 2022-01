PEDAGOGIKK: – Sarromaa har hørt rykter om arbeidsplassen min, som hun bygger sin forståelse på. Jeg må leve med at noen baserer seg på rykter, skriver Oscar Amundsen.

Skråsikkerhet på finsk

Sanna Sarromaas egen skråsikkerhet er det tydeligste budskapet i det hun skriver. Hun vet best, og alle andre er litt dumme.

OSCAR AMUNDSEN, professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

I VG-kronikken «Hva skal vi egentlig med pedagogisk forskning» kommer det fram at Sanna Sarromaa ikke liker forskning som undersøker hvordan mennesker opplever og erfarer verden. På den annen side har hun selv noen erfaringer og opplevelser – som hun mener vi forskere absolutt bør lytte til. Jeg noterer. Hun kjenner i tillegg en person som jobber på forskning.no, som også har noen viktige erfaringer og opplevelser. Jeg noterer videre.

Så har hun hørt rykter om at du ikke trenger å lese for å bestå fag ved instituttet der jeg jobber. Rykter kan sikkert være artig å stelle med. Men de er ingen god kilde til å vurdere andres arbeidsplass. Ryktet stemmer da også dårlig med den sensuren jeg var involvert i rett før jul. Strykprosenten ble ganske høy. Her er det noe som skurrer kraftig.

Sarromaa fastslår at jeg jobber på en av akademias største tomprat-fabrikker. Det er litt rart å lese på kronikkplass i VG. Det skal jeg innrømme. Hvordan forsvarer man seg mot slikt? Med en avhandling om hvordan drittkasting og usakligheter oppleves? Nei, jeg tror ikke det. Sarromaa har hørt rykter om arbeidsplassen min, som hun bygger sin forståelse på. Jeg må leve med at noen baserer seg på rykter. Selv om det hun påstår er feil.

Sarromaa slår i bordet med sin egen selvsikre teori om hvorfor det ikke forskes på det hun mener er de riktige tingene: De som forsker på området er dumme. Eller: Hun bare stiller spørsmålet om vi er blant de dumme. Jeg tror jeg vet hva hun mener om den saken.

Alt i alt er det Sarromaas egen skråsikkerhet som er det tydeligste budskapet i denne kronikken: Hun vet best, og alle andre er litt dumme.