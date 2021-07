Kommentar

De reddet oss alle

Av Yngve Kvistad

BÅTFOLKET: De ble Årets Navn i VG i 2011, representert ved Bjørn Ole Kensland, Erik Øvergaard, Ole Morten Jensen, Torill Hansen, Magnus Lian Ravnum, Janne Tobiassen, Hege Dalen, Allan Søndergård Jensen, Bjørn Kasper Ilaug, Anne Berit Elton Simensen, Henning Skaret, Lill Hege Nilsen, Otto Løvik, Robert Johnsen, Helge Wettre, Terje Otterbech, Brede Johbraaten, Anita Johbraaten, Tone Kjøle, Reidun Pettersen, Thomas Cordtsen, Wenche Løvik, Sissel Martinsen, Øyvind Langvandsbråten, Jørn Øverby, Aase Margrethe Juvet, Bjørn Juvet, Bjørn Elton Simonsen, Oddvar Hansen, Stian Kjøle og Vetle Kristiansen. Foto: Jørgen Braastad

Uten den heltemodige innsatsen fra de frivillige ved Utøya kunne dødstallene etter terrorangrepet blitt enda høyere.

Omfanget av massakren er forferdelig nok. Å spekulere i et annet utfall, kan i lys av de faktiske grusomhetene synes som en uinteressant klinisk øvelse. 69 mennesker ble frarøvet livet under Utøya-anslaget. 66 ble fysisk skadet. Hvor mange som har slitt psykisk de siste ti år på grunn av hendelsen, vet knapt noen.

Det er likevel et faktum at det såkalte båtfolket – fastboende, hytteeiere og gjester på Utvika Camping – bidro til å redde hundrevis av liv.

Burde de ikke fått en tydeligere anerkjennelse for det?

Da terroristen, væpnet til tennene, steg i land på Utøya klokken 17.17 – med den ene hensikt å drepe flest mulig ubevæpnede barn og ungdommer – befant det seg 564 personer der.

I et par år hadde han forberedt sitt dødbringende angrep mot AUF. De som oppholdt seg på øya da drapsmannen gikk til verks, måtte improvisere flukt, rømningsveier og beskyttelse.

Noen rakk ikke å komme seg i sikkerhet.

De frivillige som brått befant seg i infernoet terroristen hadde manet frem, hadde heller ikke hatt noen mulighet – eller tanke om at det i det hele tatt skulle være nødvendig – å planlegge for en storstilt redningsaksjon. De handlet på instinkt.

Hjertets instinkt.

Med fare for sine egne liv, la de ut på fjorden for å redde andres. Geværkuler pisket rundt båtene mens de hentet opp nedkjølte kropper fra vannet.

De som ikke befant seg i båt, deltok i redningsarbeidet på land. De hjalp overlevende, og bisto fagmannskapene etter hvert som de kom til. Andre hjalp hjelperne med å passe barn så de kunne delta i den akutte operasjonen.

Gjørv-kommisjonen skrev i sin 22. juli-rapport om «ressursene som ikke fant hverandre». Beredskap som isolert sett eksisterte, men som ikke var koordinert.

De sivile ressursene i form av de tilfeldig tilstedeværende på fastlandet vis a vis Utøya fantes ikke i noen beredskapsplan. Men det var denne førstelinjeinnsatsen som fungerte da det gjaldt. Den gikk på en menneskelig autopilot som er vanskelig å definere. Enten finnes den, eller så finnes den ikke.

Ved Tyrifjorden fredag 22. juli var den så absolutt til stede. Et hundretalls frivillige kastet alt de hadde i hendene og iverksatte en momentan redningsoperasjon uten egentlig å ane hva som foregikk.

Båteiere, hyttefolk, campinggjester og lokale innbyggere koordinerte hverandre som best de kunne – med ett mål for øye: Å redde liv.

Mens redningsetatene ventet på klarsignal om at landsiden var trygg, og politiet strevde med sitt for i det hele tatt å komme seg over til Utøya, mobiliserte lokalmiljøet. De tok vare på skadde og livredde ungdommer. Med håndklær og pledd fikk de varme i de skjelvende kroppene. De kjørte i skytteltrafikk til sykehuset.

De var dessuten avgjørende da de profesjonelle styrkene ankom.

Som en hel verden etter hvert skulle få se smertelige bilder av, var beredskapstroppen satt opp med en rød gummibåt. I denne situasjonen et helt ubrukelig fremkomstmiddel.

Det var samboerparet Lill Hege Rostad og Oddvar Hansen som fraktet den første polititroppen til Utøya i sin private båt. Da var klokken ca. 18.25. Noen minutter senere ankom en annen sivil skjærgårdsjeep med de resterende seks tjenestemennene fra Delta-gruppen. En tredje båt la til kai omtrent samtidig.

Klokken 18.34 ble terroristen pågrepet.

Når nasjonen torsdag samles for å minnes alle dem som mistet livet i Regjeringskvartalet og på Utøya, alle familiene som ble berørt av terroren, og alle dem som overlevde, men som sliter med fysiske og psykiske skader, skal vi også sende varme tanker og en dypfølt takk til båtfolket. Sivilistene.

De var ressursene som fant hverandre.