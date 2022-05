Leder

Uforsvarlig i Forsvaret

Soldat Julie Sandanger ble snikfilmet i dusjen – 38 ganger. Sersjanten som gjorde det, er fortsatt sersjant i Forsvaret.

Det er ille at en kvinnelig soldat blir filmet naken i dusjen av en overordnet. At Forsvaret ikke håndterer dette på skikkelig vis, gjør saken enda verre.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Norge var det første NATO-landet som innførte verneplikt også for kvinner. Det skjedde i 2015. Norske soldater sover på samme rom, deler garderobe og dusj, menn og kvinner side om side. De tjenestegjør sammen, beskytter hverandre, er på samme lag.

Derfor er det så alvorlig når noen bryter den helt nødvendige tilliten. Vi vet at det skjer. Undersøkelser internt i Forsvaret har vist at det er omfattende problemer med seksuell trakassering.

Systemet sviktet

Problemet er identifisert. Da er det avgjørende at Forsvaret tar det alvorlig. At enkeltsaker behandles på en måte som kan gjenopprette tilliten. At de som tjenestegjør, kan stole på sine ledere – og at vi alle kan stole på det er orden i rekkene hos dem som skal forsvare Norge.

Slik har det ikke vært i saken VG fortalte om i helgen. Soldaten Julie Sandanger ble filmet naken i dusjen av sin nærmeste overordnede. Det viste seg etter hvert at dette hadde skjedd 38 ganger.

Det er forsvarssjef Eirik Kristoffersen som i siste instans er ansvarlig for at Forsvaret og dets ledere tar vare på den tilliten som er gitt dem. Her på besøk på Sessvollmoen leir i vinter.

Etter at hun meldte fra, opplevde hun at både troppssjefen hennes og militærpolitiet tok det som hadde skjedd, alvorlig. Men det hjelper lite, all den tid selve systemet sviktet i håndteringen av hennes sak.

Beholdt graden

Sandanger ble dårlig informert underveis. Forsvaret sa nei til å dekke advokatutgifter for henne. Sandanger måtte skaffe seg sin egen advokat. Mye tyder på at saken ble liggende, fordi forsvarets egne jurister lenge var usikre på hvordan de kunne bruke lovverket på et overtramp som dette, som hadde skjedd i utlandet, ikke på norsk jord.

Hvis det er slik at norske soldater ikke er beskyttet av loven når de tjenestegjør i utlandet, er dette et problem i seg selv. Men Sandangers sak handler om mer enn dette. Den handler om ansvar. Om å ta ansvar, og å plassere ansvar.

Mannen som filmet Sandanger ble til slutt dømt, etter en mer generell bestemmelse i den militære straffeloven. Han er forflyttet til et annet sted i Forsvaret. Men han har beholdt graden sin som sersjant.

Tillit – et nøkkelord

Dersom det virkelig finnes gode argumenter for at en sersjant skal få fortsette i jobben, med samme grad, etter å ha blitt straffedømt i en sak som dette, skylder Forsvaret både Sandanger og offentligheten en skikkelig forklaring. Den kan vi så langt ikke se at de har kommet med.

Tillit er et nøkkelord i denne saken. Hvis de som tjenestegjør, ikke kan stole på at lederne deres rydder opp dersom det begås overtramp, kan moralen og kampviljen svekkes.

Og hvis vi andre ser at Forsvaret ikke evner å rydde opp i egne feil, kan vi miste den helt nødvendige tilliten til dem som skal forsvare oss. Det er alvorlig. Særlig i tider som dette.