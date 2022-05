Kommentar

Russebussene – ville tilstander

Av Shazia Majid

LITE RULLING: Russebussen «Babylon 2021» brøt sammen etter 55 minutter og lot seg ikke reparere før siste rulledag.

Russebusser som tar fyr, tvilsomme leiekontrakter og tapte millioner. Problemene har rammet så mange russ at det minner om systematisk utnyttelse.

Det er til å få helt vondt av. Hvordan hundrevis av russ, som gjennom måneder og år, møysommelig har spikket og spart. For å skaffe seg russebussen de har drømt om.

Har endt opp med å miste både bussen, russetiden og store penger.

VG har snakket med russ fra over 100 busser fra fjorårets russetid. Hvorav russen fra 80 av bussene forteller at de endte i konflikt med leverandører – særlig utleiere av buss, lyd og lys.

Det VG avslører viser at russebussen er moden for å parkeres for godt. Ikke bare er den dyr og ekskluderende i utgangspunktet. Den er også blitt en kilde til utnyttelse av godtroende ungdommer.

Utnytter ungdom

Historiene er mange og grove, det er faktisk et under at russen har kommet fra det med livet i behold.

Busser innleid til hundretusenvis av kroner. Som knapt kommer seg opp bakken. Motor som står i brann, ledninger som smelter, røyk som velter opp, bremsevæske som lekker, dører som går opp i fart og må holdes igjen med kjettinger. Og sjåfører som blir så redd at de nekter å kjøre bussene.

Og i veikanten fortvilede 17- og 18-åringer.

Ikke bare ser det ut til at de ikke har fått det de har betalt for. De blir i tillegg forsøkt kneblet gjennom hårreisende, ja muligens ulovlige kontrakter. Det viser dokumentasjonen VG har fått tilgang til.

Kan du forestille deg at du leier en bil på forretningsreise – og får beskjed om at avtalen skal behandles med fortrolighet og ikke under noen omstendighet videresendes eller vises til 3. part?

Som om du ikke leier en bil, men inngår en hemmelig milliardkontrakt om dyre medisiner.

Eller at du ikke får omtale bedriften negativt, og dersom du gjør det får du tilsendt faktura? Eller at det er du som må betale for at en bilmekaniker måtte rykke ut fordi bilen tok fyr etter 50 meter?

Ellevilt

Det er ikke vanskelig å se at dette er utnyttelse.

Russ som har leid busser til flere hundre tusen kroner, har måttet betale hele beløpet på forskudd. Slik at de sitter igjen med all risiko.

Dette minner om ville vesten. Hvor det virker som at frekkhet er forretningsideen.

Ungdommen blir behandlet slik fordi de er uerfarne. De er mange som går sammen om en buss. De vil bare feste. Og når de havner i problemer vil de bare ut av dem fortest mulig.

Om det så betyr å godta det uakseptable, la seg kneble og skremme og betale noe de ikke skulle ha betalt for.

En ung bussjef blir gjerne sittende igjen med ansvaret, når russen går hver til sitt. Vedkommende er sjanseløs mot firmaer som ser ut til å ha spesialisert seg på å tjene seg rike på å flå tenåringer.

Trenger hjelp

En kan tenke seg at en stor gjeng fulle ungdommer kan bedrive hærverk om bord en buss. Og at bedrifter som driver med utleie av russebusser påtar seg større risiko – og at prisen skal gjenspeile dette.

Det er logisk. Men det er uakseptabelt å operere på kanten av loven. Slik tilfellet kan være med noen av de kontraktene VG har fått innsyn i.

Det er åpenbart at det her trengs både kunnskap og innstramminger. Kunnskap til russen om hvordan enkelte i bransjen opererer. Og bedre kontroll av aktørene.

Også foreldrene bør involvere seg fra et tidlig stadium. Hvis russen først skal ha buss, bør de få hjelp med å finne riktige leverandører og inngå gode avtaler.

For når alt kommer til alt er det bedre å leie buss enn å kjøpe seg en buss. Men det fordrer at bransjen klarer å oppføre seg.

Bransjen må rydde opp

Det gjør den åpenbart ikke. Og et er synd.

For potensialet er der. Og det kunne blitt en vinn-vinn for alle involverte. Nå er det først og fremst en suksessoppskrift for bedriftene.

Som har tjent seg rike på kort tid. Russebuss-utleie tok for alvor av i 2019. Før det var det sporadisk omsetning. Nå er det helt klart at bransjen er på vei opp og frem. Noen av de mest fremtredende aktørene, slik som Redbuss (Russbussmarked) og Innovatis (Bussfix) har mangedoblet sin omsetning på et par år.

Det trengs en opprydning. Eksemplene VG har avslørt er for mange og omfattende til å kunne avfeies.

Når vi først har russebusser, bør de i det minste være trygge – og russen bør få det de har betalt for. Uten å i tillegg måtte verve nye russ i tillegg.