Zoomers: Generasjonen som kan redde Amerika

KILMASTREIKET: Unge demonstrerer for klima i Chicago i 2019.

Generasjon Z i USA er annerledes enn noen annen generasjoner før dem. Håpet er at de kan redde Amerika.

De er den mest sammensatte gruppen i amerikansk historie når det kommer til etnisitet, kjønn og seksualitet, og ingen unge før dem har vært bedre utdannet – eller mer traumatisert.

De har vokst opp i et land som har vært involvert i krig og konflikter siden de ble født.

De var små barn ta to fly traff World Trade Center i New York i 2001. Siden har USA gjort seg bemerket i konflikter i blant annet Syria, Afghanistan, Irak og Yemen.

Klimakrisen har alltid vært en del av deres hverdag, det samme har økonomisk opprør og nedtur, skoleskytinger, opiod-epidemi, pandemi, og stadig mer synlig intoleranse, hvit nasjonalisme og hat.

Mange unge har mistet venner i den enorme opiod-skandalen i USA.

Istedenfor å trekke seg tilbake i angst og sinne, bruker mange zoomers denne kollektive erfaringen til å slå tilbake så det merkes.

De omtrent 70 millioner menneskene født i en 20 års periode fra slutten av 90-tallet har allerede begynt å sette sitt merke på Amerika.

Ingen generasjoner har måttet tåle mer traumer, angst og kaos på kort tid, hevder John Della Volpe. Han er leder for meningsmålinger ved Harvard Kennedy schools Institute of Politics, og har nettopp skrevet bok om generasjon Zs betydning for amerikansk fremtid.

De traumatiske erfaringene har brakt generasjon Z til politisk aktivisme og til valgurnene. Høyesteretts avgjørelse om abort, skoleskytinger og politivold mot svarte, er store saker som har gjort at unge har gått fra lav valgdeltagelse, til å bli en vesentlig velgergruppe. Nå knyttes det stor spenning til hvordan de kan påvirke mellomvalget i november.

– Ingen tidligere generasjoner har stemt i så stort antall som zoomers, sier Della Volpa.

Greta Thunberg har påvirket mange norske lever til skolestreik for klima.

Også i Norge har de unge økt sin valgdeltagelse betydelig, særlig ved lokalvalg. Inspirert av zoomer Greta Thunberg har norske generasjon Z deltatt i klimademonstrasjoner og skolestreiker.

Politikerne har jattet med, lovet dem å lytte og latt dem tro det førte til handlinger som monner.

Mens de voksne politikerene snakker om klima, er nordmenns forbruk nå nest høyest i Europa, vi tar fortsatt opp olje og gass, og utslippene er for høye.

Norges mest kjente zoomer er tronarving og prinsesse Ingrid Alexandra, som har gitt klart uttrykk for sitt miljøengasjement. Det er mulig å skjønne at zoomers er lei av pjatt.

Prinsesse Ingrid Alexandra.

Det er ikke bare politikk generasjon Z påvirker ved valg, men et generelt engasjement i saker som angår både dem selv og andre.

Generasjon Z er nemlig også karakterisert som den minst egoistiske og mest empatiske gruppen unge mennesker.

Deres svar på de kaotiske og brutale tidene de opplever er styrke, motstandskraft og en sterk vilje til å forbedre demokratiet og å forandre verden til et bedre sted å være.

Generasjonen av unge er ikke spesielt imponert over hvordan voksne styrer verden, viser ny rapport fra Walton Family Foundation and Murmuration. De har intervjuet 3805 personer mellom 15 og 25 år om livet og deres syn på fremtiden.

Zoomers kritiserer politikere og myndigheter for ikke å ta alvorlig nok de sakene som opptar dem, som rasisme, abort og skoleskytinger.

Womens march utenfor Det hvite hus i Washington tidligere denne måneden. Denne gangen var det abortloven de unge demonstrerte mot.

