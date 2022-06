POLITIET OG PRIDE: – Det er dypt problematisk når Norges skeive befolkning de siste dagene har blitt fratatt en viktig del av ytringsfriheten, skriver Andreas C. Halse. Tusenvis samlet seg på minnemarkeringen på Rådhusplassen tross politiets råd.

Ytringsfriheten må trygges for de skeive

Avlysningene av Pride-arrangementer er krise for ytringsfriheten.

ANDREAS C. HALSE, fagsjef i Tankesmien Agenda

Hvor mange ganger har du egentlig vært redd for menneskene som skulle gått i paraden sist lørdag?

For dragartistene eller fagottkoret?

For de som kom ut av skapet sent i livet?

For transpersonene eller for regnbuefamiliene?

Svaret burde i hvert fall være null ganger. Det er ingenting å være redd for. Det er ikke slik at den skeive delen av befolkningen utgjør noen trussel. Slik har det heller aldri vært.

Skeive har derimot alltid vært utsatt for trusler. Enten det er fra staten, fra politiske eller religiøse ekstremister eller fra helt vanlige folk som er ukomfortable med den de er.

Ingenting av dette er noen nyhet, og ingenting av dette startet i helgen. Likevel gjør det dypt inntrykk å høre hvor innarbeidet frykten er hos mange skeive. Hvor vanlig det er å se seg over skulderen. Hvor vanlig det er å gli inn i skapet for å tilpasse seg en situasjon man ikke er helt trygg på. Hvor mye tid og krefter som går med på å utvikle strategier for å håndtere andre menneskers usikkerhet og fordommer. For å unngå eller flykte fra diskriminering og vold.

Statistikken forteller oss dessverre at frykten ikke er grunnløs. Bare i 2021 ble det anmeldt 815 tilfeller av hatmotiverte lovbrudd. Nesten en femtedel gjaldt seksuell legning, og 7 prosent gjaldt kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Politiet selv antar at mørketallene fremdeles er betydelige på dette området.

Skeive utgjør stadig også et fiendebilde som er utsatt for stor oppmerksomhet fra politiske og religiøse ytterkrefter. Den nasjonalistiske mobiliseringen vi ser i land som Russland og Polen er en side av saken.

En annen side er den langvarige mobiliseringen vi har sett fra ytterliggående kristne for å stemple Pride-paraden som ideologisk og skadelig for barn.

Det er heller ikke mulig å komme bort fra at det innenfor deler av islam, eksisterer et dypt problematisk syn på homofili. Et syn som blant annet kommer til uttrykk i form av barbariske straffebud i mange muslimske land.

Dette omlandet bidrar ikke akkurat til å trygge de som er redde for å synes utenfor skapet.

Derfor må denne virkeligheten møtes med aktiv motstand og krystallklart forsvar for skeives rettigheter. Om det er noe vi bør lære fra tiden vi lever i, så er det at ingen friheter eller rettigheter er vunnet en gang for alle.

I denne kampen har synlighet vært en sentral del av den skeive bevegelsen. Det er ikke minst en naturlig reaksjon på at skeive opp gjennom historien har blitt møtt med stadige krav om å fornekte eller skjule seg selv, hvem man er og sin egen seksualitet.

Krav om usynlighet kan være egnet til å trigge både skammen og frykten. For de som er nødt til å gjemme hvem de egentlig er, er ikke egentlig akseptert.

Også i de siste ukenes debatt om Pride har dette poenget gått igjen. Kan man ikke gjøre litt mindre ut av seg? Være litt mindre synlig og litt mindre annerledes? I hvert fall tone ned annerledesheten, så den ikke er så synlig. Eller i det aller minste vise en større omsorg for barna. Alle må da skjønne at dette er skadelig for barna?

Når både Pride og støttemarkeringer må avlyses på bakgrunn av trusselbildet mot deltagerne er det derfor noe grunnleggende som står på spill.

Det handler om en avgjørende del av ytringsfriheten til den skeive befolkningen. Og det handler om retten til å være en synlig del av fellesskapet for en utsatt og sårbar minoritet, som er vant til å se seg over skulderen.

Det er derfor dypt problematisk når Norges skeive befolkning de siste dagene har blitt fratatt en viktig del av ytringsfriheten. Politiet og samfunnet må gjøre alt som står i vår makt for å sikre møteplasser, markeringer, tog og protester fremover.

Ytringsfriheten er ikke reell så lenge den ikke trygges for den skeive delen av befolkningen.