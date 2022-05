OPPSKRIFT: – Trøndelagsmodellen er en skreddersydd vei til sikker jobb, skriver NAV-direktør i Trøndelag, Torbjørn Aas.

Å få folk tilbake i jobb

Arbeidsledigheten i Norge er rekordlav, og norsk næringsliv har behov for et stort antall medarbeidere med riktig kompetanse, som ofte ikke finnes. Samtidig er 700.000 personer mellom 20 og 66 år utenfor arbeid og skole. Disse utfordringene kan være hverandres løsning.

TORBJØRN AAS, direktør NAV Trøndelag

Det er en god nyhet at det er rekordlav arbeidsledighet i Norge. Det betyr at vi har et nærings- og arbeidsliv som går godt, og er preget av optimisme. Denne optimismen kommer til syne blant annet ved at antallet ledige stillinger som lyses ut er veldig høyt.

Men i tillegg til at antallet arbeidsledige er veldig lavt, så er også situasjonen den at de ledige i for liten grad har den kompetansen næringslivet etterspør. Dette er et problem.

Samtidig er det også kjent at vi i Norge har nærmere 700.000 personer mellom 20 og 66 år som verken går på skole eller er i jobb, noe som også er et problem. I Trøndelag er det 57.000 personer som ikke er i jobb eller utdanning. Blant disse er det en del som av helsemessige årsaker ikke kan delta, men det er også mange som både kan og ønsker å bli en del av arbeidslivet.

I NAV Trøndelag jobber vi nå tett og godt sammen med trøndersk næringsliv og Trøndelag fylkeskommune med en metodisk tilnærming vi mener kan løse de to problemene. Vi ser tydelig at det ene problemet kan være det andres løsning.

Vi ønsker å kvalifisere de som i dag står utenfor arbeidslivet, slik at de kan få den kompetansen som nærings- og arbeidslivet har behov for. De som står utenfor må få mulighet til å komme innenfor – det er bruk for alle!

Gjennom det vi kaller Trøndelagsmodellen har vi kartlagt et stort behov for læreplasser i trøndersk næringsliv. I samarbeid med næringslivet og Trøndelag fylkeskommune har vi etablert en arbeidsform som handler om å la næringslivet finne mulige kandidater blant de som i dag står utenfor.

Fylkeskommunen og NAV bidrar deretter med å kartlegge hva som skal til for å gi den aktuelle kandidaten den kompetansen bedriften har behov for. Vi skreddersyr et opplegg, hvor en fagutdanning og fagbrev er målet, gjennom lærlingplass i de respektive bedriftene.

Vi har siden i mars 2021 gjennomført dette som en pilot. Det var da 30 personer som startet på dette løpet, og pr. i dag er samtlige av disse i et etablert lærlingeløp, og flere er allerede sikret fast jobb ved bestått fagprøve.

Det har altså vært null frafall underveis. Arbeidsgiverne sier seg veldig fornøyd fordi de får løst sitt problem med å rekruttere nødvendig kompetanse. Lærlingene er fornøyd fordi de har fått muligheten til å komme seg fra utsiden til innsiden av arbeidslivet.

I NAV Trøndelag er dette nå vår hovedstrategi for å løse utfordringene med utenforskap og arbeidslivets behov for riktig kompetanse. Med erfaringene fra piloten på Innherred er modellen tatt i bruk i hele Trøndelag – og i disse dager finner mange arbeidsgivere kandidater de vil satse på.

Vi mener dette er en metode og en arbeidsform som vil gi oss muligheten til å løse flere problemer samtidig, og sier at Trøndelagsmodellen er en skreddersydd vei til sikker jobb.