Kommentar

Høyt spill om OL-seerne

Av Leif Welhaven

Anders Mol og Christian Sørum er klare for semifinalen i OL. Foto: Bjørn S. Delebekk

TOKYO (VG) (Lesjukov/Semenov – Mol/Sørum 17–21, 19–21) TV-vaner endres raskt i et digitalt samfunn. Det betyr ikke at det er klokt å endre spillereglene midt i De olympiske leker.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Her i Shiokaze Park, vakkert beliggende nær Tokyo Bay, var det litt av en opplevelse å se Christian Sørum og Anders Mol revansjere seg.

Russerne som var for sterke i gruppespillet hadde nå ikke sjans til å stå imot den norske duoen, som virkelig er kvitt rusket vi så tidligere i turneringen.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Kommentator Leif Welhaven i Tokyo. Foto: Bjørn S. Delebekk

I en varm morgentime var Mol og Sørum akkurat så brennhete sportslig som de har hatt for vane å være for OL begynte.

Men denne prestasjonen, som sikret en semifinaleplass mot Latvia, er det begrenset hvem som har fått med seg hjemme i Norge.

les også Mol og Sørum imponerte og fikk sin revansje i OL-kvartfinalen

Rettighetshaver Discovery har nemlig bestemt seg for å utvide ordningen som plutselig ble etablert for enkelte OL-øvelser.

Nemlig at de lar være å sende på vanlige TV-kanaler. Intet abonnement på strømmealternativet, ingen bilder fra Tokyo.

Dette rammer sandvolleyballturneringen hele veien til et eventuelt norsk OL-gull. Forandringen ble først kunngjort tidligere denne uken.

I mixed zone etter kvartfinalen var Mol tydelig oppgitt over at de ikke får vist seg frem på så bred front som mulig for det norske folk.

«Litt katastrofe» lød ordene han valgte. Frustrasjonen er til å forstå.

les også Ny utfordring for Norges gullhåp: – Døgnrytmen vår er helt fjern

For en idrettsgren som ikke er bortskjemt med altfor mye oppmerksomhet til vanlig, er jo en medaljejakt i OL en ypperlig anledning til å skinne i de tusen hjem.

Da er det litt synd om eksponeringen begrenses på grunn av rettighetshaverens endring midt i lekene.

Problemstillinger rundt TV-tilbud kommer vi til å se mye mer av fremover. Dette er en verden som forandrer seg fort.

Rettigheter for TV er en dyr og komplisert affære, og ulike aktører velger forskjellige linjer for å få investeringen til å kaste av seg. Neste sesong har for eksempel TV 2 valgt å legge alt de har i en dyr sportspakkeløsning, i stedet for å tilby deg å betale for det du vil se.

les også Pappa Mol om nedturene: – De må innse hvor gode de er

For Discovery er naturlig nok OL-rettighetene en kjøpt vare de vil ha igjen for.

Da er egne abonnenter ren kapital. Det har større verdi for konsernet å få seere inn i deres digitale univers, fremfor å bare la folk se TV på «gamlemåten».

Slik sett er det mulig å forstå at Discovery «håper nye kunder kan få øynene opp for hvilke muligheter strømming kan by på», for å ty til tilbyderens egne ord.

Det er også konstatert av Medietilsynet at konsernet ikke gjør noe ulovlig ved å sende på en strømmetjeneste i stedet for på tradisjonelle TV-kanaler.

Likevel er det noe med fremgangsmåten i denne saken som bærer preg av høyt spill om seerne. For mange eldre er strømming noe de er fremmede for. Det er også en tid på året da sommerlogistikken ikke er like strømmevennlig for alle.

Er det da klokt å endre på OL-programmet på så kort varsel som Discovery valgte å gjøre? Har kommunikasjonen rundt valget vært tilstrekkelig kundevennlig?

Tja.

les også Mol og Sørum til OL-kvartfinale: – Vi er tilbake

Kanskje er det underordnet for Discovery om de vekker sinne, så lenge det kommer nye abonnenter til. Men omdømmemessig er valget ikke nødvendigvis heldig. OL er en fellesskapsopplevelse, og for mange vil det oppleves som provoserende at tilbudet brått forandres når det drar seg til i Japan.

Discovery har rett i at det meste fra Japan fortsatt sendes åpent, og at det mulig å se OL gjennom strømming uten kostnad for nye kunder. Men det er mulig de undervurderer hensynet til at mange TV-seere ikke er så digitaliserte ennå.

Og det er litt ekstra leit at Mol og Sørum ikke blir maksimalt vist frem når de spiller om medaljer. Det hadde de fortjent å bli.