22. JULI: I dag er det elleve år siden Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker. Åtte ble frarøvet livet i regjeringskvartalet, og 69 ble skutt og drept på Utøya. Bomben i regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011 er det verste angrepet på Norge etter krigen.

Debatt

22. juli: Vi må alltid huske, og aldri glemme

I dag er det 11 år siden hatefulle ord ble til handling og Norge ble rammet av høyreekstrem terror. Vi fryktet de andre, men ble rammet av vår egen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

PETTER FARSTAD, samfunnsdebattant

Et av de største terrorangrep i Europa ble utført av en hvit, etnisk norsk mann som fremmet hat og konspirasjonsteorier på sosiale medier og på grumsete nettsteder mot Arbeiderpartiet og minoritetsgrupper i samfunnet.

Han tok livet av 77 mennesker.

Angrepet skulle ramme Arbeiderpartiet gjennom å ødelegge regjeringskvartalet, men ikke minst, gjennom å ramme ungdommen på Utøya for å kvele rekrutteringen til partiet.

Han var født her, oppvokst her og radikalisert her. Han var alene om sine handlinger, men han er ikke alene om sine meninger.

Et fåtall mennesker ser opp til selve handlingen til terroristen, men det er horder på ytre høyre fløy som deler hans tankegods. Vi vet hva Behring Breivik oppga som hovedmotiv for at han drepte 69 ungdommer på Utøya.

Han mente Ap legger landet åpent for muslimsk innvandring og islamistisk terror. Hans mål var å tvinge frem en endring i Arbeiderpartiets innvandringspolitikk. Breivik stemplet Ap som landssvikere og derfor var hans angrepsmål AUF-ere, de som skulle bli Aps fremtid.

I vår moderne tid viser historien om 22. juli hva ekstremisme og hat kan føre til. Det blir sagt at historien gjentar seg om man ikke tar lærdom av erfaringene. La oss gjøre det vi kan for å unngå at det utenkelige skal skje igjen.

Terroren mot AUF på Utøya og i regjeringskvartalet var en politisk motivert handling, derfor er det alles ansvar å slå ned på hatytringer rettet mot Arbeiderpartiet og mot minoritetsgrupper i samfunnet.

Vi må alltid huske, og aldri glemme.