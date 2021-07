OPPGJØR: Breivik var i all hovedsak drevet av hat mot muslimer, skriver kronikkforfatterne. Foto: Javad Parsa

Hatet som drev terrorangrepet 22.juli

For 10 år siden denne uken begikk Anders Behring Breivik sin grusomme terror på Regjeringskvartalet og på Utøya. Vi minnes først og fremst de 77 uskyldige menneskene som mistet livet sitt og sender vår varmeste medfølelse til deres pårørende og overlevende.

MUSTAFA MAHMOOD, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge

HASSAN ALI, styremedlem i Islamsk Råd Norge og Iqra - institutt for opplysning av hjerte og sinn

Det er fortsatt vanskelig å glemme sorgen som bredte seg over Norge som et teppe idet tallene på antall drepte sakte, men sikkert steg gjennom natten. Det er en opplevelse ingen av oss ønsker å ha igjen.

Derfor er det på en dag som dette viktig å ikke bare snakke om samhold og kjærlighet, men også ta de åpne og kanskje noe tøffere samtalene om 22. juli og hva det innebar. Ellers vil det være vanskelig å forhindre at noe slikt skjer igjen.

Mustafa Mahmood og Hassan Ali FOTO: Privat

22. juli var nemlig et angrep på mye – på Arbeiderpartiet, på demokratiet, på Norge, og på oss alle. Men det var også et angrep på den muslimske minoriteten. Breivik var i all hovedsak drevet av hat mot muslimer. I manifestet sitt forklarte han at han først og fremst er drevet av muslimhat.

Han poengterer selv at han er nasjonalkonservativ og anti-muslim. I manifestet uttrykker han beundring for den anti-muslimske hindunasjonalistiske bevegelsen i India. Han utpeker venstresida som en fiende fordi de har åpnet for muslimsk innvandring og multikulturalisme.

Dette har preget samtalen om 22. juli i altfor liten grad i årene etter angrepet, og tallene på muslimhat og hatkriminalitet mot muslimer har ikke annet enn steget siden 22. juli. Det er derfor nå mer enn noen gang nødvendig å føre en ærlig offentlig samtale om Breiviks anti-muslimske ideologi som førte til at 77 mennesker ble drept.

Breiviks ideologiske inspirasjon er Peder Jensen, kjent som Fjordman. På sin blogg forfekter Fjordman Eurabia-teorien og teorien om den store befolkningsutskiftingen, dvs at den hvite rase i Europa utslettes pga. muslimer. Kort tid før 22.juli tok Fjordman til orde for å etnisk rense Europa for muslimer.

Etter 22.juli fikk han 75 000 kr av Fritt Ord for å skrive bok om terroren og dermed renvaske seg selv. Fjordman har aldri blitt strafferettslig ansvarliggjort for å være terrorideolog. I stedet har Aftenposten gitt ham spalteplass til å klage over at han har blitt satt i et negativt lys i en NRK-serie.

Breiviks tankegods deles dessverre av mange, og han har inspirert senere terrorister som Tarrant og Manshaus. Hver måned får Kripos tips om andre som er tilbøyelige til å følge i deres fotspor. For noen få dager siden ble en statue av Benjamin Hermansen tagget med påskriften «Breivik fikk rett». Samtidig beslagla politiet store våpenmengder hos høyreekstreme. Befolkningsundersøkelser viser at 1/10 mener vold mot muslimer er greit og at 1/4 ikke vil ha muslimer i nabolaget eller vennekretsen. Dette viser at Breiviks ideologi lever i beste velgående den dag i dag.

For å få bukt med muslimhat og anti-muslimsk motivert vold, må vi det høyreradikale tankegodset til livs. Høyreradikale unner kun sin egen etniske gruppe menneskerettigheter, og ekskludere minoriteter fra det norske fellesskapet bare fordi de har en annen tro og hudfarge enn majoriteten.

Handlinger oppstår aldri i ideologiske vakuum. Veien er kort fra å mene at muslimer utgjør en invasjon, til å mene at voldelig motstand mot invasjon er nødvendig.

Denne uken minnes norske muslimer ikke bare livene som gikk tapt for 10 år siden, men også hvordan manges mistanke rettet seg mot muslimer i timene etter angrepet på Regjeringskvartalet.

IRN opplevde dette selv på nært hold - de ble nedringt av norsk media og bedt om å uttale seg i timene etter smellet. Da det viste seg at terroristen hevdet å tilhøre en kristen korsfarerorden, stoppet henvendelsene å komme. Norske muslimer på gatene ble utsatt for tilrop og blind vold timene etter at bomben smalt.

Paradoksalt nok var det nettopp hat mot muslimer som gjorde at Breivik hadde gått til angrep på uskyldige mennesker - og det var nettopp hat mot muslimer som utspilte seg i handlinger i timene etter terrorangrepet.

Det er vanskeligere å finne et sterkere eksempel på muslimenes lidelse under fremveksten av muslimhat og høyreradikal ideologi, og et sterkere argument for hvorfor det er helt nødvendig at den offentlige samtalen i større grad berører denne tematikken.

Til slutt vil vi komme med en appell om samhold: Verden står midt i en pandemi, en klimakatastrofe og økonomisk ulikhetskrise: Selv i Vesten dør nå folk av flom og hetebølger, og det anslås at 80 millioner flere mennesker vil sulte før 2050 på grunn av global oppvarming.

Stadig mer rikdom samles på færre hender pga. skatteunndragelse og uetisk utbytting av arbeidskraft. Manglende vaksinetilgang i fattige land, gjør at viruset muterer og sprer seg raskt.

Ingen av disse problemene løses ved å gjøre noen gruppe mennesker til syndebukker. De løses gjennom samarbeid og solidaritet på tvers av tro og hudfarge.