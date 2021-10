Kommentar

Farvel til skatteparadiset

Av Astrid Meland

KJØPT I FJOR: Bjørn Dæhlie og kona Vilde Falck-Ytter har bodd et år i Bø i Vesterålen. Nå har de lagt huset ut for salg. Øverst til venstre, ordfører Sture Pedersen.

Etter bare ett år i Vesterålen flytter skikongen Bjørn Dæhlie og kona. Det ble vel for langt å pendle.

Bø i Vesterålen er et tusenårssted. Golfstrømmen går forbi her. De har flere barneskoler. Museum. Et eldorado for friluftslivsfolk. Gangavstand «til det meste».

Og en kreativ ordfører. For et par år siden kom Sture Pedersen (H) på å sette ned formuesskatten for å lokke til seg landets rikinger.

Å lage et nordnorsk Monaco var et tiltak mot det mange kommuner sliter med: Det fødes bare en håndfull barn, og det dør mange flere eldre.

Dette går ikke lenger, om man ikke vil gå over til å bli et rent gamlehjem.

Pedersens idé var helt lovlig, men utenom det vanlige. Å sette ned formuesskatten lokalt funket – i alle fall innledningsvis – som en kule.

Bjørn Dæhlie flyttet hit i oktober 2020 som den mest kjente av en håndfull rikinger.

Når skattelistene kommer, får vi se hvor mange av dem som har blitt værende. Vi vet om flere, som eiendomskonge Einar A. Sissener, Europris-gründer Wiggo Erichsen og investor Rikard Storvestre.

Men nå drar altså Bjørn Dæhlie. Han sa på forhånd at han ikke bor et sted han ikke trives. Han snakket om dette som et prøveprosjekt på et år. Og sa til VG at om pendlingen til Østlandet ikke fungerte, så hadde han «en super feriebolig i magisk landskap».

Hovedproblemet for Dæhlie er nok all oppmerksomheten han fikk, og bildet som ble tegnet av ham som en opportunistisk skatteflyktning. I tillegg sa Skatteetaten, som tidligere ikke har trengt å bekymre seg for dette, at de ville sjekke nøyere om folk bor der de sier de bor.

Det er ikke sikkert Dæhlie ville tålt en sånn test. Eller for den del alvorspraten med ordføreren.

Nå ligger huset ute til salgs på Finn.no. Og det skjer altså like etter at ordføreren klaget på at noen av rikingene var for lite i Bø og at han har tenkt å ta seg en prat med dem.

BOLIGANNONSE: Slik ser det ut på Finn, huset har fått ny farge. Boligannonsen ble publisert ved 10.30-tiden søndag formiddag.

For årsaken til at ordføreren senket skatten var selvsagt ikke at rikinger skulle få seg kun en postkasse i Bø. Hans tanke var at de skulle investere og skape nye arbeidsplasser og skatteinntekter.

Og noen investeringer kommer visst. Dæhlie bygger boliger her. Storvestre jobber med et selskap for netthandel. Sissener utvikler konsept innen turisme. Kristian Adolfsen jobber med helsetjenester i Bø.

Og ifølge Sture Pedersen er det heller ikke Dæhlie han retter pekefingeren imot. Han sier ski-eneren har vært der og bidratt mye.

FIKK SKRYT AV ERNA SOLBERG: Ordfører Sture Pedersen sammen med partikollega Solberg. I fjor hjalp regjeringen ordføreren med å betale millionsmellen etter skattekuttet.

Men når Dæhlie og flere av de andre så opplagt er skatteflyktninger, er det ikke så rart folk reagerer. Det er ingen som tror de bor her på ekte. Rikingene flyttet utelukkende på grunn av skatt. Og de sier det selv.

Bjørn Dæhlie er uttalt motstander av formuesskatt. Han har sagt til VG tidligere at han må tappe sitt eget selskap for å betale denne skatten. Han kaller det dobbeltbeskatning.

Han sparer kanskje et par millioner i formuesskatt på grunn av flyttingen. Det er mye penger for hver og en av oss, men Dæhlie har råd til å ta disse pengene ut av selskapet sitt.

Dobbeltbeskatning er det ikke bare rikinger som opplever. Det skjer med helt vanlige folk hver dag at vi betaler skatt flere ganger av pengene våre.

Det at Dæhlie må ta ut penger for å betale skatt, det er også helt vanlig for oss andre. Hvor skulle pengene ellers finnes?

Forskjellen er at folk flest har mindre penger å skatte dobbelt av. For ulikhetene øker i Norge. De rike blir bare rikere.

SVs Kari Elisabeth Kaski vil frata kommunene rett til å sette ned skatten. Men det trengs sikkert ikke. For dette går nok over av seg selv.

For kommunale skatteparadis er ikke først og fremst truet av at rikinger som Dæhlie drar, men av den rødgrønne regjeringen.

I den nye regjeringsplattformen står det at kommunene som velger å sette ned skatten, de må dekke millionsmellen selv.

Slik var det ikke under Erna Solberg. I fjor gikk den borgerlige regjeringen med på å sende nødhjelp i form av oljemillioner nordover til Bø i Vesterålen. For paradokset var at jo flere rikinger kommunen tiltrakk seg, jo flere skattekroner tapte kommunen.

Så selv om opposisjonspolitikeren Trygve Slagsvold Vedum hyllet grepet i Bø, er det annerledes nå som han er blitt finansminister. Da kommer han til å si at Bø ikke får noe ekstra.

Dermed vil vi nok ikke få flere Monaco i Bygde-Norge. Andre kommuner skrinlegger planene når de skjønner at de selv må ta regningen.

Så får vi bare håpe for Bøs del at ordførerens plan etter hvert slår til, og at investeringene vil kaste av seg fremover. Slikt tar tid.

Einar A. Sissener med en formue på mange hundre millioner kroner, svarer slik på spørsmål fra VG om han kommer til å fortsette å bo her: «Selvfølgelig! Her er det mange muligheter. Trives godt.»

Bø i Vesterålen kan kanskje fortsette som Norges eneste skatteparadis.

Og det er klart det er mulig å trives i Bø. Jakt. Gangavstand. En sjelden gang en skatteflyktning å slå av en prat med. Ingen gjenboere.