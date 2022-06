Kommentar

Med sult som våpen

Av Shazia Majid

SULTER: Det er katastrofal sult i Etiopia og flere andre land. Og hjelpen strekker ikke til. Dette bildet er tatt 7. april i Gode i Etiopia.

Sult er et krigsvåpen. Nå er den i bruk igjen. Og denne gangen rammer den flere mennesker enn noen gang tidligere. Bistandsbudsjettet skulle derfor vært økt, ikke kuttet.

«Alarmen har gått så mange ganger tidligere at mange ikke forstår hvor ille det er. Det vi ser nå er det verste jeg har sett», forteller Brian Lander.

Han er visedirektør for akuttberedskap ved hovedkontoret til Verdens matvareprogram (WFP) i Roma i Italia.

Lander vet hva han snakker om. Han har sett det meste.

WFP kategoriser hungersnøden, nesten slik man kategoriserer orkaner. Nivå 3 er krise, nivå 4 er akutt og nivå 5 er katastrofe.

Akkurat nå er 750 000 mennesker på nivå 5. De er rett og slett i ferd med å dø av sult.

Sist vi sto overfor et tilsvarende antall mennesker var i 2011 og hungersnøden i Somalia. Denne gangen rammer det verste bredere.

Ufattelige lidelser

De fleste dør av sult i Tigray i Etiopia, etterfulgt av befolkningen i Jemen, Afghanistan, Somalia og Sør-Sudan.

På toppen av dette kommer de som er på nivå 3. De er underernært med minimal tilgang på mat (276 millioner). Og nivå 4 hvor matmangelen fører til alvorlig underernæring og overdødelighet (49 millioner).

Vi er en såkalt perfekt storm skapt av pandemien, klimakrisen og konflikter.

Man har knapt sett lignende tall.

En verden som er sulten er en verden som er destabilisert.

Omfanget kan være vanskelig å fatte. Særlig fordi noe av hungersnøden og lidelsene det medfører er skapt med vilje.

Hungersnød blir gjerne brukt som krigsvåpen. FNs sikkerhetsråd har anerkjent det som en krigsforbrytelse.

Sult er en måte å få motparten til å føye seg på. Ved å frata en uskyldig og forsvarsløs befolkning tilgang til mat. Det er det som har skjedd i Tigray i Etiopia. Hvor 400 000 mennesker står i akutt fare for å dø av sult. Det har også skjedd i blant annet Gaza, i Sør-Sudan og Syria.

Sulter til underdanighet

Og nå er det Putin som skal sulte verden.

Slik at verden skal føye seg og oppheve de økonomiske sanksjonene mot Russland. I en krig han har startet. Mot et fritt og demokratisk Ukraina. Hvor russiske bomber og soldater har drept tusenvis av sivile, og drevet millioner på flukt.

Og som han kan stanse. Når som helst.

Men Putin fortsetter krigen. Han vil bare ikke bli plaget med sanksjoner. Russerne mener nemlig at det er sanksjonene og ikke krigen som er problemet. At hungernøden er NATO, EU og de andres feil. De må vitterlig la Putin selge gjødsel og korn, om de er så redd for hungersnøden.

Nå skal han kjøpslå med sult som våpen.

Og han har verden hvor han vil han den. Destabilisert og i stadig økende desperasjon. For hvor mye mer tåler de fattigste?

Utilgivelig

Vi er ikke de fattigste, men også vi her hjemme er rammet av følgene av krigen. Skyhøye bensinpriser, strømregninger, økende matvarepriser, høyere renter og økt inflasjon.

I andre land er altså folk i ferd med å dø, fordi kornet ikke kommer frem. Og der maten kan fraktes, er frakten så dyr, og dermed maten så dyr, at folk ikke har råd til å kjøpe den.

Fordi Putin har blokkert den viktigste reiseruten (Svartehavet-Bosporosstredet-Middelhavet) for ukrainsk hvete.

Ukraina er verdens femte største eksportør av hvete. Men enda viktigere, de selger hvete til noen av de fattigste landene i verden. Nå står kornet i fare for å råtne på lagrene.

Dette er utilgivelig, som så mye annet med Putins krig.

Og han skal ha oss til å tro at han har hjertet på det rette stedet. Når han nå sier at han skal tillate at ukrainsk korn kan fraktes gjennom Belarus. Det er så han nesten peker nese.

Det er bare å ta en titt på kartet.

Men slik blir verden forsøkt presset til underdanighet av krigshissere.

Må rasjonere mat

Det er en fortvilelse i stemmen til Brian Lander i Verdens matvareprogram når han snakker om hungersnøden som nå brer om seg.

«Verden har nok mat og den kan transporteres hvor som helst. Men vi får ikke gjort det. Det er helt ekstraordinært», forteller han.

WFP har ikke nok penger. De trenger rekordmye penger. Og de pengene de har, gir mindre mat, slik at færre folk kan hjelpes. I en tid der rekordmange mennesker trenger hjelp.

Det er fortvilende.

WFP har beregnet at de trenger 21,5 milliarder dollar for å hjelpe de i hungersnød. De er sikret fire milliarder i støtte. De mest optimistiske prognosene viser at de kan få inn 8–9 milliarder.

Det er et regnestykke som ikke går opp.

Med økende transportkostnader må WFP betale mer for frakt. Det betyr at de får hjulpet færre.

De må halvere rasjonene av mat, eller gi mat annenhver dag til de som trenger det mest.

Pinlig bistandskutt

Og da er det pinlig at Støre-regjeringen forslår store kutt i bistand i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Det er viktig at Norge tar vare på våre Ukraina-flyktninger. Men det er smålig at pengene tas fra verdens fattigste.

Under budsjettforhandlinger er det naturlig at de fleste vil ha mer. Og det er mange og sterkt konkurrerende hensyn å ta.

Men vi har råd til ikke bare å legge oss på et minimum, men snarere øke bistandsbudsjettet. Særlig fordi Norge tjener så uhorvelig mange ekstra oljemilliarder på verdenskrisene.

Det er bra at det ikke er foreslått kutt i tilskudd til Verdens matvareprogram. Men det er ikke godt nok. Organisasjonen skulle fått mer, gitt omstendighetene.

Det hviler et ansvar

Brian Lander har ikke et vondt ord å si om Norge.

Norge er en av de viktigste bidragsyterne. En tungvekter både i bistand og i diplomati. Et bitte lite land, som setter store fotspor.

Det er en privilegert posisjonen – en posisjon som krever at vi tar mer ansvar. Når en hel verden står i brann.

Det ansvaret tar ikke Støre-regjeringen. Og det er flaut.