Kommentar

Dette kommer folk til å merke

Av Astrid Meland

SOMMEREN KAN BLI DYR I ÅR: Både flyprisene og matvareprisene går opp. Bildet er fra Sørenga i Oslo.

Varene vi ikke kan leve uten går opp i pris. Og mot sommeren kan maten bli enda dyrere.

Prisene fyker opp, og mer enn ekspertene spådde. Fra april i fjor til april i år har prisene økt mer enn de har gjort de siste 30 årene, ifølge DN.

Og det blir nok verre fremover.

Matprisene har ikke begynt å stige for alvor ennå. Det kommer.

Leverandørene har flere måneders varslingsplikt når det gjelder prisøkninger. Og 1. juli får vi en av to store, årlige prisreguleringer i matvarekjedene.

Og tenk hva som har skjedd etter covid og krig: Fra frøet plantes i jorden er det dyrere. Kunstgjødselen, dieselen, strøm, transport, ansatte, emballasje ...

HØYERE PRISER: Elisabeth Onarheim (31) har merket seg at det har blitt dyrere å handle matvarer. Akkurat nå er hun spesielt nøye med å sjekke prisene for hun får ikke lønn før i morgen.

– Det er ganske massivt det her. Jeg tror alt blir dyrere, sier Håkon Mageli i Orkla til meg.

Prisene på jordbruksprodukter er riktignok regulert, og etter årets oppgjør fikk vi høre at maten blir 1200 kroner dyrere.

Men det blir nok mer. Vi importerer mye og har ikke lenger målpris på storfekjøtt, kylling, lam og egg.

Drivstoffet har kostet 24 kroner literen flere steder de siste dagene.

Og nå vil EU kutte ut russisk olje. Det vil i tilfelle bety enda høyere priser. Russland selger Europa mye raffinert olje, altså drivstoff til fly, lastebiler og personbiler.

– Det vil umiddelbart påvirke kostnadene ved godstransport og det vil øke kostnadene for tyskerne når de skal kjøre på sommerferie, sa sjeføkonom Eirik Wærness i Equinor på et NUPI-seminar tirsdag.

Og ikke bare tyskerne. Han ser for seg tiltak som bilfrie søndager.

GRAND CANARIA: Fremover kan det hende sommerflyturen som ikke er bestilt ennå, blir for dyr for en del av oss. Prisen på flybensin går opp.

Strømprisene i Sør-Norge har slått alle rekorder siden i høst. Og den som tar seg en flytur over Østlandet i klarvær, vil se at det knapt er snø i fjellene.

Samtidig regner det så lite at det kan bli drikkevannsrasjonering i hovedstaden.

Det betyr lite vann i kraftmagasinene.

Og ettersom strøm som oftest er enda dyrere i Europa, eksporterer vi også mye dit.

Dermed ligger det an til rekordhøye priser i sommer. Og til neste vinter.

Rentene skal også opp, og den første hevingen ventes i juni.

Sentralbanken sa i mars at vi kan få en styringsrente på 2,5 prosent i januar 2024.

For dem med to millioner i boliglån, betyr det titusenvis av kroner i økte utgifter årlig.

Og det kan bli mer. Storebrands Olav Chen sa til NRK tirsdag at han ser for seg flere rentehevninger enn varslet i år fordi norsk økonomi gløder.

Lønningene derimot, de skal fylle lommebøkene våre. Men også de pengene kan fordunste.

Risikoen er at økningene spises opp av at alt blir dyrere.

Det kan ende med at folk flest sitter igjen med mindre enn før.

– Usikkerheten er stor, både strømprisene og krigen ser ut til å gi et press oppover, sa LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad da han møtte pressen før fremleggelsen av revidert budsjett torsdag.

SPARETIPS? Det eneste som ikke har gått opp i pris det siste året, er tobakk og alkohol. Om man begynner å leve utelukkende på det, merker man altså ikke noe til prisstigningen.

Nordmenn vil tross alt være blant de som rammes minst av verdenskrisene, fordi alle vil kjøpe varene våre og vi flyter på et hav av oljepenger.

At prisene går opp, har også noe å gjøre med at fjoråret var et covid-år. Færre ville fly eller overnatte på hotell. Nå vil alle det.

Det er kanskje ikke så synd på oss, når dyrere flypriser ifølge SSB er en viktig forklaring på at prisene drives oppover?

For dem som allerede har det trangt, kan man ikke kutte ned på flyreiser som aldri var påtenkt.

Og strøm, mat og drivstoff trenger vi i hverdagen, uansett hvor dyrt det blir. Krigen og verdenskrisene merkes, også her.

LEGGER FREM REVIDERT BUDSJETT: En rekke fergestrekninger blir gratis, men det er også klart at regjeringen kutter i motorveiprosjekter, vikingskipsmuseet og Campusprosjektet ved NTNU.

Det er en tøff oppgave for regjeringen som torsdag legger frem revidert budsjett. Om de bruker mye oljepenger, kan det bli for hett i norsk økonomi, og renten må heves mer.

Allerede har de brukt rundt 60 milliarder kroner ekstra på landbruksoppgjør, koronatiltak, strømstøtte og forsvarspakke.

Det blir ikke lett å være ansvarlig.

Når det i tillegg viser seg at finansminister Trygve Slagsvold Vedum sliter med regnestykkene, da kan man bli bekymret.

Men det går også an å se lysere på det. Tobakk og alkohol er det eneste som ikke har gått opp i pris. Og etter rundene i forrige uke har Vedumen ventelig blitt bææær i matematikk.