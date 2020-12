MENINGSFYLT JOBB: – Å jobbe i matbutikk har aldri vært så viktig og meningsfylt som i 2020, skriver Daniel Melleby i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: I den ene uniformen er jeg en helt. I den andre er jeg en fyr uten ambisjoner.

Jeg håper coronaåret 2020 har vist oss en gang for alle at det å «bare» jobbe i butikk er mer enn bra nok.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DANIEL MELLEBY (24), assisterende butikksjef/trainee i Kiwi og brannmannvikar

Jeg har to jobber og to ulike arbeidsuniformer. I den ene er jeg en helt, i den andre er jeg en fyr uten ambisjoner.

Med et enkelt klesskift kan jeg ofte oppleve at holdningen til meg endres. Jeg går fra å være en som «bare» jobber i butikk til å bli en helt. Fra en som ikke fant noe bedre å gjøre til en som er helt nødvendig for samfunnet.

Hvorfor er det sånn?

Kronikkserie: Unge hverdagshelter Da Norge inntok hjemmekontorene i 2020 sto noen yrkesgrupper igjen som hverdagshelter: De som måtte fortsette å møte på jobb. VG har invitert noen av dem til å skrive om hvordan det har vært å jobbe under coronapandemien. Andremann ut i kronikkserien er Kiwi-medarbeider Daniel Melleby (24). Vis mer

La meg understreke at de aller fleste jeg møter, både som butikkmedarbeider og brannmann, er flotte og hyggelige folk. Men likevel kjenner fortsatt vi i dagligvarebransjen på negative holdninger til yrkesvalget vårt.

Da jeg var ferdig med videregående, jobbet jeg deltid i Kiwi. Jeg ble vanligvis møtt med ganske negative spørsmål knyttet til stillingen min, som: «Du skal vel ikke jobbe her resten av livet?»

Og jeg må være ærlig å innrømme at jeg tenkte akkurat det samme selv. «Jeg skal selvsagt ikke være her for alltid, jeg kan alltids finne på noe ordentlig å gjøre litt senere».

les også Eli (26) – Jeg er stolt av å være renholder

I dag er jeg 24, har hatt på meg den samme grønne uniformen på jobb i ti år, og jeg elsker det! Og som voksen ville jeg aldri spurt andre mennesker om ikke de snart skal finne noe annet å gjøre enn det de gjør nå.

Det er viktig å finne en jobb man liker. Og det er mange gode grunner til å velge å jobbe et sted som Kiwi. Om du, som meg, er en sosial type, finnes det faktisk ikke noe bedre sted å være enn i kassa. Liker du praktisk arbeid, har du mer enn nok å henge fingra i ute i butikken.

BÆRER MED STOLTHET: I dag er jeg 24, har hatt på meg den samme grønne uniformen på jobb i ti år, og jeg elsker det, skriver kronikkforfatteren. Foto: Lise Åserud / NTB

Er du en ambisiøs type som virkelig vil satse og gjøre karriere, er dagligvarebransjen et perfekt sted å starte. Her lærer du ting som ledelse og økonomi, service, matsikkerhet og logistikk i en bransje med tøff konkurranse og stadige endringer.

Og du lærer det tidlig: Når kompisene dine endelig er ferdige med en mastergrad fra universitetet, kan du allerede ha flere år med ledererfaring. Der andre har noen hundre tusen i studielån og en teoretisk grad fra BI, kan du allerede ha ansvaret for en omsetning på flere titalls millioner kroner og personalansvar for 20 medarbeidere.

Det er rett og slett en slags tjuvstart i arbeidslivet, der du blir satset på fra du er veldig ung – hvis du har gode holdninger og vil nok.

les også Slik skriver du kronikk eller innlegg til «25 under 25» i VG!

Målet mitt nå er å bli butikksjef, og jeg ble derfor veldig stolt og glad da jeg ble plukket ut til å være med i kjedens traineeprogram. På Kiwiskolen får jeg faglig påfyll og opplærling i alt jeg trenger for å drive en god dagligvarebutikk.

Jeg kan forstå at folks inntrykk av meg er annerledes når huset deres brenner eller de har vært utsatt for en stygg bilulykke, enn når de trenger dagligvarer en helt vanlig tirsdag ettermiddag.

Men er det én ting jeg håper vi har lært i et år som 2020, er det at vi som jobber i butikk har en nøkkelrolle både til hverdags og i krisetid.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Og ikke minst at mange av oss som jobber i butikk er stolte av det vi driver med, at vi elsker jobbene våre og at vi ikke kunne tenke oss å gjøre noe annet. At det er en karrierevei med massevis av muligheter for den som vil gjøre en innsats.

Å bli definert som et samfunnskritisk yrke tidligere i vår var en fin anerkjennelse for oss som er med og sørger for at folk har mat på bordet.

Å jobbe i matbutikk har faktisk aldri vært så viktig og meningsfylt som i coronaåret 2020.