KRITISK: – Vi leste fredag ettermiddag i mediene at rettighetene faktisk er viderelisensiert til NRK. Er det ikke TV 2 som skal sende Toppserien likevel? Dette ante vi ikke noe om. Beslutningene ble aldri drøftet med oss, skriver Jørgensen i dag.

Nå må vi bli tatt på alvor

Dette må være siste gang kvinnefotballen og de aktørene som representerer dem blir behandlet på denne måten. Vi krever likestilling, på vegne av alle de 110 000 jentene som spiller fotball i Norge, skriver Hege Jørgensen.

HEGE JØRGENSEN, daglig leder Toppfotball Kvinner

Fredag skulle vært en gledens dag. Vi skulle ha feiret en ny medieavtale for hele norsk fotball. Vi skulle ha klappet hverandre fornøyd på skuldrene og gitt hverandre anerkjennende blikk. Tidenes avtale for norsk fotball. Og ikke minst, tidenes avtale for kvinnefotballen. Endelig, skulle vi ha tenkt!

Nå har det snudd. For selv om verdien på Eliteserien er mye, mye høyere (naturligvis er den det), så har aktørene i markedet for første gang kjempet om å kjøpe rettighetene til å sende Toppserien og 1. divisjon. Det har gitt markedets aller høyeste pris.

Eller har det det? Det var det da. Vi aner faktisk ikke.

Det er ikke veldig lenge siden 2017. Da fikk vi beskjed fra daværende kommersielle direktør i Norges Fotballforbund (NFF) om at det ikke kom til å bli lagt ned ressurser i å selge Toppserien til kommersielle aktører. Fordi vi ikke hadde noe som kunne selges. Vi fant det da klokest pent å be NFF om lov til å selge vårt eget produkt selv. Kunne vi det, mon tro?

Dette er gammelt nytt. Og mye vann har rent under brua etter dette. Det føles vel mer som en foss, egentlig. For til tross for dystre spådommer fra de som skulle sørge for vekst og energi, var det faktisk ganske mange som ønsket å investere i Toppserien. Vi fikk lov til å selge våre egne sponsorater. Det er vi glade for. Den dagen samarbeidsavtalen med OBOS skulle offentliggjøres, var jeg så utslitt og rørt. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å snakke på pressekonferansen. Det var noen som trodde på oss! Ved offentliggjøringen av Norsk Tipping-avtalen noen dager senere, så Coop og Thon Hotels, hadde jeg samme følelse. Og jeg visste hva dette betydde for alle klubbene våre. For spillerne. Vi ble tatt på alvor.

Vi ble ikke styrtrike. Men vi kunne begynne å bygge noe. Uten samarbeidspartnerne vi fikk på plass i 2017 og i årene etterpå, hadde dette vært umulig. Nå har tre år gått. Toppserien fikk sitt definitive gjennombrudd i koronaåret 2020. Aldri før har det vært større oppmerksomhet rundt ligaen, klubbene og spillerne våre. Denne utviklingen har klubbene skapt nærmest på egen hånd, med marginale ressurser.

Vi så frem mot det som skulle være høstens store begivenhet. Visningsrettighetene til norsk fotball skulle selges og vi visste at produktet vårt hadde økt i verdi. Vi gledet oss til å delta i det som sannsynligvis er det viktigste som kommer til å skje kvinnefotballen mange år frem i tid.

Vi ivret etter å sikre best mulige konsepter og rammer for klubbene, for spillerne. Gjennom vår inngående kjennskap til produktet. Klubbene ER produktet. Overraskelsen var derfor stor da NFF blankt avslo vår forespørsel om å delta i forhandlingene, og om å være involvert i beslutningene som skulle tas.

Jeg har alltid vært tilhenger av en ikke-hierarkisk lederstil. Det er alltid de som jobber nærmest produktet som kan mest om det. Derfor skaper det ikke bare motivasjon og lojalitet når disse kan ta beslutninger som vedrører det de jobber med hver dag. Det får du med på kjøpet. Det viktigste er at du sikrer at det faktisk blir tatt kloke beslutninger. Kunnskap har en egen evne til å trumfe det meste.

Hva NFF tenkte da de avviste vårt krav om å delta i forhandlingene, klarer jeg aldri å skjønne. Var det noe de misforstod? Undervurderte de verdien av vårt bidrag? Undervurderte de oss? Var det redsel for at vi kom til å ødelegge forhandlingene? Eller handler dette om noe helt annet?

Fotballpresident Terje Svendsen gjentar i ulike medieoppslag at Toppfotball Kvinner (TFK) var involvert. Det må han slutte med. Det er stor forskjell på involvering og informasjon.

TFK fikk ingen innsyn i hvilke aktører forhandlingsutvalget var i sluttforhandlinger med. Vi ante ikke at TV 2 var blitt gitt eksklusiv forhandlingsrett. Vi fikk oppgitt feil verdisum på Toppserien i første budrunde.

Regnefeil, forklarer Terje Svendsen dette med nå. Vi vet ingenting om kanalvalg, visningsplikt og redaksjonelle konsepter.

Vi leste fredag ettermiddag i mediene at rettighetene faktisk er viderelisensiert til NRK. Er det ikke TV 2 som skal sende Toppserien likevel? Dette ante vi ikke noe om. Beslutningene ble aldri drøftet med oss. Med oss som sitter nærmest produktet.

FOTBALLPRESIDENT: Terje Svendsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

35 millioner kroner i året for medierettighetene er en sum vi for få år siden bare kunne drømme om. Dette sier alt om den eventyrlige utviklingen vi har vært vitne til. Eller jeg vil heller si, har vært med på å skape.

Nå får vi vite at det forelå bud på kvinnefotballen som ville doblet inntektene for oss, og som ville gjort at vi virkelig kunne gi spillerne våre de rammebetingelsene de fortjener. Da blir det for mye. Det orker jeg nesten ikke å forholde meg til.

Og jeg kommer aldri til å forstå det forhandlingstaktiske bak dette valget. Et valg som ble tatt utelukkende av menn godt over 50. Men jeg lengter etter en forklaring det er mulig å akseptere. Det kan godt hende at den nye medieavtalen er fantastisk og det aller beste resultatet vi kunne fått. Problemet er at det får vi aldri vite. Vi var ikke med der det skjedde.

Vi elsker norsk fotball. Vi elsker kvinnefotball, herrefotball, breddefotball. Vi elsker til og med NFF og har stor respekt for dem. Jeg kommer fra en liten øy i Træna kommune, og jeg husker som liten at å komme til Ullevaal stadion var som å møte en kjendis. Det er mange gode mennesker som jobber i forbundet. Og som hver dag gjør sitt ypperste for å utvikle norsk fotball.

Men nå må det tas lærdom. Nå må vi bli tatt på alvor. Dette må være siste gang kvinnefotballen og de aktørene som representerer dem blir behandlet på denne måten. Vi krever likestilling, på vegne av alle de 110 000 jentene som spiller fotball i Norge.

I går rant tårene mine. Orker jeg dette mer? Orker klubbene dette mer? Orker sponsorene og investorene mer? De der ute som er de virkelige hverdagsheltene. Som gjennom et enormt engasjement har sørget for at det stadig produseres toppspillere til det norske landslaget.

Det er nok nå.