Og det er jammen ikke rart. De smarteste har skjønt at det gjelder å ta unge på alvor. Et tips til politikere er at det ikke holder med en klein valgvideo på TikTok for å vise at du er “med”. Generasjon Z krever resultater.

Og hva har egentlig de voksne, ansvarlige, erfarne politikerne , høyesterettsdommerne og lederskikkelsene å vise til av resultater, tross en strøm av løfter?

Det er fortsatt nærmest en menneskerett å kunne bruke våpen, mens man forbyr abort for å verne alt liv.

Kampen mot rasisme har fortsatt en svært lang vei å gå. Det er ikke overraskende at zoomers har lave forventninger til at myndigheter, institusjoner og firmaer skal prioritere dem eller ta hensyn til deres behov. Det vet de av egen erfaring.

Emma Gonzales ble en frontfigur i bevegelsen av unge som protesterte mot våpenvold i USA etter skoleskytingen ved Parkland i Florida i 2018.

Kanskje er det også derfor så mange av dem mener det er vesentlig å delta aktivt i samfunnet for å få gjennom sine syn og verdier.

Erfaring er ansett som en viktig egenskap i politikken, og trumfer oftest ungdommelig nytenkning og endringsvilje. Men kanskje har eldre, stort sett hvite menn og kvinner brukt opp sine sjanser snart.

Kanskje er det på tide at USAs ledende politikere i 70–80 årene lytter til dem som konsumerer politikk via TikTok og YouTube, og skal leve et langt liv med de viktige avgjørelsene som tas. Ellers kan de risikere de å bli stemt ut.

Biden og Trump.

Selv om mange zoomers har et godt forhold til sine foreldre vil de absolutt ikke ligne på dem når det kommer til arbeidsliv. De leter etter jobber der de tror de kan utgjøre en forskjell i saker som betyr noe for dem, og de har null lojalitet til arbeidsgivere som ikke leverer.

Suksess for generasjon Z måles mer i tid med venner og familie enn penger. De presser bedrifter til å tenke nytt og annerledes. Leverer ikke bedriftene, forlater de dem til fordel for noen andre.

Flere rapporter peker på at generasjon Z tvinger frem mer åpenhet og engasjement fra bedrifter de kjøper varer og tjenester fra.

De forlanger at merkevarer skal fremstå mer menneskelige, at de må engasjere seg i politiske og sosiale spørsmål og være oppriktige i sitt engasjement.

Ben & Jerry’s var forut for sin tid og har lenge sørget for en sammensmelting av politikk og iskrem:

De har kjempet mot militær pengebruk, for homofiles rett til å gifte seg, de har støttet Black Lives Matter og markert tydelig motstand mot det nylig innførte abortforbudet i flere stater.

Andre store selskaper, også velkjente for norske zoomers, som Apple, Amazon, Google, Microsoft, Netflix og Disney har også tatt stilling i politiske betente saker.

Noen har heldigvis skjønt at det lønner seg å lytte til dem du lever av.

Det er ikke uvanlig å være mer radikal når man ung, og bli mer konservativ med økende alder. Men generasjon Z kan ha gitt Bare-vent-til-du-blir-voksen-så-skjønner-du-mer-holdningen, et alvorlig skudd for baugen.

Ung kvinne arrestert undr abortdemonstrasjon i Washington DC.

USAs zoomers er mindre konservative enn tidligere generasjoner, og har ofte radikale synspunkter i klimaspørsmål og saker som handler om sosial rettferdighet. De mener også at det å stå opp for dem som ikke kan gjøre det selv, er en viktig del av deres identitet.

Jeg håper inderlig det ikke går over når de blir “voksne”.

Zoomers har opplevd mer motgang enn noen andre de siste 70 årene. Tidligere generasjoners feilslåtte politikk hviler nå tungt på deres skuldre. Selv om Amerika til til tider virker nærmest dystopisk på dem, har de vist at de ikke gir opp, at de vil slåss for det de tror på.

– De kan bli århundrets store generasjon, spår Della Volpe.

Kanskje vil de bli generasjonen som forandrer Amerika mer enn Amerika forandrer dem.