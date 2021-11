Kommentar

Det brutale sviket

Av Leif Welhaven

Therese Johaug er en ekspert på bratte bakker, som her på Lillehammer. Men hvorfor skal unge utøvere gå i like brutale løyper?

13-åringer sendes ut i bratte voksenløyper og ser forbildene gå fortest mulig opp en alpinbakke på TV. Det er kanskje ikke så rart om de tidlig begynner å tenke vekt?

Hvorfor i all verden må unge, uferdige utøvere konkurrere i løyper som er designet for de beste voksne? Hvorfor har ikke dette problemet vært adressert i full bredde tidligere?

Spørsmålene har svirret i hodet etter at langrennsledere fra fjern og nær nylig var samlet på hotell Scandic Edderkoppen ved St. Olavs plass i Oslo.

Her ble det tatt opp et tema som illustrerer et alvorlig problem: Løypeprofiler for unge.

Hvis du fra helt tidlig i karrieren lærer deg hvor viktig det er å være skikkelig tynn - fordi det da er lettere å komme styggfort opp beinharde bakker - kan veien være kort til at det fester seg ugreie tanker i hodet.

Fysikken er forskjellig hos en utvokst eliteutøver og hos en tenåring.

Derfor er det neppe klokt at ungdom går renn i løyper som er laget for robuste voksne.

På ett punkt skiller løyper som tema seg fra andre forhold ved idrettens syke side. Her er det langt lettere å plassere ansvaret.

Det vi ser er dessverre et brutalt svik mot utøvere i en sårbar alder.

Skiledere har over lang tid ikke vært bevisste nok.

Det fremstår jo åpenbart at problemet skulle, kunne og burde vært gjort noe med for lenge siden.

Dette viser hvor avgjørende det er å ha en kultur uten berøringsangst for vanskelige spørsmål. Har vi det?

Det er umulig å måle konsekvensene av løypevalgene, men det er all grunn til å tro at rammene har forsterket et usunt fokus på hvor mye man veier.

Heldigvis har Buskerud skikrets nå virkelig gått foran - og det er interessant å se selvkritikken som kommer fra flere hold.

Løypedesigner Torbjørn Broks Pettersen tar selvkritikk for at unge utøvere sendes ut i så brutale traseer. Han mener at mange har sviktet.

«Galskap» lyder karakteristikken fra Torbjørn Broks Pettersen, om kraftprøvene de sender tenåringer ut i.

Han er selv ekspert på å designe skiløyper, og konkluderer med at «alle har sviktet». Den erkjennelsen bør det nå lyttes til i miljøet. Det står respekt av hvordan Pettersen er så tydelig selvransakende.

Hvor mange som har gitt seg på ski fordi det ble for tøft, er det ingen som vet.

Men trolig har brutaliteten i bakkene forkortet karrierer til unge som ellers kunne ha opplevd mye skiglede. I tilfelle er det et brudd på en hjørnestein i norsk idrett - å ville ha med flest mulig lengst mulig.

En grunn til at vi havnet her, kan være at det finnes krav for at løyper skal være godkjent av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Det inkluderer et visst antall høydemeter. Dermed har nok veien vært kort til at den samme traseen som voksne går i, blitt brukt også nedover i alder.

Men ifølge løypedesigneren er det ikke så vrient å lage lettere løyper i det eksisterende nettet. Altså er det langt på vei vilje det står på.

Både fra medisinsk hold og blant en rekke skiledere virker det nå å være tegn til å ville gjøre noe.

Det er positivt.

Samtidig er det litt snodig å lese hvor lite ydmykhet det er å spore hos skiforbundets arrangementssjef. Det er jo ingen som beskylder forbundet for å ha brutt noen regler eller lurt noen, men hva med å tenke proaktivt rundt vektproblematikk?

Det fremstår i beste fall tankeløst å sende juniorer ut i løyper for de beste seniorene, og det er ikke urimelig å vente at forbundet hadde vært lengre fremme i skoene.

Men selv om dette forhåpentligvis tas tak i her hjemme, vil vi fortsatt måtte leve med hvor vesentlig vekt kan oppfattes å være.

Det er bare å se på Tour de Ski.

Det årlige arrangementet er en magnet for publikum og tv-seere, ikke minst på grunn av avslutningen.

Den går rett opp det som kalles «monsterbakken» i Val di Fiemme. Det innebærer at 400 høydemeter skal forseres på tampen av etappen.

Den som er først på toppen håver inn penger og prestisje.

Hvilken signaleffekt sender dette?

Du trenger ikke doktorgrad i fysiologi for å forstå at det er forskjell på å dra 50, 60, 70 eller 80 kilo opp så bratte høydemetre.

Og det er selvsagt tydelig også for unge løpere hvilke fysiske egenskaper som favoriseres. Akkurat det er det litt ubehagelig å tenke på.