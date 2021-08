Kommentar

Er ikke innvandrere viktige nok?

Av Shazia Majid

MAKTELITEN: Arendalsuka går av stabelen denne uken. 900 arrangører står for over 1050 arrangementer. Innvandring og integrering står knapt på noen av programpostene.

ARENDAL (VG) Pandemien har vist at ingen er trygge før alle er trygge. Likevel er innvandrerfolkningens ve og vel nesten helt fraværende på Arendalsuka.

Det er oppsiktsvekkende.

For vi har vel ikke glemt at det bare for kort tid siden var flere pakistanere enn noen andre grupper som kjempet for sine liv i respiratorer og på intensivavdelinger.

Og «viktigere», hvordan hele Norge, og i alle fall Oslo stengte ned fordi deler av innvandrerbefolkningen var så hardt rammet av pandemien.

At ikke engang dette er på agendaen i Arendal, hvor det har vært minst 30 pandemi-relaterte arrangementer, smerter. Illusjoner som oppsto under de mørkeste dagene i den tredje bølgen har forduftet.

Tapt mulighet

For det er slik en tapt mulighet. En «missed opportunity». Det er nå vi skulle hatt samtalen(e) om hvordan vi skal unngå, eller i alle fall begrense det nasjonale traumet ved neste korsvei. Arendalsuka handler jo om fremtiden.

Hvordan skal vi hjelpe innvandrerbefolkningen (og dermed hjelpe oss selv)?

Her kunne Arendalsuka og dets arrangører fått en hel smørbrødliste av emner å sette på plakaten. For nå vet vi at årsakene til mye større smitte og mye alvorligere sykdom blant for eksempel nordmenn med pakistansk bakgrunn er svært sammensatt.

Og at det ikke finnes én forklaring, og dermed ikke bare én vei til mål.

Et absolutt minimum

Men om jeg skulle velge ett emne jeg skulle likt å se meningsbrytning om, ville det vært forebyggende helsearbeid. Eller, som Helsedirektoratets Fagråd for innvandrerhelse formulerte det i fjor vinter: «For å sikre at hele befolkningen får et likeverdig helsetilbud, trengs en ny strategi for innvandrerhelse». Det har vært overmodent lenge.

Og det viste seg med all mulig tydelighet under pandemien hvor underliggende sykdommer ble en av de viktigste faktorene for hvem som havnet på intensiven.

Diabetes, overvekt, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer var risikofaktorer. Enkelte innvandrergrupper er kraftig overrepresentert i statistikken over disse sykdommene.

De har i tillegg lavere fysisk aktivitet og høyere psykiske plager enn befolkningen for øvrig. Dårlig innvandrerhelse er forbundet med dårligere levekår. Dette er ting vi kan gjøre noe med.

Dårlig helse kan forebygges. Forebygging koster, men vi kan være enige om at det er en liten pris å betale sammenlignet med for eksempel nedstenging av byer fordi sykehusene er fulle.

Hvor er innvandrerorganisasjonene

Dette kunne vært en viktig samtale blant de som har makt of innflytelse her i Arendal. Når det ikke ble slik kan en kritisere arrangørene for blindsoner og en nesten helt «hvit» Arendalsuke.

Men jeg er mer skuffet over batteriet av innvandrerorganisasjoner og institusjoner som jobber målrettet mot innvandrerbefolkningen og som mottar millioner årlig blant annet for holdningsskapende arbeid.

Men som ikke finner det viktig å være til stede og påvirke makten rett i forkant av et stortingsvalg – til fordel for en gruppe hvis interesser de representerer.

Innvandrerorganisasjonene står svakt, en kan forklare det på ulike vis. Men etter at noen av dem har eksistert i 50 år, er det riktig å forvente mer.

Demokratifestival

Det sagt, Arendalsuka er demokratiet på sitt beste. Her finner du alle fra topp til bunn. Fra NHO, Hydro og VG til psoriasis- og eksemforbundet.

Men det er ikke til å stikke under stol at det først og fremst er en eneste stor lobby-fest.

Politikere, akademia, pressen, interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og ikke minst næringslivet får anledning til å påvirke hverandre. Alt og alle som betyr noe, eller som vil bety noe, er her.

Og da er det så illustrerende hvem som ikke finnes på plakaten. Og som kan leses som at ikke betyr noe.

Ikke ett eneste innslag

Arendalsuka i år består av over 1000 arrangementer, og over 900 arrangører. Lederen for hovedprogrammet, Harald Stanghelle, forteller at de fikk inn mellom 150–200 forslag til hva hovedprogrammet på 15 programposter skulle bestå av.

Ikke ett eneste av disse forslagene var en prat som omhandlet innvandrerbefolkningen, for ikke å snakke om innvandrerhelse post-pandemi.

Og så vidt jeg kan se slo det heller ingen av de 900 arrangørene at etniske minoriteters hverdag var noe hovedtema å snakke om.

Foruten Arendal Innvandrerråd som har holdt et par sesjoner om lokale forhold, og Minotenk/LIN som hadde en prat om rasisme.

Islamsk Råd Norge var også der, ikke på scenen, men som medarrangør for en debatt om Samtykkelovgivningen.

Mangfold?

Hvis ikke engang en pandemi kan ryste litt på det etablerte, hva må egentlig til?

«Den røde tråden i Arendalsukas hovedprogram er også i år mangfoldet. Nettopp bredden i valget av vesentlige temaer er, og skal forbli et kjennetegn ved arrangementene i sørlandsbyen », skriver Stanghelle i arrangementsavisen.

Stanghelle og jeg ser ut til å ha noe ulik definisjon av begrepet mangfold.