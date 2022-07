NORSK NATUR: – Når skal nordmenn innse at det er verdt det å ta ferien sin i Norge?, spør kronikkforfatteren. Bilde fra Lofoten.

Hvorfor ser ikke nordmenn hvor eksotisk Norge er?

Nordmenn elsker friluftsliv og natur, men ikke når det er fellesferie. Da trenger man «ordentlig ferie».

LORELOU DESJARDINS, fransk jurist, forfatter og blogger.

«Vi tar ferie ved Mjøsa i år. Det blir så vakkert og eksotisk!». Det har jeg aldri hørt en nordmann si.

Jeg har egentlig aldri hørt en norsk person snakke fint om ferie i Norge.

Familien min og jeg leide en hytte ved Mjøsa en påskeferie for 2 år siden. Der opplevde vi en av de fineste solnedgangene vi noen gang hadde sett.

Hvorfor ser ikke nordmenn landet sitt for hva det er? Det er et veldig eksotisk, vakkert land. Det er verdt å ta nesten alle feriene sine her.

Vil ikke nordmenn feriere i Norge fordi det er dyrt? Er det fordi nordmenn liker å drikke seg fulle, og alkohol er billigere i Syden? Er det fordi nordmenn vil ha sol og varme på ferie? Eller er det fordi det er lettere å snikskyte når man har vært på ferie i USA enn på Røros?

Jeg mener det er kun tre steder nordmenn kan tenke seg å ta ferie:

Det kan være hos familien sin. Dette kan være hvor som helst: i en fantastisk fjord med utsikt eller midt i gokk. Slike steder velger man ikke. Familie kan være mor, far, bestemor, bestefar, søsken eller svigers. Det stopper der.

Nordmenn kan feriere på hytta. Det kan være fjellhytte eller en hytte ved kysten.

Nordmenn drar også til Syden. Syden et veldig merkelig begrep, som vi jo vet. Det inkluderer områder hvor det er sol, billig alkohol og et direkte fly fra en norsk flyplass. Syden har ingenting med et land å gjøre. Det er et norsk konsept om en perfekt ferie.

Ironisk nok er det mange i verden som drømmer om å reise til Norge for å se landskap, fjorder, nordlys, elg og så mye mer. Bilder av Norge går verden rundt på sosiale medier og i grupper for fotointeresserte.

For 11 år siden traff jeg en franskmann i Bodø som reiste fra Frankrike til Kiruna og videre til Bodø for å ta bilder. «Jeg hørte at lyset her om sommeren var helt unikt. Jeg er ikke skuffet», sa han. Vi tok fergen fra Bodø til Lofoten sammen, og han hadde tårer i øynene.

Apropos Bodø: Bodø er blitt kåret til Europas kulturhovedstad i 2024! Noen av mine venner i Paris vet om dette, men hvem vet om det i Oslo?

Mine kollegaer i Oslo hadde aldri vært i Lofoten. Da jeg fortalte at jeg skulle ta en sykkeltur dit var deres reaksjon: «Men har du ikke lyst til å ha en ordentlig sommerferie?»

Nordmenn elsker friluftsliv og natur, men ikke når det er fellesferie. Da trenger man «ordentlig ferie».

Friluftsliv er et supert konsept for helger når man tar med barna på en tur i skogen eller når det er vinter og man tar en langrennstur. Men hvor mange nordmenn drar på en langtur i skogen eller på fjellet i 2 uker om sommeren? Hvor mange foretrekker å campe i telt ved en innsjø når de har råd til å sove på et hotell på gresk øy?

Det virker som mange heller ikke kjenner norsk geografi så godt. En gang var jeg på tur mot Træna på Helgelandskysten, da en venn fra Oslo sa at jeg bare kunne ta en kort fergetur til Lofoten. Tja. Kort og kort.

Likevel er en endring på gang. Klimaendringene gjør at somrene blir varmere, og mange vil velge å bli i Norge.

Til og med utlendinger vil sannsynligvis begynne å ta sommerferiene sine i Norge for å flykte fra de skyhøye temperaturene i Sør-Europa. Allerede sommeren 2019 traff jeg en spansk familie i Senja som kjørte dit med to småbarn for å unngå hetebølgen i hjemlandet. «Vi kommer hit fordi det er for varmt i Spania om sommeren. Vi tåler det ikke lenger.», fortalte de.

Om den spanske sommeren blir for varm for spanjolene, hvordan blir det da for nordmenn?

Når skal nordmenn innse at det er verdt det å ta ferien sin i Norge? Pandemien har jo endret mye, og nordmenn har blitt tvunget til å unngå utenlandsturer.

Likevel har mange booket billetter i sommer. Det er dessverre fortsatt kulere å reise til Thailand enn til Molde.

Jeg har en lang liste av steder jeg vil se i Norge. Den er så lang at jeg tar noen turer hvert år, og venter til neste år for å fortsette. Jeg tar med hele familien på tur, om det er på sykkel, i telt, på tog eller i en liten elbil. Neste stopp på ferielisten min er Telemarkskanalen, deler av Finnmark og området rundt Lillehammer.

Det er mange billige måter å reise på, som camping og telttur. Å bytte hjem med en annen familie er også en måte å gjøre det på. Det er flere digitale plattformer som tilbyr sånne tjenester, og det fleste er gratis.

Er du bekymret for at alt blir så dyrt i Norge? Med en svak krone og dyre flybilletter er det egentlig billigere å bli her i landet.

Det er millioner av mennesker som bare drømmer om å se dette landet, og dere reiser fra det for å bli hummerrød på en fjern strand.

Nordmenn må bli stolte av Norge!