Hva vi snakker om når vi snakker om ansvar

Det er skuffende at statsminister Erna Solberg avviser at høyresiden har et særlig ansvar for å nedkjempe høyreekstremt tankegods i samfunnsdebatten. Det viser at vi fortsatt trenger en diskusjon om hva ansvar betyr.

AUDUN LYSBAKKEN, leder i Sosialistisk Venstreparti

I vårens og sommerens diskusjon om 22.juli og høyreekstrem radikalisering har vi tatt et langt steg videre.

Terrorangrepets politiske motivasjon påpekes tydeligere enn før, mange av oss har gått runder med oss selv på om vi kunne bidratt mer for å støtte AUF i debatten i årene som har gått (jeg mener selv at jeg kunne og burde ha gjort det), flere medier har gått kritisk gjennom egen journalistikk og ikke minst har det kommet fram en rekke sterke stemmer på høyresiden som lover å ta større ansvar for å engasjere seg i kampen mot ideer og konspirasjonsteorier som kan gi høyreekstremisme næring.

Det er ingen som mener at den demokratiske høyresiden har noe som helst ansvar for eller tilknytning til terrorangrepet for ti år siden. Noe slikt ville være både uriktig og uhyrlig. Det var en annen type ansvar Jonas Gahr Støre etterlyste i forbindelse med minnemarkeringene 22.juli, da han ba høyresiden «heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyreekstreme».

Det handler om ansvaret vi alle har for å gi ekstreme ideer og konspirasjonsteorier så lite surstoff som mulig, ved å trekke klare grenser og være en tydelig motvekt.

Høyreekstremismen må bekjempes, og de som sprer hat og rasisme må aldri få oppleve at den etablerte politikken aksepterer dens premisser og bruker dens språk og symboler.

Dette er også en viktig del av vår beredskap, å ta felles ansvar for at ikke ideer og argumenter som nærer hat og konspirasjoner legitimeres. Det ansvaret blir større jo mer makt og påvirkningskraft du har. De som har mest mulighet til å påvirke må ta et særlig ansvar.

Om vi skulle få et venstreekstremt miljø som truet med å bruke politisk vold i Norge ville vi på den demokratiske venstresiden vært uten skyld og ansvar for deres handlinger. Men jeg vil mene at vi hadde hatt et ekstra ansvar for å bekjempe deres ideer og hindre mennesker i å bli fenget av deres konspirasjoner.

Rett og slett i kraft av at vi hadde hatt større sjanse til å nå fram til mennesker som sto i fare for å dras inn i en slik tankegang enn det for eksempel Høyre ville hatt. Ledere innen Islam har nok en større mulighet til å forebygge radikalisering blant muslimer, og det er en mulighet mange bruker og oppfordres til å bruke.

Høyresiden, ikke minst de delene av den som er sterkt engasjert i diskusjoner rundt innvandring og religion, må kunne bes om et tilsvarende ekstra engasjement mot høyreekstremisme.

Det er dette vi snakker om når vi snakker om ansvar. Fabian Stang sporet av diskusjonen da han tolket en appell om ansvar som et angrep på høyresiden. Sylvi Listhaug har dessverre vist at det ennå ikke er mulig å ha en saklig diskusjon om dette med Frp, de går bare rett inn i den velkjente offerrollen.

Derfor ville det være så bra om Erna Solberg bare kunne skjære gjennom og si det selvfølgelige: Alle har ansvar, og de som har størst påvirkningskraft har et særlig ansvar.

Heldigvis er det mange tydelige og kloke representanter for Høyre som har sagt nettopp dette i det siste, for eksempel Unge Høyres leder Ola Svenneby. Jeg forventer ikke at statsministeren skal lytte så mye til meg. Men jeg håper hun lytter til dem.