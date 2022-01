MONARKIET: – Ville det i dagens kongerike og medievirkelighet vært mulig å vise fram en Skaugum-jente som ikke var et åpenbart «samlende» dronningemne som bekreftet et etablert ungpike-ideal, men som var litt annerledes, spør Hannah Bull Thorvik.

Monarkiets ungdommelige appell

Hvorfor hegner den ellers så progressive ungdommen om monarkiet?

HANNAH BULL THORVIK, skribent og filmkritiker

Hvis du ikke har fått det med deg at prinsesse Ingrid Alexandra fylte atten år på fredag, har du mest sannsynlig bodd under en stein. Myndighetsdagen var en nasjonal begivenhet: Bortimot alle mediehus, forlag og institusjoner gratulerte prinsessen med spandable medie- og gavepakker.

Dagen-før-dagen publiserte NRK en undersøkelse som viser at tre av fire unge spår at prinsessen en gang vil bli dronning. Overraskende tall for en så progressiv generasjon? I dag eksisterer det knapt ung radikal vilje til å styrte statsformen – i stedet hegner man om monarkiet sammen med foreldregenerasjonen og gjentar argumentet «if it ain’t broke, don’t fix it».

De unge vil heller bruke dyrebare tid på å ta viktigere og mer presserende kamper. Kongefamiliens taler er uansett eksemplarisk progressive og samlende – og hvem vet hva en president kunne funnet på å si? Tankene ledes til det demokratisk fremelskede skrekkeksempelet Donald Trump, «republikaneren», hvis parti lett forveksles med den alternative statsformen.

Kan det være andre grunner til at monarkiet har så stor oppslutning blant Gen Z? Generasjonen, som undertegnede er en del av, har blitt oppflasket på kjendiser og bloggere i sosiale medium. De kongelige er som kjent våre fremste rikskjendiser. I de siste årene har kongefamiliens yngste medlemmer fornyet kongelige relevans og fordoblet kjendisstatusen ved å la blått blod sige inn i underholdningsindustrien. Influencer Leah Isadora Behn har sammen med Marius Borg Høiby og modellkjæresten bygget bro mellom slottet og bloggsfæren.

MYNDIG: Prinsesse Ingrid Alexandra.

Nevnte har alle en sterk tilstedeværelse på sosiale medier. Men prinsessen selv sier i et intervju at hun har slettet TikTok – Gen Zs favorittapp. På samme app blir hun hyllet for å være en flott prinsesse – i adjektivets mest bokstavelige forstand. Det kan hun selvfølgelig ikke noe for, men født inn i en tid hvor skjønnhet er vår fremste dyd, består hun det viktigste kravet i skikkethetsvurderingen – allerede før hun hadde gitt et eneste intervju.

Å være pen og sporty er universelt samlende og derfor strategiske egenskaper å kultivere for en kommende prinsesse. Andre kvaliteter er potensielt folkesplittende: For smart er nerdete, for belest grenser til elitistisk, for åndelig er tåpelig, også videre. Europeiske monarkier blir allerede anklaget for å være dyre moteshow. Mellom nyttårstalene ligner de mer på skjønnhetskonkurranser.

Det ansporer mitt andre spørsmål: Ville det – i dagens kongerike og medievirkelighet – vært mulig å vise fram en Skaugum-jente som var en-to-tre centimeter utenfor normalen? En jente som ikke var et åpenbart «samlende» dronningemne som bekreftet et etablert ungpike-ideal, men som var litt annerledes? Som likte å dra på jakt eller game, lese tysk filosofi eller snakke med ... engler?

Hvis Märtha Louise var sittende dronning og Durek prinsgemal, er det lett å forestille seg at monarkidebatten ville vært høyst levende.

De kongelige løper alltid en risiko ved å ikke være helt streite – da kan ikke «folk flest» speile seg i dem. Man sympatiserer som kjent med folk som er som seg selv. Det som er spesielt fascinerende med kongefamilien er at de behandles som opphøyede og spesielle i kraft av sitt blå blod. Samtidig vet alle at de er høyst ordinære mennesker som er født inn i ekstremt privilegerte posisjoner. «Det kunne vært meg som sto på slottsbalkongen» er kanskje en forlokkende tanke, men når det kommer til stykket, ønsker man ikke det.

Det bekrefter samme NRK-undersøkelsen: Mindre enn 1/3 av ungdommen kunne tenkt seg å være konge eller dronning av Norge. Det forstås som en slags byrde.

Attpåtil – som vi blir opplyst om i NRKs andre setning i prinsesseintervjuet – kringkastes det at Mette-Marit vil at datteren skal bli lege. Det må være tungt å ikke bare ha en «tiger mom», men også en hel nasjon på nakken. Alle norske ungdommer priser seg lykkelige for å ikke være født inn i disse trange prinsesseskoene.

Hvorvidt det er Ingrid Alexandra, en riksblogger eller en vilkårlig pen elevrådsleder som blir statsoverhode er slett ikke så viktig – rollen er uansett symbolsk og samlende – det vesentlige her er at en selv slipper å ta støyten, så man kan vie livet sitt til viktigere ting.