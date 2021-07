Leder

Hva med litt EØS-realisme?

DET VAR EN GANG...: Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad har laget sin egen fortelling om hvordan Norge skal få en bedre EU-avtale enn EØS. Foto: Terje Pedersen / NTB

Senterpartiets vekst på meningsmålingene er eventyrlig. Det er kanskje derfor ledende Sp-folk fortsetter å fortelle velgerne eventyr.

Som «Kjerringa mot strømmen» svarer Trygve Slagsvold Vedum «klippe-klippe!» når Norges EØS-forbindelser til Europa diskuteres. Mens stortingsrepresentant Geir Pollestad har lest seg opp på Asbjørnsen og Moes «God dag mann, - økseskaft».

Det er en ærlig sak å mene at internasjonale avtaler, overnasjonalt samarbeid og gjensidige kompromisser for å skape solidariske løsninger er noe herk. Vi har tradisjon for slikt blant våre folkevalgte, helt siden Bjørnstjerne Bjørnsons nidtekst om tingmann Andersen: «Skitt i Norge – leve Toten».

Det er noe mer problematisk når den ideologiske avvisningen av internasjonalt samarbeid slår over i faktaresistens.

Geir Pollestad og EU-motstanderne har rett i at EØS-avtalen har sider som kunne vært gunstigere for Norge. I likhet med andre multinasjonale traktater er EØS et kompromiss.

Så sent som i juni landet regjeringen en frihandelsavtale med Storbritannia, etter forhandlinger som ga en pekepinn om hvor «enkelt» det er å lage et helt nytt avtaleregime.

Bakgrunnen for disse forhandlingene var at Storbritannia forlot EU etter 40 år, og har måtte lage nye bilaterale avtaler om det meste. Britene har jevnt over fått dårligere vilkår i handels- og samarbeidsbetingelsene med EU-landene.

Norge fikk en dårligere avtale med Storbritannia enn vi hadde med britene da de var med i EU. Ikke minst for landbruket. Bare spør Geir Pollestad.

Og som om ikke Pollestad har mange nok syn for sagn om EUs velvilje i forhandlinger, ble det i mai brudd mellom Bern og Brussel da Sveits ville ha bedre betingelser i sine avtaler med Europaunionen.

Etter hvert som de bilaterale traktatene løper ut, betyr det at vilkårene for sveitsernes adgang til sitt største eksportmarked for varer og tjenester ikke blir fornyet. Den gjensidige godkjennelse av standarder, patenter og friksjonsfrie handelsløsninger opphører.

Slik følger sektor etter sektor de kommende måneder og år. For hver dag som går klippes en ny tråd mellom Bern og Brussel. Da blir det ikke mye igjen av «den sveitsiske løsningen», som norske EU-motstandere har fremholdt som et alternativ til EØS-avtalen.

Den faktiske virkelighet til tross, Sp tror fortsatt det er mulig å forhandle frem en bedre avtale enn dagens EØS. Metoden skal være en tøffere linje fra norsk side, ifølge Pollestad.

Men EU vil ikke reforhandle. Da må Norge først si opp EØS. Det betyr nye kort.

Det er mulig Pollestad oppriktig tror at Norge har en bedre forhandlingsposisjon enn Storbritannia og Sveits, og at deres sjefforhandlere var for ettergivende. Selv erfarte de at EU ikke under noen omstendighet ville gå med på deres krav om særskilte unntak fra unionens regelverk.

Simpelthen fordi EU ikke er innstilt på å innrømme utenforland tilgang til unionens goder uten samtidig å akseptere forpliktelsene som følger med. Vilkårene er økonomiske, men beslutningen prinsipiell.

Selv for Sp er det en umulig hestehandel.