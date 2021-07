SVARER: Statssekretær Anne Marthe Horrigmo (H) svarer på student Veronica Lundsteins debattinnlegg om å gå gravid i studietiden. Foto: Berit Roald

Debatt

Gravide studenter har krav på tilrettelegging

Det har i det siste vært flere saker i media hvor vi har lest om studenter som ikke har fått studiehverdagen sin tilrettelagt. Disse sakene gjør dypt inntrykk. Det er snakk om studenter i en sårbar situasjon, som blir veldig små i et stort system.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

AASE MARTHE HORRIGMO (H), statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Lærerstudent Veronica Lundstein skriver i innlegget «Studentmødre til sjenanse» at det er vanskelig å følge normal studieprogresjon når man er gravid. Lundstein risikerer å ikke få gå opp til eksamen, fordi hun har termin i en periode med forelesninger der høyskolen krever fysisk oppmøte. Slik skal det ikke være.

Kravet som stilles til utdanningsinstitusjonene om individuell tilrettelegging for studenter med spesielle behov, gjelder også for gravide.

Forelesninger kan for eksempel strømmes slik at man kan se disse hjemme. Det er ingenting i loven som hindrer institusjonene i å løse utfordringer rundt for eksempel oppmøte. I tillegg har gravide rett til å få utsatt eksamen dersom det er vanskelig å ta eksamen slik den er lagt opp.

les også Studentmødre til sjenanse: – Mamma-diskriminering!

Vi forutsetter at institusjonene gjør det de kan for å legge forholdene best mulig til rette for studenter som Lundstein, og andre i hennes situasjon.

Det er viktig å ha dialog med studenten, slik at man finner løsninger som fungerer både for studenten og utdanningsinstitusjonen. Vårt inntrykk er at ikke alle institusjoner er bevisste nok på de kravene studentene allerede har i lovverket i dag.

Derfor har vi foreslått endringer i universitets- og høyskoleloven for å styrke studentenes rettigheter og sikre at de får tilretteleggingen de skal. Vi vil gjøre det tydeligere hva som er institusjonenes ansvar og hva studenten faktisk har krav på.

Universitetene og høyskolene skal ikke bare levere undervisning og utdanning av høy kvalitet. De skal også sørge for at de som har spesielle behov og krav på tilrettelegging, kan studere. Det gjelder også gravide.