Nå blir det fullt frislipp

Av Astrid Meland

NYTTÅRSFEIRING 2022: I Sveits hadde de ikke like strenge coronarestriksjoner sist nyttårsaften som her hjemme. I Norge var det fortsatt skjenkestopp, meter og råd om en dempet feiring.

Denne helgen kan du danse igjen. Bare statsministeren får kommet seg hjem fra utenlandsturen sin.

Ta frem party-skoene! For nå står Norges siste, forhatte restriksjoner mot coronaviruset for fall. Regjeringen har innkalt til pressekonferanse på noe så spesielt som en lørdag.

Fridagen må tas i bruk.

Er det for å rekke å åpne nattklubbene? Eller er det bare at statsminister Jonas Gahr Støre skal få kommet seg hjem fra utenlandsreisen sin?

ÅPNER OPP LØRDAG: Statsminister Jonas Gahr Støre i privatflyet på vei til Frankrike på One Ocean Summit-konferansen fredag. Men han kommer tilbake for å gjenåpne landet lørdag.

Han dro til Frankrike på fredag. Kanskje var det for å stue vekk den norske coronameteren i landet hvor den originale meteren ligger innelåst?

Eller vil han drøye det så lenge han kan?

Støre ber oss om å feire med måte. Men nå forsvinner meteren her i Norge. Ja, det ligger an til at nasjonen kan slå ut i full blomst i helgen. For de aller fleste tiltakene fjernes.

Det betyr klemming, dansing og det å stå tett på bussen igjen.

Munnbindet forsvinner og, som et påbud.

Og den muligheten du har nå for å bli straffet om du bryter isolasjonen som smittet, den står antagelig også for fall.

FJERNET METEREN: Daværende helseminister Bent Høie på en pressekonferanse i september i fjor da han varslet at landet skulle gjenåpnes.

Hele Norge åpner igjen.

Føler du at du har hørt den før?

Ja da. I september i fjor hadde vi en eviglang direktesending på VGTV for å feire gjenåpningen av Norge. Konfettien sto i taket, flaskekorkene poppet.

Helseministeren het den gang Bent Høie, og han pakket symbolsk et metermål sammen da han gjenåpnet landet.

Like etter gikk han av.

SEPTEMBER 2021: Gjenåpningshelgen satte sitt preg på hovedstaden. Her fra folkemylderet i Storgata.

Det er han kanskje glad for nå? For etterpå begynte den nye varianten Delta å vokse seg farlig. Den var den slemmeste av de coronavirusene vi har vært gjennom i pandemien.

Tiltakene Høie hadde fjernet, de kom tilbake igjen. Skjenkestoppen ødela julebordsesongen. Og nyttårsaften ble nær avlyst i år igjen.

Til tross for at nesten hele Norge var vaksinert, fikk vi rødt nivå, fastmonterte seter og alt det vi avskyr i reprise.

Smitten steg, innleggelsene av corona og andre luftveissykdommer ble i enkelte uker så mye å håndtere for sykehusene, at de satte operasjoner på hold.

Så kom omikron, og det virket som det nå skulle bli enda verre.

Fra å ha hørt spredte historier om «folk som hadde fått det igjen», ble det dagligdags. For denne variantens triks er å smitte folk som har immunitet. «Reinfeksjon» er vinterens kjipeste nyord.

Men heldigvis. Desperate grensestengninger og skrekkscenario viste seg ganske snart å bomme.

For nå legges svært få inn på intensiven. Sykehusene sier de står han av. Den innleggelsestoppen vi har gått og ventet på, har heller ikke kommet. FHI tror til og med smitten har snudd.

I de siste månedene er det helseminister Ingvild Kjerkol som har holdt i meteren.

Hennes vakt begynte vanskelig, i en periode hvor vi fortsatt trodde vi skulle holde åpent. Men også hun måtte stenge ned.

Men nå får hun og statsministeren den ære å fjerne tiltakene – en gang til. Bare statsministeren kommer seg hjem.

Og nå håper vi det holder.

Og at Kjerkol aldri mer trenger å komme drassende med kohorter, rødt nivå eller meteren.

For tenk at vi stengte hyttene og vinmonopolene. For noen uvirkelige år det har vært.