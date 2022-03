Kommentar

Vi klarer oss ikke uten Putin

Av Astrid Meland

LEVER AV RÅVARER: Vladimir Putins Russland leverer olje og gass til verdensmarkedene. I en skremmende tale onsdag sa Putin at Russland alltid være i stand til å skille «ekte patriotene fra avskum og forrædere».

Nå handler Europa mer gass av Russland enn før krigen.

McDonalds, Ikea og en rekke verdenskjente navn har stengt i Russland etter invasjonen i Ukraina.

De som ikke gjør det, får høre det. Som danske Carlsberg, som fortsatte å produsere øl i Russland. Verst har det kanskje gått ut over Shell, som dristet seg til å kjøpe olje av Putin.

Da handelen kom for en dag, måtte selskapet love å donere overskuddet til Ukraina og slutte å kjøpe av fienden.

Men det er klart det er fristende. For her var det dollar å spare. Russland har solgt olje til underpris i det siste. De har ikke hatt så mye annet valg enn å lokke med billigsalg. Årsaken er at noen land sier nei til russisk olje, pluss at mange bedrifter har lagt restriksjoner på seg selv.

Russisk gass derimot? Der kjøres det på.

SHELL FIKK HARD KRITIKK: Handlet olje med Putin etter krigsutbruddet.

Nå handles det mer gass av Putin enn før han gikk til krig.

Ifølge analyseselskapet Rystad Energi kjøpes nå omtrent like mye gass som i desember 2021.

Når det ikke fører til noe PR-skandale, er det fordi de fleste ikke har så mye valg.

Europa klarer ikke å si nei til Putins gass. En tredel av den brukes til å lage strøm. En like stor del varmer opp hus og bygninger. Og den siste delen brukes i europeisk industri.

Britenes statsminister Boris Johnson sammenlignet denne uken Vladimir Putin med en dopselger som har fått vestlige nasjoner hektet på russisk olje og gass.

SKAL SLUTTE MED RUSSISK GASS: Europa-kommisjonens leder Ursula von der Leyen mener EU på sikt skal gå over til fornybar og venne seg av gass.

Om vi skal bruke BoJos metaforer, så er Europa hektet uansett om doplangeren står på Plata eller kommer fra LAR. Det er ikke snakk om noen avvenning med det første. Kanskje snarere en overgang fra heroin til metadon.

Den metadonet er det blant annet Norge som kan levere.

Det utenlandske politikere spør Jonas Gahr Støre om for tiden, er om Norge kan selge dem mer gass.

Tyskerne og danskene som av miljøhensyn har slått av kjernekraften og satt en sluttdato ute i Nordsjøen, er i alle fall ute etter den.

VURDERER NORSK GASS: Tysklands næringsminister og visekansler Robert Habeck var i Norge denne uken. De to landene vurderer et gassrør for å eksportere blått hydrogen.

Det var ikke lenge siden vi diskuterte om norsk olje og gass snart ville bli ulønnsom fordi Europa – som er vår største gasskunde – skulle bli fornybar.

Da vi så at Russland solgte mindre gass til Europa i fjor, ble det tolket inn i dette bildet. Nemlig at russiske Gazprom ville tvinge Europa til å fortsette med gass og inngå langvarige kontrakter med dem.

Nå har EU optimistisk nok sagt at de ønsker at Europa skal redusere forbruket av russisk gass med totredeler i løpet av året og bli helt uavhengig av gass fra Russland innen 2027.

Det er ikke på grunn av miljøet. Men flere analytikere mener Putins krig likevel vil gi den etterlengtede fornybarrevolusjonen.

SPURTE OM NORSK GASS: Her fra møtet mellom Støre og danskens statsminister Mette Frederiksen i forrige uke. Danskene har gass selv, men importerer også fra Russland.

For det vinterens energikrise har gjort tydelig, er at Europa ikke klarte seg på fornybar kraft.

Men også at vi ikke klarer oss uten fossiler.

Det er enorme mengder energi det er snakk om. Det vil koste tusenvis av milliarder å bygge ut havvind for å erstatte russisk gass. Det vil også koste milliarder bare å erstatte norsk gass.

Det vil ta tid. I tillegg trenger vi energi vi kan stole på når det ikke blåser eller skinner sol.

VERDEN ÅPNET IGJEN: I opphentingen etter pandemien ble etterspørselen etter energi høy. Samtidig fløt det mindre gass i Putins gassrør vestover til Europa. Energiprisene toppet seg med krigsutbruddet. Bildet er fra Sveits etter gjenåpningen i februar.

Kanskje er det rensing og lagring Europa må satse på, slik at vi for eksempel kan fortsette å bruke gass eller kjøre kullkraftverk med tysk kull.

Den optimistiske planen i Europa har vært at overskuddsproduksjonen fra sol og vind kan brukes til å lage grønt hydrogen, ved elektrolyse.

Det kan lagres og brukes når det ikke blåser. Det betyr at EU må ha mange gassturbiner stående klare til å ta forbrukstoppene og når fornybar svikter.

De vil bruke gass, men kanskje også grønt og blått hydrogen i de turbinene.

Denne uken ble Norge og Tyskland enig om å vurdere muligheten for å investere i en rørledning for eksport av nettopp blått hydrogen fra Norge. Det lages av gass, men utslippene fanges.

At det er høy risiko for at staten skal tape på norsk gass, og at vi derfor bør slutte å lete etter mer, det var neppe riktig. Det har blitt enda mindre sannsynlig etter krigsutbruddet.

Med utfasingen av russisk gass, vil norsk gass bare øke sin markedsandel og være enda mer etterspurt i lang tid fremover.

REKORDDYRT: Når Europa legger ned kjernekraft, som her i Tyskland, og bygger ut sol og vind, trengs mer regulerbar kraft i tillegg, som kull, gass eller vannkraft.

Så sier EU at de på sikt skal fase ut gassbruken. Men det er så langt frem i tid. Et norsk gassfelt settes nå i drift på fire år, i det raskeste tilfellet. Med dagens priser, tjenes det tilbake på kort tid.

Så skal vi huske at da coviden kom, fikk Norge nesten ikke betalt for gassen.

Det er likevel vanskelig å se at norsk gass blir ulønnsom. Tvert om, virker det som. Verden trenger energien. Elektroner er fremtiden. Men vi trenger molekyler og.