Haitis tragedie

ANGREP OM NATTEN: Haitis president Jovenel Moïse og førstedame Martine under en minnehøytidelighet for ofrene, ti år etter jordskjelvet som rammet landet i 2010. President ble drept og førstedamen ble såret da væpnede menn angrep deres bolig natt til onsdag. Foto: Andres Martinez Casares / Reuters

Haiti var i dyp politisk, økonomisk og sosial krise lenge før drapet på president Jovenel Moïse. Presidentens død forverrer situasjonen dramatisk.

Videoopptak skal vise tungt væpnede svartkledde menn som tar seg inn i presidentboligen midt på natten. De utga seg for å være amerikanske narkotika-agenter, men var i virkeligheten noe helt annet. Alt tyder på at dette var en godt planlagt operasjon, utført av dødsskvadron.

Ifølge myndighetene var det spansk- og engelsktalende utenlandske leiesoldater som gjennomførte attentatet. Fire av gjerningsmennene skal senere har blitt drept og to er pågrepet. Men myndighetene har ikke sagt noe om hvem gjerningsmennene er, eller hvem som var deres oppdragsgiver. Flere av de angivelige leiesoldatene skal også være på frifot.

Haiti var ustabilt fra før, men drapet på presidenten skaper et maktvakuum som kan utløse flere blodige oppgjør. På Haiti er det mange kriminelle bander som kontrollerer bydeler og terroriserer folk, blant annet ved å begå drap, ran og bortføringer. Uten fungerende politiske og sivile myndigheter kan bandene få enda friere spillerom. Folket har hverken brød eller sikkerhet. 60 prosent av befolkningen på 11 millioner må forsøke å overleve på to dollar om dagen.

Moïse ble valgt til president for fire år for fem år siden. Han satt på derfor på overtid da brutalt ble myrdet. Et parlamentsvalg ble også i fjor utsatt på ubestemt tid. Landets øverste dommer døde nylig av covid-19. Claude Joseph er fungerende statsminister, men nylig utnevnte presidenten en ny statsminister som skulle innsettes denne uken. Joseph har erklært unntakstilstand, men den politiske situasjonen er uklar og farlig. For en uke siden oppfordret FNs sikkerhetsråd Haiti til å avholde demokratiske valg snarest mulig, men det er høyst usikkert når det kan skje.

Drapet på Moïse er rystende og grufullt, og må fordømmes på det sterkeste. Hendelsen bør også føre til at USA og andre land retter sin oppmerksomhet mot Haitis tragedie. Folket i det fattigste land på den vestlige halvkule trenger langsiktig bistand. Landet trenger også et bedre styresett. Lenge før Moïse ble valgt har korrupsjon og politiske vanstyre stått i veien for sosial og økonomisk utvikling.

Haiti trenger hjelp og støtte. Det siste Haiti trenger er en ny voldsspiral. Vold, lovløshet og politisk kaos resulterer i mislykkede stater. I Haiti er det nå i ferd med å gå fra vondt til verre. Dette er Haitis bunnløse tragedie.