Endelig fotballfest igjen

(VGs leder 1. august 2022)

Det er 50 år siden den første Norway Cup ble arrangert. Nå er det endelig tid for fotballfest igjen på Ekebergsletta

Norway Cup – som alltid foregår i uke 31 – er en av verdens største fotballturneringer for barn og unge mellom seks og 19 år. Omtrent halvannen million deltakere, spillere og dommere fra i alt 127 land har vært innom gjennom årene.

Bækkelagets Sportsklub står bak turneringen, og er opptatt av at den skal være trygg og sikker for alle.

Politiet etablerer hvert år en egen politistasjon sentralt på Ekebergsletta, som ligger som et platå over hovedstaden. De har også egne patruljer som er tilstede på skoler og områder ellers der fotballspillerne overnatter og ferdes.

I år kommer barna til å se bevæpnet politi. PSTs trusselvurdering etter 25. juni-skytingen gjør at det nødvendig. Det legger forhåpentligvis ingen demper på festen.

Norway Cup er først og fremst idrettsglede, nye venner, forelskelser, opplevelser for livet og lite søvn på en luftmadrass i et klasserom.

Frode Kyvåg var Norway Cup-general i 39 år og har på alle måter preget turneringen. I sine tresko hadde han full kontroll over det meste. Siden 2019 har den tidligere rådmannen På Trælvik vært generalsekretær for arrangementet.

Men i Frivillighetens år er det viktig å understreke at Norway Cup først og fremst er mulig takket være de frivillige fra Bækkelaget Sportsklub. Denne gang er det i alt 1.500 av dem – og fire har faktisk vært med helt siden starten i 1972.

I tillegg medvirker flere hundre frivillige fra ulike medarrangører. Totalt nedlegges i overkant av 60 000 dugnadstimer

I 1972 var det med 420 lag, åtte av dem var jentelag, fire år før Norges Fotballforbund anerkjente kvinnefotballen offisielt. I år er en tredjedel jentelag. Sånn sett har Norway Cup vært en pådriver for at fotball har blitt den største idretten i landet for begge kjønn. Noen kaller sågar Norway Cup kvinnefotballens vugge i Norge.

Norway Cup har fått fortjent heder for sitt arbeid med barn og ungdom på tvers av landegrenser, religion, kultur og hudfarge. Et av de stolteste øyeblikkene i turneringens historie var da et palestinsk og et israelsk lag møttes på Ekebergsletta – med Oslo-avtalen som bakteppe. Noen år senere opplevde vi et sammensatt lag av palestinske og israelske barn – i regi av Johann Olav Koss og Right to Play.

Turneringen blir ofte avfeid som sportslig utviklingsarena, men det er verdt å merke seg at stjerner som Erling Braut Haaland, Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Ole Gunnar Solskjær, John Carew, Joshua King, Ståle Solbakken, Jan Åge Fjørtoft, Steffen Iversen, Erik Mykland og mange med dem har hentet inspirasjon her.

Det vil alltid være en diskusjon om Norway Cup er verdens største fotballturnering, eller ikke. Det er ikke så viktig. Denne gang er det totalt 1.852 lag og 30.000 spillere/ledere som setter sitt preg på Oslo i ei uke. Det skal spilles i overkant av 5000 kamper.

Vi ønsker alle lag fra alle land lykke til!

PS: Norway Cup arrangeres for 48. gang etter som turneringen ikke ble arrangert i 1976, og pandemien satte en stopper i 2020 og 2021.