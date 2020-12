Leder

Nobels fredspris: En fortjent anerkjennelse

MOTTAR FREDSPRIS: Direktør David Beasley tar i dag i mot Nobels fredspris på vegne av Verdens Matvareprogram. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

I rike land ser vi frem til at vaksiner kan gi oss hverdagen tilbake etter pandemien. Men for millioner av mennesker i fattige land vil ettervirkningene av pandemien bli hungersnød.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I dag mottar Verdens Matvareprogram (WFP) Nobels fredspris. Det er en fortjent anerkjennelse til verdens største humanitære organisasjon og til medarbeidere som arbeider i noen av verdens mest krevende områder. Det er også et svært aktuelt tidspunkt å rette oppmerksomheten mot det arbeid denne FN-organisasjonen utfører.

I 2019 var 135 millioner mennesker rammet av akutt sult. Antallet var det høyeste på lang tid og de viktigste årsakene var kriger og væpnede konflikter. Situasjonen er blitt langt verre i år. I stigende grad fører klimaendringer og konflikter til sultkatastrofer.

Coronapandemien forsterker matvarekrisen i mange regioner. Matproduksjonen faller, forsyningslinjer blir brutt og det blir vanskeligere å få frem personell og utstyr. Resultatet kan bli en dramatisk økning i antallet som rammes av sult. WFP kaller det en sultpandemi.

På en vanlig dag bruker Matvareprogrammet et hundretalls fly, flere tusen lastebiler og et titalls skip for å få mat frem til sultrammede. De hjelper 100 millioner mennesker i 88 land. Nå må de trappe opp innsatsen for å møte dagens store utfordringer.

Et av FNs bærekraftsmål er å utrydde sult i verden. Vi er langt fra å nå dette målet, men WFP er det beste verktøy verden har for å bekjempe hungersnød. De må settes i stand til å utføre et livsviktig oppdrag.

Da Nobelkomiteen kunngjorde årets fredspris ble det lagt vekt på at internasjonal solidaritet og multilateralt samarbeid er viktigere enn noensinne. Globale kriser må møtes med samordnede tiltak. Verdens Matvareprogram er et lysende eksempel på verdien av internasjonalt samarbeid for å løse konkrete og krevende utfordringer.

Det er en nær sammenheng mellom krig og sult. Sult brukes ofte som våpen i krig. Krigførende parter kan sulte ut sivile for å oppnå innrømmelser fra motparten. Sult kan også utløse krig når det oppstår konflikter om knappe ressurser. Det arbeidet Verdens Matvareprogram utfører bidrar til en mer stabil og fredeligere verden.

Årets Nobelseremoni vil bli svært annerledes enn i tidligere år på grunn av pandemien. Den vil foregå digitalt og være langt kortere enn vanlig. WFPs direktør David Beasley vil motta prisen på vegne av organisasjonen i hovedkvarteret i Roma. Kun 200 personer kan delta i det tradisjonelle fakkeltoget i Oslo.

Viktigere enn de ytre rammer er det at Nobelkomiteen i år har valgt en kandidat som daglig gjør en livsviktig forskjell for millioner av mennesker. Og når WFPs folk får hjelpen frem til sultrammede fremmer de fred i praksis.

Publisert: 10.12.20 kl. 10:51

