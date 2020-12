PENSJONSJUBEL: – Jeg håper årets fyrverkeri marker inngangen til en helt ny pensjonshverdag. Det er det grunn til å feire, skriver Tom Staavi. Foto: Krister Sørbø

Debatt

Hurra! Endelig samles pensjonen!

1. januar går startskuddet for en pensjonsreform med stikkordene «forenkling» og «mer pensjon for pengene». Det er det verdt å feire.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TOM STAAVI, informasjonsdirektør Finans Norge og tidligere kommentator i VG

Foto: Sara Johannessen Meek

I januar 2013 skrev jeg en kommentar i VG der overskriften var «Gi meg én, og bare én pensjonskonto». Nå, åtte år etterpå, realiseres første etappe av mitt ønske for norske pensjonssparere. Da får 1,5 millioner nordmenn samlet sin innskuddspensjon på én konto. Det betyr forenkling og lavere kostnader for forbrukerne.

Reformen av innskuddspensjon består i bunn og grunn av to deler. Den første delen er en storstilt kollektivisering av det som nå har vært et individuelt ansvar. Innskuddspensjon du har opparbeidet hos en arbeidsgiver du senere slutter hos, får du med deg i et pensjonskapitalbevis som du bærer kostnadene for.

Siden forbrukerne i liten grad har hatt ett aktiv forhold til disse pengene, har de gjerne blitt liggende som små pengepotter hos ulike forvaltere. Dette er lite effektivt og betyr høyere kostnader.

Del 1 av reformen er at pensjonskapitalbevisene dine vil bli overført til din egen pensjonskonto og forvaltet sammen med pensjonen du sparer opp hos din nåværende arbeidsgiver. Du kan også samle tidligere IPA og IPS etter tidligere regler på din egen pensjonskonto. Det betyr at du for det første får nyte godt av at din arbeidsgiver har større forhandlingsmakt og får bedre priser enn du får på egenhånd. Du må fortsatt selv dekke forvaltningskostnadene på «de gamle» pengene, men høyst sannsynlig mindre enn du betaler i dag.

les også Enslige minstepensjonister får 4000 kroner ekstra

Dessuten vil kostnader forbundet med administrasjon av pensjonskapitalbevisene dekkes av arbeidsgiver. Hvis du før hadde flere pensjonskapitalbevis hos flere leverandører, kan du spare betydelige beløp hvert år.

Fordi man har erfaring med at pensjonssparingen ikke er øverst på agendaen hos de fleste, har myndighetene introdusert et sterkt virkemiddel for å gjennomføre denne sammenslåingen. Dette vil skje med såkalt passivt samtykke. Du må si fra hvis du ikke vil at dine pensjonskapitalbevis skal samles hos leverandøren til din nåværende arbeidsgiver. Sier du ingenting, samles pensjonen automatisk.

Del 2 av reformen er å introdusere fritt valg av pensjonsleverandør. Du kan, hvis du vil, flytte pensjonskontoen ut av din arbeidsgivers ordning og til en pensjonsleverandør du selv velger. Det er flere aktører, både etablerte og nye som vil være leverandører, og det vil bli sterk konkurranse for å få lov å forvalte disse pengene på dine vegne.

Da vil du få med deg en kostnadskompensasjon om lag lik forvaltningskostnadene din nåværende arbeidsgiver belastes hos sin leverandør. Administrasjonskostnader hos pensjonsleverandøren må du dekke selv.

les også Slik skal Sanne gå av med pensjon som 45-åring

Startskuddet går 1. januar. Da vil alle aktørene laste opp alle avtalene i markedet i en teknisk infrastruktur som aktørene i fellesskap har laget. Fra 1. februar kan du som pensjonssparer gå inn i norskpensjon.no og gjøre valg hvis du ønsker det. Gjør du ingen ting, samles alt automatisk hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Egen pensjonskonto gjelder for alle ansatte som har innskuddspensjon. I privat sektor gjelder det ikke for de som har ytelsesordninger, det vil si pensjonsordninger der det er avtalt en andel av lønn som fast pensjon livet ut, eller hybridpensjon som er pensjonsspareavtaler med forsikringselementer. Den gjelder heller ikke pensjon fra offentlig sektor.

Jeg tror egen pensjonskonto er første skritt på veien til en forenkling av det norske pensjonssystemet. Og jeg håper inderlig at det kan bidra til at vi alle blir mer opptatt av hvordan tjenestepensjonen utvikler seg gjennom arbeidslivet.

Pensjon er ikke vanskelig. I alle fall ikke innskuddspensjon. Det er uhyre enkelt: Din arbeidsgiver setter inn penger på din konto gjennom arbeidslivet, pengene forvaltes klokt, summen på konto fordeles over minst ti år fra det tidspunktet du velger å starte utbetaling etter fylte 62. Pensjonsleverandørene har utviklet stadig bedre oversiktssider eller apper der du kan følge pensjonen din fra dag til dag om du vil. Med egen pensjonskonto blir det enda enklere å følge med.

Regelverket og infrastrukturen for egen pensjonskonto er utviklet i dialog mellom myndigheter, arbeidsgivere, arbeidstagerorganisasjoner, finansnæringen og en rekke andre interessenter. Det har vært et langt og møysommelig arbeid fordi man må være absolutt sikker på at forbrukerrettighetene er ivaretatt og at pengene overføres til din egen pensjonskonto. Dette er nå på plass.

Herfra er valgene dine. Du vil bli ivaretatt på en god måte uansett om du lar pengene forrente seg i kollektivet til din nåværende arbeidsgiver eller om du velger selv å flytte pensjonskontoen til en annen pensjonsleverandør.

Men uansett håper jeg du får et mer aktivt forhold til disse pengene. Dermed sikrer du at de forvaltes gjennom livet i tråd med dine preferanser. Dessuten vil du få dyp innsikt i din fremtidige pensjon. Da kan du tidlig ta grep for sikre din alderdom økonomisk.

Jeg håper årets fyrverkeri marker inngangen til en helt ny pensjonshverdag. Det er det grunn til å feire!